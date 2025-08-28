  1. Privatkunden
«Eine der schwierigsten Entscheidungen» Erkrankter Bruce Willis lebt nicht mehr daheim

dpa

28.8.2025 - 13:44

Ehefrau über Bruce Willis: «Sein Gehirn lässt ihn im Stich»
Ehefrau über Bruce Willis: «Sein Gehirn lässt ihn im Stich». Die Demenz-Erkrankung beendete 2022 die Karriere des Actionstars. (Archivbild)

Die Demenz-Erkrankung beendete 2022 die Karriere des Actionstars. (Archivbild)

Bild: dpa

Ehefrau über Bruce Willis: «Sein Gehirn lässt ihn im Stich». Emma Heming Willis und Bruce Willis sind seit 2009 verheiratet. (Archivbild)

Emma Heming Willis und Bruce Willis sind seit 2009 verheiratet. (Archivbild)

Bild: dpa

Ehefrau über Bruce Willis: «Sein Gehirn lässt ihn im Stich»
Ehefrau über Bruce Willis: «Sein Gehirn lässt ihn im Stich». Die Demenz-Erkrankung beendete 2022 die Karriere des Actionstars. (Archivbild)

Die Demenz-Erkrankung beendete 2022 die Karriere des Actionstars. (Archivbild)

Bild: dpa

Ehefrau über Bruce Willis: «Sein Gehirn lässt ihn im Stich». Emma Heming Willis und Bruce Willis sind seit 2009 verheiratet. (Archivbild)

Emma Heming Willis und Bruce Willis sind seit 2009 verheiratet. (Archivbild)

Bild: dpa

Actionstar Bruce Willis kämpft gegen eine Demenz-Erkrankung. In einem Interview schilderte seine Ehefrau nun, wie es dem Schauspieler geht und gibt ein Update: Der Actionstar lebt nicht mehr zuhause. 

DPA

28.08.2025, 13:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bruce Willis lebt aufgrund seiner fortschreitenden Demenz nicht mehr bei seiner Familie, sagt seine Frau in einem neuen Interview.
  • Laut Ehefrau Emma Heming ist Willis körperlich gesund, verliert aber zunehmend die Sprache und zeigt nur noch selten erkennbare Momente seines früheren Selbst.
  • Die Familie hatte 2022 seinen Rückzug aus dem Filmgeschäft bekannt gegeben.
Mehr anzeigen

Emma Heming, die Ehefrau des an Demenz erkrankten Schauspielers Bruce Willis (70), hat in einem TV-Interview über den Gesundheitszustand des Hollywood-Stars gesprochen. «Bruce ist insgesamt wirklich bei guter Gesundheit, wissen Sie. Es ist nur sein Gehirn, das ihn im Stich lässt», sagte die 47-Jährige dem US-Sender «ABC». 

Bruce Willis lebt nicht mehr bei Ehefrau Emma Heming Willis und ihren gemeinsamen Töchtern Mabel (13) und Evelyn (11). In der ABC-Sendung «Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey» erzählte Heming Willi weiter, dass Bruce Willis in einem »zweiten Zuhause« in ihrer Nähe wohne. Dort werde der Schauspieler 24 Stunden am Tag von einem Pflegeteam betreut. «Es war eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich bisher treffen musste», sagte Heming Willis weiter.

Die Sprache gehe verloren, sagte Heming weiter. Auf die Frage, ob es Tage gebe, an denen ihr Mann so sei wie früher, sagte sie: «Nicht Tage, aber wir bekommen Momente». Zum Beispiel, wenn er lacht. «Und manchmal sieht man dieses Funkeln in seinen Augen oder dieses Grinsen, und dann bin ich einfach wie verzaubert.»

Allerdings seien diese Momente schnell wieder vorbei. «Es ist schwer», sagte sie unter Tränen. «Aber ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass mein Mann immer noch so sehr da ist.»

Demenz-Erkrankung beendete 2022 die Karriere des Actionstars

2022 hatte die Familie mitgeteilt, dass Willis sich krankheitsbedingt aus dem Filmgeschäft zurückziehen würde. Er leide an einer Aphasie, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtige, hiess es zunächst. 2023 folgte eine genauere Diagnose: Frontotemporale Demenz, bei der Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns abgebaut werden. Dabei handelt es sich um eine seltene, schnell fortschreitende und nicht heilbare Erkrankung.

Durchbruch im Labor. Billiges Spurenelement weckt Hoffnung im Kampf gegen Alzheimer

Durchbruch im LaborBilliges Spurenelement weckt Hoffnung im Kampf gegen Alzheimer

Mit der gebürtigen Britin ist Willis seit 2009 verheiratet. Die beiden haben zwei Töchter. Aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Demi Moore stammen die erwachsenen Töchter Rumer, Scout und Tallulah. Die beiden Familien sind eng miteinander verbunden. Sie posten Fotos von gemeinsamen Feiern und Besuchen.

