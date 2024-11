Einsatz für Literatur: Ehrendoktorwürde für Königin Camilla Geehrt wurde Camilla von Charles' Schwester Prinzessin Anne. Bild: dpa Königin Camilla gilt als Literaturfan. Bild: dpa Einsatz für Literatur: Ehrendoktorwürde für Königin Camilla Geehrt wurde Camilla von Charles' Schwester Prinzessin Anne. Bild: dpa Königin Camilla gilt als Literaturfan. Bild: dpa

Sie gilt als begeisterte Leserin: Königin Camilla ist von der Londoner Universität für ihr Literaturengagement geehrt worden. Verliehen wurde ihr die Ehrung von jemandem, den sie gut kennt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Königin Camilla wurde für ihr Engagement für Literatur und Leseförderung von der University of London ausgezeichnet.

Die Auszeichnung wurde von Prinzessin Anne, Kanzlerin der Universität, in London überreicht.

Camilla leitet mehrere Organisationen, fördert das Lesen und betreibt einen eigenen Buchclub. Mehr anzeigen

Königin Camilla (77) ist für ihren Einsatz für die Literatur mit einer Ehrendoktorwürde ausgezeichnet worden.

Die Universität in London würdigte am Mittwochabend ihr langjähriges Engagement fürs Lesen und für die Literatur. Verliehen wurde ihr die Auszeichnung von ihrer Schwägerin Prinzessin Anne (74), die seit Langem Kanzlerin der University of London ist, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Camilla gilt als begeisterte Leserin. Die Ehefrau des britischen Königs Charles III. setzt sich für Leseförderung ein, steht mehreren Organisationen vor und hat einen Buchclub ins Leben gerufen. Die University of London vergibt jährlich Ehrendoktorwürden, in der Vergangenheit etwa an den früheren Premierminister Winston Churchill und die Schauspielerin Judi Dench.

Camilla bekam die Ehrung von Charles' Schwester Anne, die seit Langem Kanzlerin der University of London ist. Camilla trug bei der Zeremonie eine feierliche Robe. Sie hat bereits mehrere ähnliche Ehrungen erhalten.

Anfang des Monats hatte sie Termine wegen eines Infekts abgesagt, mittlerweile ist sie wieder für die Royals unterwegs.

