«Bauer, ledig, sucht»-Paar Peter und Brigitte Ein Adieu der grossen Emotionen und vielen Tränen

Carlotta Henggeler

10.11.2025

Mit einem herzigen Abschiedsgeschenk überrascht «Bauer, ledig, sucht»-Hofdame Brigitte ihren Geissen-Peter. Bei der Übergabe fliessen die Tränen – und es gibt Küsse. Ein hochemotionaler Moment. 

Carlotta Henggeler

10.11.2025, 17:40

10.11.2025, 17:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Tränen bei «Bauer, ledig, sucht»: Geissen-Peter und seine Brigitte müssen sich trennen - zumindest vorerst.
  • Nach dem Ende der Hofwoche kehrt Brigitte zurück ins Baselbiet - doch sie will wiederkommen.
  • Die Funken zwischen den beiden sind offenbar geflogen - nun muss ihre Liebe nur noch den Realitäts-Check bestehen.
Mehr anzeigen

Trauriger Moment bei Geissen-Bauer Peter (62) aus dem Kanton Luzern: Die Hofwoche ist um. Zeit für Brigitte (58) ihren Koffer zu packen und zurück in den Kanton Baselland zu reisen. 

Peter meinte vor Brigittes Abreise wehmütig: «Es tut schon ein bisschen weh, dass sie gehen muss.» Anfangs sei er sich nicht sicher gewesen, ob aus der Hofwoche mehr werden könnte – ob es wirklich passe.

Brigitte findet klare Worte: «Bei mir sind die Schmetterlinge schon am zweiten Tag geflogen». Für die patente 58-Jährige ist klar, es ist nur ein momentaner Abschied – sie hat sich in den Geissen-Bauer und das Landleben verguckt. 

Viele Tränen zum Abschied

Auch bei Peter sind die Gefühle gewachsen. Beim emotionalen Abschied überreicht ihm Brigitte ein Foto-Souvenir von ihrer gemeinsamen Hofwoche – und beim Geissenbauer werden die Augen feucht … er kann ein paar Tränen nicht zurückhalten.

Nach ein paar Umarmungen und einem Kuss zieht Brigitte von dannen. 

Ziehen Brigitte und Peter bald zusammen?

Die Liebeszukunft der beiden sieht rosig aus. Brigitte will Peter bald wieder besuchen. Und ziehen sie sogar in Kürze zusammen?

Brigitte schliesst es nicht aus, aber: «Ich will es aber langsam angehen, ich habe zu Hause ein paar Verpflichtungen.»

Hält die TV-Liebe dem Reality-Check stand? Das steht noch in der Kristallkugel – aber es sieht schon mal ganz gut aus.

