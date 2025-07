The Life of Chuck Tom Hiddleston liefert in «The Life of Chuck» eine phänomenale Tanzeinlage Bild: © Filmnation Chucks Leben beeinflusst das Schicksal der ganzen Bevölkerung... Bild: © Filmnation Chiwetel Ejiofor spielt einen Lehrer, der sich auf die Suche nach seiner Ex-Freundin begibt... Bild: © Filmnation ...während die Welt kurz vor dem Untergang steht. Bild: © Filmnation The Life of Chuck Tom Hiddleston liefert in «The Life of Chuck» eine phänomenale Tanzeinlage Bild: © Filmnation Chucks Leben beeinflusst das Schicksal der ganzen Bevölkerung... Bild: © Filmnation Chiwetel Ejiofor spielt einen Lehrer, der sich auf die Suche nach seiner Ex-Freundin begibt... Bild: © Filmnation ...während die Welt kurz vor dem Untergang steht. Bild: © Filmnation

Vor dem Hintergrund des Weltuntergangs erzählt «The Life of Chuck» von der Schönheit und dem Schicksal des Lebens. Das dystopische Drama ist nicht einfach zu greifen, glänzt aber mit ergreifenden Momenten.

In den Hauptrollen brillieren Tom Hiddleston als Buchhalter, dessen Schicksal die ganze Welt zu beeinflussen scheint und Chiwetel Ejiofor als Lehrer, der zu seiner ehemaligen Liebe zurückkehrt.

Der US-amerikanische Schriftsteller Stephen King ist vor allem für seine fantasiereichen Horror-Geschichten bekannt. «It», «Shining» und «Carrie» etwa stammen aus seiner Feder und haben die Vorlage für Kultfilme geliefert. Horror ist jedoch keineswegs das einzige Genre, das der erfolgreiche Autor beherrscht. Auch beliebte Filmklassiker wie die mitreissenden Gefängnisdramen «The Shawshank Redemption» oder «The Green Mile» basieren auf Romanvorlagen von King.

Mit «The Life of Chuck» verfilmt Regisseur Mike Flanagan («Doctor Sleep») ein weiteres von Stephen Kings Werken, welches eher in der Gattung des Dramas anzusiedeln ist und eine aussergewöhnliche Feelgood-Atmosphäre aufweist. Aufgrund seines dystopischen Hintergrunds und dem Einbezug von Mystery-Elementen scheint aber auch hier die Handschrift des Horror-Meisters durch.

Wer ist dieser Chuck?

«The Life of Chuck» erzählt seine Geschichte in drei Akten rückwärts. Im dritten Akt steht die Welt unmittelbar vor dem Untergang: Vulkanausbrüche, versinkende Staaten, Internetverlust. Chiwetel Ejiofor spielt einen Lehrer, der zunächst nicht richtig wahrhaben will, was um ihn herum geschieht und beharrlich seinen Pflichten nachgeht.

Während er den Kontakt zu seiner Ex-Freundin wiederherstellt, erscheint ihm immer wieder dieselbe Werbeanzeige auf unterschiedlichen Bildschirmen und Plakaten. Sie widmet sich dem Buchhalter Charles «Chuck» Krantz (Tom Hiddleston) und ziert den Slogan «39 Great Years! Thanks, Chuck!» Niemand in der Bevölkerung scheint jedoch zu wissen, was es mit diesem Chuck auf sich hat.

Denkwürdige Tanzeinlage von Tom Hiddleston

Der zweite Akt wird aus der Perspektive von Chuck erzählt. Der Buchhalter besucht im Auftrag seines Arbeitgebers einen Kongress und macht auf dem Weg zurück in sein Hotel eine spezielle Begegnung mit einer Strassenmusikerin, die ihn zum Tanzen inspiriert.

Der erste Akt fokussiert auf die Kindheit und das Heranwachsen von Chuck und offenbart, wie er seine Leidenschaft für das Tanzen entdeckt.

Was die drei Akte gemein haben: Es herrscht zwar eine unbehagliche, mysteriöse Stimmung und es geschehen besorgniserregende Dinge, aber dennoch dringt stets auch ein Gefühl der Hoffnung durch. Als Gesamtwerk betrachtet ist «The Life of Chuck» nicht ganz einfach zu erschliessen und lässt auch viel Interpretationsspielraum offen. Dadurch misst er es leider, den emotionalen Funken so richtig springen zu lassen.

Überragende Momente trotz fehlender Greifbarkeit

Der Film findet seine Stärke vor allem in den einzelnen Momentaufnahmen. Und diese sind stellenweise nicht nur gut, sondern gar überragend. Tom Hiddlestons Tanzeinlage ist geradezu episch. Es ist wahrhaftig inspirierend, ihm dabei zuzuschauen, wie er seine Lebensfreude findet und den Moment in vollen Zügen geniesst.

Weshalb ausgerechnet Chucks Leben plötzlich das Schicksal der ganzen Weltbevölkerung beeinflusst, ist die grosse Frage, die sich stellt. Sein Beispiel steht stellvertretend dafür, dass jeder Moment und jede Begegnung zwischen allen möglichen Individuen den Kosmos irgendwie beeinflusst.

«The Life of Chuck» ist wie das Leben selbst… nicht einfach zu begreifen, unberechenbar und manchmal herzzerreissend, dafür aber auch voller schöner Überraschungen und Begegnungen.

«The Life of Chuck» läuft ab sofort bei blue Cinema.

