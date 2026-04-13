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Das Rätsel um Ski Aggu Ein Rapper erfindet sich neu (oder tut zumindest so)

Noemi Hüsser

13.4.2026

So sah er letztes Jahr noch aus: Rapper Ski Aggu. Hier bei seinem Auftritt am Gurtenfestival.
So sah er letztes Jahr noch aus: Rapper Ski Aggu. Hier bei seinem Auftritt am Gurtenfestival.
Keystone

Mit langen Haaren, einer polyamoren Beziehung und einem wilden Auftritt im Frühstücksfernsehen meldet sich Rapper Ski Aggu zurück. Ob das alles echt ist, spielt kaum eine Rolle – entscheidend ist, dass alle hinschauen.

Noemi Hüsser

13.04.2026, 17:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der deutsche Rapper Ski Aggu kündigt sein Comeback nach einer Pause mit einer auffällig inszenierten Story über Selbstfindung in Australien an.
  • Mit neuem Look, spirituellen Erzählungen und ungewöhnlichen Auftritten sorgt er gezielt für mediale Aufmerksamkeit.
  • Ob die Geschichte echt ist, bleibt fraglich – entscheidend ist der Hype, der sein neues Release promotet.
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«Was erscheint, das ist gut; und was gut ist, das erscheint.» Das schrieb ein französischer Schriftsteller bereits in den 60er-Jahren – lange bevor ein Rapper barfuss auf einem Baum sass und erklärte, er könne nicht länger schweigen.

Der Gedanke dahinter: In einer Welt, in der alles zur Ware wird, zählt nicht mehr, wer jemand ist oder was er hat – sondern nur noch das Bild davon. Alles, was wir unmittelbar erleben, verschwindet hinter seiner eigenen Inszenierung. Der Rapper Ski Aggu liefert gerade ein ziemlich gutes Beispiel für diese These.

Wer Ski Aggu nicht kennt, hier das Wichtigste: Rapper mit Ski-Brille, stand in den letzten Jahren fast bei jedem grösseren Festival im Line-up, hat auf Spotify über 4,5 Millionen monatliche Hörer*innen, trat zeitweise auch an der Seite von Rap-Star Ikkimel auf.

Dann machte er Pause. Er gehe für eine unbestimmte Zeit nach Australien, um «Work and Travel» zu machen, sich selbst zu finden und Englisch zu lernen, verkündete er letzten Dezember in den sozialen Medien. Schon damals war nicht ganz klar, wie ernst er das meinte.

Jetzt streckt seine nackten Füsse in die Kamera

Nun ist er wieder zurück, am Donnerstag soll wieder etwas Neues kommen. Und Ski Aggu weiss: Wer ein paar Monate Pause macht und dann mit einem neuen Song zurückkommt, muss ein bisschen mehr Promo-Arbeit leisten als üblich. Es gilt: Wenn Menschen darüber sprechen, ist gut, wenn sie kommentieren, besser. Wenn Medien darüber schreiben, am besten.

Genau das hat Ski Aggu geschafft. «Ski Aggu ist zurück – mit neuem Look», titelte «Watson». «Neue Brille und mehrere Partner?», fragte «20 Minuten». Und ja, erwischt, auch wir schreiben drüber.

Um sein Comeback anzukündigen, hat der Rapper die Geschichte weitererzählt, die er schon im Dezember aufgetischt hatte: Bei seiner Work-and-Travel-Reise in Australien habe er nicht nur zu sich selbst gefunden, sondern auch Ayahuasca konsumiert, heisst es jetzt von ihm. Bei Ayahuasca handelt es sich um ein traditionelles Pflanzengebräu aus dem Amazonasgebiet, das eine stark bewusstseinsverändernde und halluzinogene Wirkung hat.

Ski Aggus Haare fallen ihm jetzt bis auf die Brust. Seine Skibrille hat er gegen eine Brille getauscht, die auch sein «drittes Auge» verdeckt – das spirituelle Symbol für Intuition und inneres Bewusstsein, das oft auf der Stirn lokalisiert wird. In einem Video, das Ski Aggu auf Instagram postete, sitzt er auf einer Wiese unter einem Baum, spielt Mundharmonika und streckt seine nackten Füsse in die Kamera.

Moderatorin Sylvie Meis und das Sat.1-Frühstücksfernsehen

Eingespannt für das Comeback wurden auch Moderatorin Sylvie Meis und das Sat.1-Frühstücksfernsehen. «Es ist eine Menge passiert in Australien. Mir sind einige Dinge klargeworden. Ich hab viel reflektiert», sagt Ski Aggu in einem Gespräch mit Meis, das er auf Instagram postete. Dazu sitzt er auf einem Baum und wackelt nach vorne und zurück. «Ich kann nicht länger darüber schweigen», so der Rapper. Er mache nun, was sein Herz ihm sage.

Am Samstag trat der Rapper dann im Sat.1-Frühstücksfernsehen auf. Jedoch nicht alleine, sondern mit zwei Begleiter*innen, die er – so die Geschichte – in Australien bei einem Ayahuasca-Trip kennengelernt habe und mit denen er seither eine Beziehung führe. Zur Sendung hier nur so viel: Sie endet damit, dass mehrere Menschen einander die Füsse massieren.

Ob Ski Aggu seine zwei Begleiter*innen tatsächlich in Australien kennengelernt hat, darf zumindest bezweifelt werden. Nach einer kurzen Bildersuche stösst man jedenfalls auf eine Schauspielerin, die der Frau, die dem Rapper die Füsse massiert, sehr ähnlich sieht.

Man kann den Auftritt lustig finden oder komplett daneben – das zeigt sich in den Kommentarspalten in den sozialen Medien. Man kann sich darüber aufregen, «wie verblödet die Gesellschaft» und «wie niveaulos» das Frühstücksfernsehen geworden ist. Oder man spielt mit. Das Ergebnis ist in allen Fällen dasselbe: Aufmerksamkeit. Wer sich echauffiert, macht Werbung. Wer ironisch kommentiert, auch. Wer darüber schreibt – wir haben es bereits gesagt: schuldig.

Glaubwürdig muss das alles nicht sein

Was genau die Rolle von Sylvie Meis und vom Frühstücksfernsehen ist und wie eingeweiht sie waren, bleibt offen. Die Moderatorin im Frühstücksfernsehen zumindest zeigte sich irritiert von Ski Aggus Auftritt. «Ich bin unschlüssig, ob das eine ganz geile Performance ist. Ich habe aber auch das Gefühl, dass da ein bisschen Wandlung in dir stattgefunden hat», sagte sie zum Schluss zu dem Rapper.

Aber auch die Wahl, das Comeback so zu präsentieren, dürfte kaum zufällig sein und lässt Ironie vermuten. Im Sat.1-Frühstücksfernsehen fällt die Inszenierung besonders auf: Der Rapper, der plötzlich barfuss im Morgenfernsehen sitzt und über Ayahuasca und eine polyamore Beziehung spricht, wirkt dort noch absurder als auf Instagram. Auch Sylvie Meis passt in dieses Bild: Bekannt genug, um Aufmerksamkeit zu garantieren, aber keine Figur, die die Geschichte sofort zerlegt.

Aber, und wir kommen wieder zurück zu dem französischen Schriftsteller: Was hier verkauft wird, ist nicht direkt Ski Aggus Musik. Es ist eine Transformation – oder genauer: das Bild einer Transformation. Und genau das gehört bei einem Comeback fast schon dazu: Wer zurückkommt, muss sich neu erfinden. Oder zumindest so wirken. Die langen Haare, die Barfüssigkeit, das Ayahuasca. Das alles zeigt: Ski Aggu hat sich scheinbar verändert – und zwar radikal.

Ob er tatsächlich jemals in Australien war und ob er das mit dem Ayahuasca ernst meint, ist ziemlich egal. Glaubwürdig muss das alles nicht sein. Nur sichtbar.

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