Grüsse aus dem Privatjet: Model Anna Ermakova hat dieses Foto auf Instagram gepostet. Dafür gab es nun Kritik: «Ein reiches Kind in einem Privatjet während des Klimawandels ist ein absolutes No-Go», heisst es in den Kommentaren. Instagram

Für Fotos zu posieren, gehört zum Alltag von Model Anna Ermakova. Doch dieses Mal ging es in die Hose. Anna Ermakovas Fotogruss aus dem Privatjet löst einen Shitstorm unter ihren Fans aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Model Anna Ermakova, Tochter von Tennislegende Boris Becker, hat einen Fotogruss aus dem Privatjet auf Instagram veröffentlicht.

Für den Post gibt's viel Kritik. Unbekannt ist, ob sie zusammen mit anderen Passagier*innen geflogen ist. Auf dem Bild ist sie allerdings ohne Begleitung zu sehen.

Sie wird unter anderem als Klimasünderin angeprangert. Mehr anzeigen

Mit breitestem Zahnpastalächeln posiert das britisch-russisch-deutsche Model Anna Ermakova aus dem Privatjet. Dieser Schnappschuss aus dem Flugzeug fliegt der 23-Jährigen nun um die Ohren.

«Tut mir leid, aber ein verwöhntes reiches Kind in einem Privatjet während des Klimawandels ist ein absolutes No-Go. Grosser Sympathieverlust», kritisiert etwas Instagram-Userin e_chan2.

Auf ihrem Instagram-Account hat die Tochter von Tennislegende Boris Becker mit diesem Post einen Shitstorm ausgelöst. So wird sie unter anderem auch als Klimasünderin betitelt.

«Tanz doch wieder», kommentiert etwa ein anderer User und bezieht sich auf Ermakovas «Let's Dance»-Teilnahme 2023.

Es gibt aber auch Unterstützung von Ermakova-Fans: «Ohhhh, der moralische Zeigefinger kommt hier wieder voll zum Einsatz.... Jemand anderes belehren ist aber auch toll. Einige sollten lieber auf ihr Smartphone verzichten und die Welt retten. Immer erst mal an die eigene Nase fassen», meint schenie0707.

Auch Charles und Leonardo DiCaprio wurden schon als Klimasünder angeprangert

2020 flog Prinz Charles, heutiger König des Commonwealth, per Privatjet ans WEF in Davos. Ironischerweise traf er dort Umwelt-Aktivistin Greta Thunberg.

Auch Hollywoodstar Leonardo DiCaprio gibt sich gerne als Klimafreund. So fährt er im Hybridauto durch Hollywood und duscht selten, um Wasser zu sparen.

Doch auch er tappte schon mehrmals in die Klimasünder-Falle. So flog er 2016 per Privatjet von Cannes nach New York in nur 24 Stunden hin und her, um einen Umweltpreis entgegenzunehmen.

Mehr aus dem Ressort