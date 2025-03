Sarah Jessica Parker – ein Blick auf ihre unvergesslichen Looks Bei der MET Gala 2024 mit dem Titel «The Garden of Time» trug Sarah Jessica Parker ein spektakuläres skulpturales Kleid. Es handelte sich um ein mit Kristallen besetztes Modell von Richard Quinn. Bild: IMAGO/Everett Collection Bei der gleichen Veranstaltung im Jahr 2022 liess sich Sarah Jessica Parker von der amerikanischen Geschichte inspirieren und setzte auf ein Kleid, das an die Arbeit von Elizabeth Hobbs Keckley erinnerte, der Schneiderin von Mary Todd Lincoln. Bild: KEYSTONE Ein Kleid, das Carrie Bradshaw sicher gefallen hätte. Sarah Jessica Parker trug auf dem roten Teppich der GLAAD Media Awards 2019 in New York ein Seidenkleid mit Puffärmeln von Elie Saab. Bild: KEYSTONE Sarah Jessica schreckt weder vor Farbe noch vor Volumen zurück. Die Schauspielerin erschien an der NYC Ballet Fall Fashion Gala 2019 in dieser schimmernden mit Volants besetzten Robe von Zac Posen. Bild: IMAGO/Avalon.Red Bei der MET Gala 2018 mit dem Titel «Himmlische Körper: Mode und katholische Phantasie» traf Sarah Jessica Parker ins Schwarze: Sie trug ein metallisches Brokatkleid von Dolce & Gabbana mit Dreiviertelärmeln und langer Schleppe, das komplett mit goldenen Stickereien und roten Herzen bedeckt war. Bild: KEYSTONE Auch wenn die Farbe Weiss bei den Golden Globes 2017 stark vertreten war, sorgte Sarah Jessica Parker dennoch für Fragezeichen, da sie sich für ein Brautkleid aus der neuesten Kollektion von Vera Wang entschied. Bild: KEYSTONE Auf dem roten Teppich der MET Gala 2016, die unter dem Motto «Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology» (Mode im Zeitalter der Technologie) stand, erschien Sarah Jessica Parker in einem Outfit, das aus einer Caprihose und einem Mantel mit romantischen Ärmeln bestand. Ein Look, der nicht bei allen gut ankam. Bild: KEYSTONE Sarah Jessica Parker schritt an der MET Gala 2015, deren Motto «China: Through The Looking Glass» war, in einem asiatisch inspirierten Kleid und mit einem «Flammen»-Hut von Philip Treacy über den roten Teppich. Bild: KEYSTONE Auch 2014 konnte man sich darauf verlassen, dass der «Sex & The City»-Star es auf die Spitze treiben würde. Die Gala war Charles James gewidmet, dem bahnbrechenden Designer des 20. Jahrhunderts, und das Kleid von Oscar de la Renta war eine Anspielung auf James' berühmte Silhouette: Eng anliegenden Korsagen und schwingende Röcke. Bild: KEYSTONE Die amerikanische Schauspielerin hielt am 20. September 2010 in der St. Paul's Cathedral in London einen privaten Gedenkgottesdienst für den britischen Modedesigner Alexander McQueen ab, der am 11. Februar 2010 verstarb. Bild: KEYSTONE Signature Style: Die voluminösen Röcke, die Carrie Bradshaw in «Sex and the City» trug, wurden in den 2000er Jahren weltweit kopiert. Der «Carrie-Style » bleibt unvergessen. Bild: KEYSTONE Neon, asymmetrisch und plissiert: Bei der Premiere von «Sex and the City 2» im Jahr 2010 setzte Sarah Jessica Parker auf ein Y2K-inspiriertes Kleid. Bild: KEYSTONE Bei der Oscarverleihung 2010 sah die Schauspielerin in ihrem trägerlosen Kleid von Chanel wie eine griechische Göttin aus. Bild: KEYSTONE Sarah Jessica Parker sorgte auf dem roten Teppich der Oscars 2009 für Aufsehen, als sie ein tailliertes Kleid von Dior mit einem kristallbesetzten Bustier trug. Bild: KEYSTONE Charlotte York-Goldenblatt, Carrie Bradshaw und Miranda Hobbes in einer Szene aus «Sex and the City: Der Film» aus dem Jahr 2008. Carrie trägt ein Outfit, das man auch im Jahr 2025 tragen könnte, da Kleider mit Schössschen, auch Peplum genannt, zurück in der Mode sind. Bild: KEYSTONE Die Schauspielerinnen Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kim Cattrall in einer Szene aus «Sex The City - Der Film». Carrie Bradshaw, die dafür bekannt ist, mit Stilen zu spielen, sorgt dank einer lässig getragenen Krawatte für einen maskulin-femininen Stil. Bild: KEYSTONE Die Schauspielerinnen in einer Szene aus «Sex and the City» im Jahr 2001: Carrie Bradshaw sorgt dank Bandeau-Top für einen Y2K-Look. Bild: KEYSTONE Auch ausserhalb der erfolgreichen Serie setzte Sarah Jessica Parker auf die typischen Elemente des Y2K-Stils, wie zum Beispiel den All over Jeans-Look, den sie auf dem roten Teppich der Golden Globes 2003 trug. Bild: KEYSTONE Bei den Emmy Awards 2000 schritt Sarah Jessica Parker in einem typischen Carrie-Bradshaw-Look über den roten Teppich. Bild: KEYSTONE Sarah Jessica Parker – ein Blick auf ihre unvergesslichen Looks Bei der MET Gala 2024 mit dem Titel «The Garden of Time» trug Sarah Jessica Parker ein spektakuläres skulpturales Kleid. Es handelte sich um ein mit Kristallen besetztes Modell von Richard Quinn. Von «Sex and the City» bis zu den roten Teppichen – wenn man über Sarah Jessica Parker spricht, kommt man an Mode nicht vorbei. Zum Anlass ihres 60. Geburtstags werfen wir einen Blick auf ihre ikonischsten Outfits.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schauspielerin feiert einen runden Geburtstag und blickt auf eine beeindruckende Modekarriere zurück.

In «Sex and The City» setzte sie neue Massstäbe und wurde zum Stilvorbild einer Generation.

Unvergessliche Red-Carpet-Auftritte: Parker begeistert regelmässig mit gewagten Outfits auf dem roten Teppich.

Sie gehört zu den unangefochtenen Stars der Met Gala, wo Mode auf Kunst trifft und jedes Outfit zu einem Statement wird.

Auch mit 60 bleibt Sarah Jessica Parker eine prägende Figur in der Modebranche. Mehr anzeigen

Wer in den 2000ern «Sex and the City» geliebt hat, tat das nicht nur wegen der Abenteuer von Carrie Bradshaw und ihren Freundinnen, sondern auch wegen der ausgefallenen Looks, die Stylistin Patricia Field kreierte.

Carrie mixte, kombinierte unerwartet, brach Regeln und setzte Trends mit Outfits, die Kultstatus erreichten. Unvergessen bleibt ihr weisser Tüllrock aus dem Vorspann der Serie – eines der ikonischsten Stücke in der Geschichte von «Sex and the City».

Nach der Ausstrahlung wurde der ausgestellte Rock zu einem Must-have für alle, die einen femininen, glamourösen Stil lieben – oft als Stilbruch mit einem schlichten T-Shirt oder einem Sweatshirt getragen.

Mutig, eklektisch, glamourös und vor allem unvergesslich – Carries Outfits enthielten bereits viele Schlüsselelemente des Y2K-Trends, der vor allem bei der Gen Z boomt: Tiefgeschnittene Hosen, auffällige Prints, Baguette-Bags... Ein Stil, der eine ganze Ära geprägt hat und seit 2021 dank TikTok und der Nostalgie für die 2000er ein riesiges Comeback feiert.

Rock aus Tüll und Y2K-Elemente

Nach dem Serienende liess Sarah Jessica Parker Carrie in drei Filmen wieder aufleben, zuletzt in «And Just Like That» im Jahr 2021. Doch auch abseits der Leinwand blieb sie eine feste Grösse in der Modewelt.

Längst hat sie ihren Status als Fashion-Ikone gefestigt – läuft über die renommiertesten Red Carpets und gehört zu den unangefochtenen Stars der Met Gala, wo Mode auf Kunst trifft und jedes Outfit die Extravaganz auf ein neues Level hebt.

Natürlich waren nicht alle ihre Looks unumstritten – manche fanden sie zu gewagt, zu exzentrisch – doch genau wie Carrie spielt Sarah Jessica Parker mit Mode, kombiniert unkonventionell und trägt alles mit einer selbstbewussten Leichtigkeit.

Während sie nun ihren 60. Geburtstag feiert, ist es an der Zeit, sich noch einmal ihre unvergesslichsten Looks anzusehen – und zu erkennen, warum sie auch 24 Jahre nach «Sex and the City» noch immer eine unangefochtene Mode-Inspiration ist.

