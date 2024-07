Videoblog Teil 2: Ein Swiftie am Tag vor ihrem ersten Taylor-Swift-Konzert Heute Abend besucht blue News-Redaktorin und Swiftie Jamila Rota zum ersten Mal ein Konzert ihres Idols Taylor Swift. Im Video siehst du, welche Outfits zur Debatte stehen und wie sie die gestrige Show erlebte. 10.07.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heute Abend erlebt blue News-Redaktorin und begeisterte Swiftie Jamila Rota zum ersten Mal ein Konzert ihres Idols Taylor Swift.

Ihre Vorbereitungen auf das grosse Highlight und ihre Erlebnisse hält sie filmisch fest.

Das heutige Video dreht sich um die Frage nach dem richtigen Outfit und die gestrige Auftaktshow. Mehr anzeigen

Am Tag zwei der Vorbereitungen auf das grosse Konzert-Highlight von heute Abend hat sich blue News-Redaktorin und Swiftie Jamila Rota mit einer zentralen Frage beschäftigt: Was ziehe ich an?

Und als echtes Swiftie liess es sich Jamila nicht nehmen, bereits beim ersten Schweiz-Konzert von Popstar Taylor Swift so nah wie möglich am Ort des Geschehens zu sein. Die Dachterrasse eines Kollegen bot dafür die perfekte Location.

Wie sie zusammen mit Freund*innen den gestrigen Abend erlebte, welche Outfit-Optionen zur Debatte stehen und wie sie sich gestern von der Sängerin aus der Ferne verabschiedete, siehst du im zweiten Teil ihres Videoblogs.

