Ein tiefer Einblick in die dunkle Seele des Mega-Rockstars

Bruce Springsteen ist einer der dienstältesten Rockstars der Welt. Oscar-Regisseur Scott Cooper wagt den Schritt, dem «Boss» eine Biografie auf der Kinoleinwand zu widmen – und macht das grossartig.

Regisseur Scott Cooper konzentriert sich dabei auf eine spezifische Episode: der Entstehung des Albums «Nebraska», kurz vor Springsteens weltweitem Durchbruch.

Charakter-Darsteller Jeremy Allen White brilliert als «The Boss», während in wichtigen Nebenrollen auch Jeremy Strong und Stephen Graham überzeugen.

Die 50-jährige Karriere von Bruce Springsteen in einen zweistündigen Film packen? Ein Ding der Unmöglichkeit.

Deshalb entscheidet sich Regisseur und Drehbuchautor Scott Cooper («Crazy Heart») für den genialen Schachzug, sich nur auf eine kurze, jedoch höchst wichtige Episode im Leben des Rockstars zu konzentrieren: Die Zeit, in der er das unkonventionelle Album «Nebraska» aufnimmt.

Es ist eine turbulente Zeit für Springsteen. Seine Karriere hat gerade erst richtig begonnen, die Aufnahmen seines Welthits «Born in the USA» sind bereits im Kasten, doch der Musiker hat mit seinen Dämonen zu kämpfen.

Eine Lebenskrise, die in eine Depression mündet. Und diese verarbeitet er in einer Ein-Mann-Home-Studio-Session, mit düsteren Liedern, ausgerüstet nur mit Akustik-Gitarre und Mundharmonika.

Der Film ist mit viel Liebe zum Detail und wenigen Protagonisten inszeniert, sodass in den zwei Stunden eine unheimliche Nähe zu Springsteen entsteht – eine Nähe, die in Musik-Biopics selten ist.

Aus welchen weiteren Gründen und für wen «Deliver Me From Nowhere» besonders sehenswert ist, erfährst du im Video-Review oben.

«Springsteen: Deliver Me From Nowhere» läuft ab 23. Oktober 2025 bei blue Cinema.

