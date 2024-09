Eine Affäre, viele Orgasmen und brutale Machtspiele

In «Babygirl» spielt Nicole Kidman eine CEO, die eine Affäre mit ihrem Praktikanten hat und so ihre Ehe aufs Spiel setzt. Der Erotikthriller trifft zwar den Nerv der Zeit, die Geschichte wirkt jedoch nicht authentisch.

«Good Girl» sagt der Praktikant zu seiner CEO, während sie das Glas Milch trinkt, das er ihr soeben beim Firmenapero bestellt hat, weil sie üblicherweise zu viel Kaffee trinkt.

Das ist keineswegs ein gängiger Umgangston zwischen Arbeitnehmern in diesen Positionen, aber wie konnte es so weit kommen?

Nicole Kidman spielt Romy Mathis, CEO eines modernen Unternehmens im KI-Bereich.

Zum Autor: Gianluca Izzo

blue News

Gianluca Izzo berichtet direkt vor Ort über die Filmfestspiele in Venedig 2024. Er besuchte in vergangenen Jahren regelmässig die renommierten Festivals von Cannes, Venedig und Berlin und war selbst mehrere Jahre in der Filmindustrie tätig. Heute arbeitet er für blue Entertainment in der Programmplanung.