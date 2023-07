Eine aussergewöhnliche Festivalliebe

Kronprinz Haakon und Mette-Marit, eine aussergewöhnliche Festival-Liebe Kronprinz Haakon von Norwegen mit Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen und ihre Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus 2019 in Kristiansand (v.l.n.r). Bild: Lise Åserud/NTB scanpix/dpa Kennengelernt hat sich das Paar bei einem Musikfestival. Nach nur sechs Monaten machte Haakon seiner Mette-Marit einen Hochzeitsantrag. Bild: Patrick Seeger/dpa Kronprinz Haakon von Norwegen und seine Frau Kronprinzessin Mette-Marit küssen sich nach der Trauung am 25. August 2001. Bild: Boris Roessler/dpa Kronprinz Haakon und Mette-Marit, eine aussergewöhnliche Festival-Liebe Kronprinz Haakon von Norwegen mit Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen und ihre Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus 2019 in Kristiansand (v.l.n.r). Bild: Lise Åserud/NTB scanpix/dpa Kennengelernt hat sich das Paar bei einem Musikfestival. Nach nur sechs Monaten machte Haakon seiner Mette-Marit einen Hochzeitsantrag. Bild: Patrick Seeger/dpa Kronprinz Haakon von Norwegen und seine Frau Kronprinzessin Mette-Marit küssen sich nach der Trauung am 25. August 2001. Bild: Boris Roessler/dpa

Kronprinz Haakon von Norwegen verguckte sich an einem Open Air 1999 in Mette-Marit. Die Legende besagt, dass der Liebesblitz bei beiden einschlug. Nur sechs Monate später heirateten sie – trotz Widerstand.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kronprinz Haakon traf seine Liebe Mette-Marit auf einem Musikfestival im Sommer.

Sechs Monate später war das Paar verheiratet.

Anfangs kam die nicht adelige Mette-Marit bei den Norwegern nicht gut an. Mehr anzeigen

Die Liebesgeschichte von Kronprinz Haakon von Norwegen (50) und seiner Frau Mette-Marit (49) klingt wie ein Drehbuch aus der Feder von Romantik-Königin Rosamunde Pilcher.

Der norwegische Prinz trifft seine Prinzessin an einem Musikfestival im Sommer 1999 und ist gleich schockverliebt. Mette-Marit ist damals 25 Jahre jung und Mutter von Marius, der aus einer früheren Beziehung stammt. Die Liebe zwischen dem skandinavischen Blaublüter und der Nichtadeligen kommt beim Volk nicht so gut an.

Das hat vor allem mit Mette-Marits Studienzeit zu tun. In dieser Phase soll sie viel Party gemacht haben, auch von Alkohol- und Drogenexzesse ist die Rede.

Nach nur sechs Monaten um ihre Hand angehalten

Prinz Haakon interessiert sich nicht für die Gerüchte, er ist verliebt. Nur sechs Monate nach ihrem ersten Date stellt er die Frage aller Fragen. Und sie will.

Obschon Mette-Marit bei Volksumfragen nicht gut abschneidet, feiert das verliebte Royalpaar am 25. August 2001 eine zauberhafte Hochzeit.

König Harald begrüsste seine neue Schwiegertochter mit folgenden Worten: «Du bist keine gewöhnliche junge Frau, sondern du bist ein aussergewöhnlicher Mensch. Du bist aussergewöhnlich aufgeschlossen und ehrlich, aussergewöhnlich engagiert, du hast eine grosse Willensstärke, du bist sehr mutig, heute hast du eine aussergewöhnliche Wahl getroffen und du bist aussergewöhnlich verliebt in Haakon.»

Schöne Worte, die aus Haralds Herzen kamen. Kämpften Haakons Eltern neun Jahre lang für ihre Hochzeit.

Auch Kronprinz Haakons Hochzeitssatz ist nicht weniger süss: «Ich war noch nie so schwach und noch nie so stark. Mette-Marit, ich liebe dich!»

Aus Haakon und Mette-Marit wird eine Patchworkfamilie

Das Liebesglück wird 2004 noch grösser. Tochter Ingrid Alexandra wird geboren, ein Jahr später Sverre Magnus. Aus den beiden Verliebten – und Sohn Marius – wird eine Patchworkfamilie.

Doch im Leben der skandinavischen Royals gibt es nicht nur eitel Sonnenschein. Sie müssen auch einige Schicksalsschläge verkraften. Darunter den Tod des Stiefbruders von Mette-Marit bei den Terroranschlägen von Oslo und Utøya 2011.

2018 folgt der nächste Schlag. Bei der Kronprinzessin wird eine Lungenfibrose festgestellt. Die chronische Krankheit führt dazu, dass Mette-Marit oft Auszeiten braucht und auch wichtige royale Treffen kurzfristig absagen muss.

Das Paar ist schon 22 Jahre verheiratet und Mette-Marit zählt zu den beliebtesten Monarchen Europas überhaupt.

Mehr aus dem Ressort