Königin Margrethe Königin Margrethe von Dänemark kommt zur Einweihung der neuen Prins Henriks Skole. Die französische Schule, Prins Henriks Skole, wurde 1954 gegründet. Bild: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa Königin Margrethe II. von Dänemark hält 2023 eine Neujahrsansprache im Palast von Christian IX., Schloss Amalienborg. Bild: Keld Navntoft/AP/dpa Königin Margrethe verlässt die Sitzung des Staatsrates nach der Unterzeichnung der Abdankungserklärung im Jahr 2024. Bild: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa Kinder schwenken anlässlich des 81. Geburtstags von Königin Margrethe II. die dänische Nationalflagge. Bild: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix/AP/dpa Dänemarks Königin Margrethe feiert ihren 84. Geburtstag zusammen mit König Frederik, Königin Mary und Prinzessin Benedikte auf Schloss Fredensborg. Bild: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP/dpa

Dänemarks Altkönigin Margrethe ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Auch ihr Abschied vom Thron war höchst ungewöhnlich. Nun feiert sie erstmals einen halbrunden Geburtstag als Thron-Rentnerin.

dpa/tpfi Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 16. April 2024 feiert Königin Margrethe ihren 85. Geburtstag.

Gefeiert wird im privaten Rahmen, unter anderem mit einem von Frederik und Mary ausgerichteten Mittagessen und mit einem Abendessen mit Familie, Freunden und Vertretern des Hofes.

Im Januar 2024 machte sie den Thron für ihren Sohn König Frederik und seine Frau Königin Mary frei. Mehr anzeigen

Auf dem Thron sitzt Königin Margrethe II. nicht mehr, ihren Titel hat sie aber ebenso behalten wie ihr typisches Lächeln. Umso rührseliger war es da für Millionen Däninnen und Dänen, als sie ihr langjähriges Staatsoberhaupt vor gar nicht allzu langer Zeit vor Rührung lautlos schluchzen sahen. Die in der Öffentlichkeit stets lächelnde Königin plötzlich zu Tränen gerührt? Das hatte mit einem historischen Moment zu tun und einem Schritt, den ihr Königreich seit fast 900 Jahren nicht mehr erlebt hatte - eine Abdankung, noch dazu nach 52 Jahren Regentschaft.

Margrethe, die ihre eigene Abdankungsurkunde unterzeichnet und daraufhin auf einen Stock gestützt den Raum verlässt, nachdem ihr Sohn Frederik ihren Platz und damit auch ihren Thron übernommen hat: Knapp 15 Monate später sind diese Bilder in die dänischen Geschichtsbücher eingegangen. Margrethes Sohn führt seitdem den Titel König Frederik X. (56) und das Königreich Dänemark noch dazu - unterstützt von seiner Frau Königin Mary (53) - mit Bravour. Margrethe geniesst derweil ihren Altersruhestand, ohne sich gänzlich aus der Öffentlichkeit verabschiedet zu haben.

Konzert der Leibgarde und Winker für die Landsleute

Am Mittwoch (16. April) wird die Altkönigin stolze 85 Jahre alt. Und Ruhestand hin oder her, etwas royale Tradition gibt es für das Geburtstagskind dennoch: Margrethe wird den Tag zusammen wieder mit der Königsfamilie auf Schloss Fredensborg rund 30 Kilometer nördlich von Kopenhagen verbringen und aller Voraussicht nach wieder Schaulustigen zuwinken, die sich zu ihren Ehren vor dem Schloss versammeln. In den Mittagsstunden kann sie sich zudem auf ein kleines Konzert freuen, das die Musikkapelle der Königlichen Leibgarde während des Wachwechsels für sie geben wird.

Der Rest des Tages wird im privaten Rahmen gefeiert, unter anderem mit einem von Frederik und Mary ausgerichteten Mittagessen und mit einem Abendessen mit Familie, Freunden und Vertretern des Hofes. Überall im Land wird den Tag über ausserdem zu ihren Ehren der Dannebrog gehisst, die dänische Flagge. All das dürfte ganz nach dem Geschmack der traditionsbewussten Margrethe sein - und doch wird sich Vieles anders anfühlen, schliesslich ist es ihr erster runder beziehungsweise halbrunder Geburtstag ohne Thronverantwortung.

Lange Thronzeit mit reichlich Zigaretten

Diese Verantwortung hatte Königin Margrethe über ein halbes Jahrhundert lang inne. Die am 16. April 1940 auf dem Kopenhagener Schloss Amalienborg geborene Dänin regierte ihr Königreich seit dem Tod ihres Vaters Frederik IX. 1972 bis zum besagten Thronwechsel 2024. Auf den Tag genau 52 Jahre lang war sie dänisches Staatsoberhaupt - nach dem Tod der britischen Queen Elizabeth II. 2022 zum Schluss gar als dienstälteste Monarchin der Welt.

Dabei erwies sich Margrethe schon früh als eine besondere, andere Königin. Sie galt und gilt als pragmatisch und unkonventionell und ist auch ihrer Vorliebe für auffällige, farbenfrohe Kleidung treu geblieben. Legendär ist ihr Hang zum Rauchen gewesen, dem sie 2023 erst nach Jahrzehnten aus gesundheitlichen Gründen abschwor.

Künstlerisches Talent

Aussergewöhnlich ist vor allem auch ihre künstlerische Begabung: Seit den 1970er Jahren beschäftigt sich Margrethe intensiv mit verschiedenen Kunstformen, darunter die Malerei, Textilarbeiten und Buchillustrationen. Ihre Werke sind im Staatlichen Kunstmuseum in Kopenhagen, im Kunstmuseum von Aarhus (Aros) und in anderen Museen im Land zu bestaunen. Die Liebe zur Kunst verband sie auch mit ihrem langjährigen Mann, dem 2018 verstorbenen Prinz Henrik.

2024 wurde Margrethe für ihre Kostüme für den Netflix-Film «Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung» als Kostümdesignerin des Jahres sogar mit dem «Robert» ausgezeichnet, einer Art «dänischem Oscar». Noch heute ist sie stolze Repräsentantin des Königshauses, wenn es um kulturelle Dinge geht, kürzlich etwa bei einem Einweihungstermin auf der Wikingerburg Trelleborg.

Das Ende einer Ära

Und in noch etwas ist die zweifache Mutter und achtfache Großmutter bis ins hohe Alter hinein aussergewöhnlich gut geblieben: im Halten von Reden. Ihre Neujahrsansprachen am Silvesterabend besassen in Dänemark Kultstatus wie in Deutschland «Dinner for One». Diese Begeisterung für ihre Ansprachen nutzte sich über die Jahre nicht ab, sondern nahm sogar weiter zu. Auch weil Margrethe immer wieder klare Worte für aktuelle Themen fand - und immer wieder für eine Überraschung gut war, wie sie auch in ihrer letzten Neujahrsansprache bewies.

«Ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist», sagte sie am 31. Dezember 2023, einem seitdem historischen Datum in Dänemark. «Am 14. Januar 2024 - 52 Jahre nachdem ich meinen geliebten Vater beerbte - werde ich als Königin von Dänemark zurücktreten. Ich werde den Thron an meinen Sohn Kronprinz Frederik übergeben.» Was Margrethe damals ankündigte, war die erste freiwillige Abdankung zu Lebzeiten eines Regenten in ihrem Königreich seit dem Jahr 1146 - und das Ende einer Ära.