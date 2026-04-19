Eine Nacht, drei Schauplätze: Dieser Krimi kam mit wenig Raum aus

«Tatort» im Check – Eine Nacht, drei Schauplätze: Diese Filme kamen mit wenig Raum aus Das Nachtleben ist eigentlich nicht so ihr Ding, vermutet man. Dennoch müssen Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) im «Tatort: Innere Angelegenheiten» im Dunkeln durchermitteln. Schuld ist ein völlig unklarer Mord in einer Freiburger Diskothek. Bild: SWR/Benoît Linder Erst am Ende ihres Falles sehen Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) das Morgenlicht. Hinter ihnen liegt eine Nacht, in der es um Wahrheit, Moral und Vertrauen ging. Bild: SWR/Benoît Linder Die Tatwaffe ist verschwunden. Franziska Tobler (Eva Löbau) findet jedoch in der Diskothek einiges, das als Totschlag-Werkzeug geeignet gewesen wäre. Bild: SWR/Benoît Linder Wahrheit oder Pflicht? Bereitschaftspolizist Jakub (Lasse Lehmann, zweiter von links) lehnt sich gegen seine Kolleg*innen auf. Bild: SWR/Benoît Linder Anwältin Simin Nadjafi (Proschat Madani) bestärkt ihren Mandanten Ramin Taremi (Omid Memar) darin, keine Aussage zu machen. Die Beweislage ist nämlich äusserst dünn. Bild: SWR/Benoît Linder Was könnte in der Diskothek passiert sein, das zum Tode eines Rockers führte? Franziska Tobler (Eva Löbau) denkt nach ... Bild: SWR/Benoît Linder Anwältin Simin Nadjafi (Proschat Madani) macht es dem verhörenden Kommissar Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) alles andere als leicht. Bild: SWR/Benoît Linder Laura Babayan (Nairi Hadodo, links) und Franziska Tobler (Eva Löbau) von der Freiburger Kripo müssen versuchen, die angespannte Situation im Club im Griff zu behalten. Bild: SWR/Benoît Linder Ein toter Rocker liegt im Nebenraum einer Diskothek. Dringend tatverdächtig ist der Intensivtäter Ramin Taremi (Omid Memar, rechts), der aber alle Schuld von sich weist. Kommissar Berg (Hans-Jochen Wagner) verhört ihn und will die Wahrheit herausfinden. Bild: SWR/Benoît Linder Der Tote war Mitglied der Freiburger Rocker-Szene. Vor der Diskothek hat Franziska Tobler (Eva Löbau) alle Mühe, die Kumpels des Toten zurückzuhalten. Die Rocker wollen Rache ... Bild: SWR/Benoît Linder Sechs Bereitschaftspolizist*innen diskutieren, was sie in der Diskothek erlebt haben. Einsatzleiter Wolle Heizmann (Andreas Anke, dritter von links) ist sich uneins mit Mahmoud (Mouataz Alshaltouh, links), Mariam (Anna Bardavelidze, zweite von links), Jakub (Lasse Lehmann, dritter von links), Timo (Ben Felipe) und Pia (Caroline Hellwig). Bild: SWR/Benoît Linder Shirin Mirsa (Awin Erfany, rechts) ist die Freundin des Hauptverdächtigen. Sie erzählt Franziska Tobler (Eva Löbau), wie sehr sich ihr Partner – zum Positiven – verändert hat. Bild: SWR/Benoît Linder «Tatort» im Check – Eine Nacht, drei Schauplätze: Diese Filme kamen mit wenig Raum aus Das Nachtleben ist eigentlich nicht so ihr Ding, vermutet man. Dennoch müssen Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) im «Tatort: Innere Angelegenheiten» im Dunkeln durchermitteln. Schuld ist ein völlig unklarer Mord in einer Freiburger Diskothek. Bild: SWR/Benoît Linder Erst am Ende ihres Falles sehen Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) das Morgenlicht. Hinter ihnen liegt eine Nacht, in der es um Wahrheit, Moral und Vertrauen ging. Bild: SWR/Benoît Linder Die Tatwaffe ist verschwunden. Franziska Tobler (Eva Löbau) findet jedoch in der Diskothek einiges, das als Totschlag-Werkzeug geeignet gewesen wäre. Bild: SWR/Benoît Linder Wahrheit oder Pflicht? Bereitschaftspolizist Jakub (Lasse Lehmann, zweiter von links) lehnt sich gegen seine Kolleg*innen auf. Bild: SWR/Benoît Linder Anwältin Simin Nadjafi (Proschat Madani) bestärkt ihren Mandanten Ramin Taremi (Omid Memar) darin, keine Aussage zu machen. Die Beweislage ist nämlich äusserst dünn. Bild: SWR/Benoît Linder Was könnte in der Diskothek passiert sein, das zum Tode eines Rockers führte? Franziska Tobler (Eva Löbau) denkt nach ... Bild: SWR/Benoît Linder Anwältin Simin Nadjafi (Proschat Madani) macht es dem verhörenden Kommissar Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) alles andere als leicht. Bild: SWR/Benoît Linder Laura Babayan (Nairi Hadodo, links) und Franziska Tobler (Eva Löbau) von der Freiburger Kripo müssen versuchen, die angespannte Situation im Club im Griff zu behalten. Bild: SWR/Benoît Linder Ein toter Rocker liegt im Nebenraum einer Diskothek. Dringend tatverdächtig ist der Intensivtäter Ramin Taremi (Omid Memar, rechts), der aber alle Schuld von sich weist. Kommissar Berg (Hans-Jochen Wagner) verhört ihn und will die Wahrheit herausfinden. Bild: SWR/Benoît Linder Der Tote war Mitglied der Freiburger Rocker-Szene. Vor der Diskothek hat Franziska Tobler (Eva Löbau) alle Mühe, die Kumpels des Toten zurückzuhalten. Die Rocker wollen Rache ... Bild: SWR/Benoît Linder Sechs Bereitschaftspolizist*innen diskutieren, was sie in der Diskothek erlebt haben. Einsatzleiter Wolle Heizmann (Andreas Anke, dritter von links) ist sich uneins mit Mahmoud (Mouataz Alshaltouh, links), Mariam (Anna Bardavelidze, zweite von links), Jakub (Lasse Lehmann, dritter von links), Timo (Ben Felipe) und Pia (Caroline Hellwig). Bild: SWR/Benoît Linder Shirin Mirsa (Awin Erfany, rechts) ist die Freundin des Hauptverdächtigen. Sie erzählt Franziska Tobler (Eva Löbau), wie sehr sich ihr Partner – zum Positiven – verändert hat. Bild: SWR/Benoît Linder

Der Freiburger «Tatort» kam mit drei Schauplätzen in einer Nacht aus, in der die Kommissare in einer Disco ermittelten. Was war das Besondere am Dreh – und welche berühmten Filme spielten noch auf engstem Raum?

Teleschau Maximilian Haase

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im «Tatort: Innere Angelegenheiten» ermittelten die Freiburger Kommissare Tobler und Berg im Fall eines Disco-Mordes.

Der Krimi spielte lediglich in einer Nacht und an drei Schauplätzen, an denen die Tat rekonstruiert wurde.

Inszenierungen auf engem Raum sind bei Filmschaffenden und beim Publikum überaus beliebt, wie prominente Beispiele zeigen. Mehr anzeigen

Nein, es war kein klassisch experimenteller «Tatort», in dem die ausnahmsweise mal wieder rein innerstädtisch aktiven Schwarzwald-Kommissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) in Freiburg ermittelten.

Es ging um einen Toten in einem Club und die Rekonstruktion einer in ihrem Ablauf unklaren Tat.

Hinter der klassischen Krimikulisse – wer war es und warum? – verhandelte der «Tatort: Innere Angelegenheiten» zwei Subtext-Themen. Eines war eher cinematografisch, nämlich die Frage:

Wird es langweilig, wenn ein Krimi an nur drei Orten spielt? Die andere ist, auch wenn es um einen rein «privaten» Mord geht, gesellschaftlich und gerade jetzt hochrelevant.

Worum ging es?

Ein Toter liegt im Nebenraum einer Freiburger Club. Dringend tatverdächtig ist Intensivtäter Ramin Taremi (Omid Memar), der jedoch alle Schuld von sich weist. Das Opfer war Mitglied der Rocker-Szene. In einem Verhörraum hat Kommissar Berg den Haupttatverdächtigen in der Mangel. Er erhält Unterstützung durch seine Anwältin (Proschat Madani).

Vor der Diskothek hat Franziska Tobler derweil Mühe, die Rocker-Kumpels des Toten zurückzuhalten. Sie wollen Rache, während Angehörige des Verdächtigen im Club ausharren. Dann wären da noch fünf junge Bereitschaftspolizisten unter der Einsatzleitung des erfahrenen Wolle Heizmann (Andreas Anke).

Offenbar ist sich die Einheit uneins darüber, was in dieser Nacht tatsächlich geschehen ist – und was davon in ihren Bericht soll. Unter einer Strassenbrücke stehen die Polizisten und streiten über diese Frage.

Worum ging es wirklich?

Das erfahrene Kreativduo Bernd Lange (Drehbuch) und Robert Thalheim (Regie) zeichnet verantwortlich für den während einer Nacht spielenden Fall. Zuletzt inszenierten sie fürs Südwest-Revier «Tatort: Der Reini».

Neben der technischen Umsetzung, in der es darauf ankam, dass die Einsatzpolizisten einen ihnen bekannten Tathergang diskutieren, der Zuschauern jedoch nicht vor dem Krimi-Finale «im Klartext» mitgeteilt werden kann, geht es in diesem Film um Ehrlichkeit. Also darum, sich geradezumachen.

Tobler und Berg müssen gegen Kollegen ermitteln, was immer unangenehm ist, aber eben zu ihrem Job gehört. Er lautet: die Wahrheit herausfinden und sie der unabhängigen Justiz zu übergeben. Gerade in einer Zeit, da Fakten und Wahrheit für manche zu dehnbaren Begriffen verkommen sind, ein wichtiges Statement.

Welche berühmten Filme kamen mit minimalem Raum aus?

Kammerspiele sind bei Filmschaffenden und Kritikern respektive Zuschauern aus zwei Gründen beliebt: Zum einen kosten sie wenig und die Drehbedingungen sind gut zu kontrollieren. Dazu bauen sie zu einhundert Prozent auf eine gute Story, die sich über Dialoge und Schauspiel entfaltet.

Der Klassiker ist natürlich Alfred Hitchcocks «Das Fenster zum Hof» (1954). Die von James Stewart verkörperte Hauptfigur, ein wegen eines Beinbruchs ans Zimmer gefesselter Fotograf, beobachtet darin aus seinem Fenster heraus Nachbarn und ist überzeugt, einen Mord entdeckt zu haben.

Fast der gesamte Film spielt im Zimmer des Fotografen, der von dort in den Hof und die Wohnungen des anderen Hauses hineinblickt.

Nur drei Jahre später kam ein weiterer One-Location-Klassiker der Filmgeschichte in die Kinos: «Die zwölf Geschworenen» (1957) von Sidney Lumet spielt nahezu komplett im Raum eines Justizgebäudes, in dem die Geschworenen nach der Wahrheit suchen.

Auch er untersucht – wie der «Tatort: Innere Angelegenheiten» – Themen wie die Bedeutung eines fairen Verfahrens (oder im «Tatort»: der fairen Ermittlung) in unserer Gesellschaft.

Auch das Thrillergenre arbeitet immer wieder gern mit wenigen und engen Motiven: «Nicht auflegen!» (2002) spielt nahezu vollständig in einer Telefonzelle in Manhattan und besticht durch seine Echtzeit-Spannung. Hauptdarsteller Colin Farrell erhielt für seine intensive One-Location-Performance breite Anerkennung.

In «Buried – Lebend begraben» (2010) spielt Ryan Reynolds einen Mann, der in einem Sarg eingeschlossen ist. «Locke» (2013) wiederum spielt komplett in einem Auto, mit Tom Hardy als einzig sichtbarer Figur.

Was war beim Dreh so besonders?

Auch der Dreh hatte einige Besonderheiten: Weshalb etwa fanden die nächtlichen Szenen mit den diskutierenden Polizisten eigentlich sämtlich unter einer (langen) Brücke statt?

Kameramann Andreas Schäfauer verrät es: «Weil der Film innerhalb weniger Stunden spielt, war es wesentlich, ein Aussenmotiv für die Szenen mit den Bereitschaftspolizisten zu finden, das über die gesamte Drehzeit hinweg gleichmässige Bedingungen liefern konnte. Das Motiv sollte gewährleisten, dass wir auch bei Regen weiterdrehen konnten, die Schauspieler also nicht im Regen stehen.»

Auch zu einer anderen Besonderheit äussert sich Schäfauer: «Die Arbeit mit den Darstellern war sehr intensiv. Man hat ja oft tolle Schauspielerinnen oder Schauspieler am Set, die aber nur zwei Drehtage haben. Hier war das anders, weil wir zum Beispiel mit dem Ensemble der Polizisten zehn Tage am Stück gedreht haben. Durch die lediglich drei Settings hatten wir ausserdem den Luxus, die jeweiligen Spielorte chronologisch zu drehen.»

Wie geht es beim «Tatort» mit Tobler und Berg weiter?

Der nächste Fall der beiden wurde bereits im Sommer 2025 gedreht und hört auf den Titel «Engelsgesichter». Tobler und Berg treffen darin auf die Welt der Family-Influencer:

Eine ermordete Frau hatte als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern versucht, mit einem eigenen Kanal durchzustarten – und dabei auch ihre Kinder in Szene gesetzt.

In ihrem Umfeld fand sie Vorbilder für dieses Lebens- und Geschäftsmodell. Ihre Tochter machte sie damit zu einer erfolgreichen Werbefigur, während ihr Sohn an der plötzlichen Öffentlichkeit zerbrach. Ins Visier der Ermittlungen gerät schliesslich der Ex-Mann der Toten. Der Film wird voraussichtlich 2027 ausgestrahlt werden.

Tatort: Innere Angelegenheiten So 19.04. 20:05 - 21:45 ∙ SRF 1 ∙ DE/AT/CH 2026 ∙ 100 Min Mit tv.blue.ch anschauen tv.blue.ch

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