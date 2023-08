Harry und Meghan leben seit dem Megxit in Montecito, Kalifornien. Ein Fotograf will sich an ihrer Umgebung nun eine goldene Nase verdienen. Keystone

Ein Fotograf will in der Wahlheimat der Sussexes «royale Touren» anbieten. Dabei klappert er alle «Lieblingsorte» von Harry und Meghan ab – für 1070 Franken pro Person.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Fotograf bietet eine Tour rund um Montecito an, um die Lieblingsorte von Harry und Meghan zu zeigen.

Er verlangt dafür 1070 Franken pro Kopf.

Nach einem Aufschrei, es sei Belästigung und gefährde die Sicherheit der Royals, gibt es das Angebot offiziell nicht mehr. Der Fotograf selbst hält jedoch daran fest. Mehr anzeigen

Das mediale Chaos um Harry und Meghan nimmt nicht ab: Ein Fotograf will nun scheinbar «royale Sightseeingtouren» in Montecito, Kalifornien, anbieten. Dabei sollen Schaulustige an die Lieblingsorte der Wahlheimat der Sussexes gefahren werden.

Besonders brisant sei dabei auch, dass der Anbieter ein Freund von Meghans Vater Thomas Markle sein soll.

Die Führung trägt den Titel «Royal Celebrity Tour of Los Angeles and Montecito» und kostet rund 1070 Franken pro Person, sie ist auf eine sechsköpfige Gruppe begrenzt. Diese Lieblingsorte von Harry und Meghan beinhalten ihr Stammrestaurant, Boutiquen, ein Polo-Klub und die Wege, auf denen sie mit ihren Hunden spazieren gehen.

Sicherheit des Sussexes sei gefährdet

Der Veranstalter Karl Larsen wollte ebenfalls so nah wie möglich an das Anwesen der Royals fahren. Wie «Gala» schreibt, habe er auf der Travel-Webseite «Tripening» einen Post geschrieben: «Ich bin der weltbekannte Celebrity-Fotograf Karl Larsen. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der wirklich weiss, was zwischen Meghan und ihrem Vater passiert ist. Es gibt niemanden, der besser qualifiziert dafür ist, so eine Tour anzubieten.»

Die Ankündigung einer solchen Tour stiess zudem auf starke Kritik im Internet: Es sei Belästigung und gefährde die Sicherheit des royalen Paares.

Schliesslich entschied sich «Tripening», die Reise nicht weiter anzubieten, und löschte das Angebot.

Larsen selbst sagte gegenüber «Newsweek», er habe keine Absichten gehabt, am Haus von Harry und Meghan vorbeizufahren, lediglich wollte er «die Orte zeigen, an denen Meghan aufgewachsen ist».

