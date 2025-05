Prinzessin Diana trug immer wieder Outfits mit Polka Dots. imago/Photoshot/John Shelley Collection

Die Polka Dots erleben gerade wieder ein Comeback. Dabei standen die Punkte einst für Armut und Krankheit. Die Geschichte hinter dem Modetrend.

Scrollt man durch Onlineshops, sieht man immer mehr Punkte: Oberteile mit Punkten, Röcke mit Punkten und Blusen mit Punkten. Die Polka Dots sind zurück und feiern 2025 ein echtes Revival.

Ein Polka-Dot-Muster zeichnet sich dadurch aus, dass gleichmässige, einfarbige Punkte – meist mittelgross oder gross – auf einem einfarbigen Hintergrund angeordnet sind.

Typischerweise sind die Punkte versetzt zueinander platziert, was dem Muster Lebendigkeit verleiht und es optisch ansprechend macht. Die Punkte sind dabei immer gleich gross und einfarbig, was das klassische Polka-Dot-Muster ausmacht.

Die Grösse der Punkte kann variieren, von kleineren, dezenten Pünktchen bis zu grossen, auffälligen Punkten, die besonders im Retro- oder Rockabilly-Stil beliebt sind.

Assoziiert mit Unreinheit und tödlichen Krankheiten

Punkte zählen zu den ewigen Grundmustern der Mode, ähnlich wie Streifen. Das Dekor hat seinen Namen von dem tschechischen Volkstanz Polka. Der Begriff «Polka Dot» tauchte erstmals 1957 in einer amerikanischen Frauenzeitschrift auf. Der Tanz löste eine regelrechte «Polkamania» aus und war in Europa und, als Einwander*innen in die USA kamen, schliesslich auch dort sehr beliebt.

Zu Beginn trugen insbesondere Frauen in Polka-Clubs Oberteile mit gleichmässig angeordneten Punkten als Zeichen der Zugehörigkeit. Das Muster wurde zum Symbol der Lebensfreude und Verspieltheit und fand bald seinen Weg in die breite Modewelt.

Eigentlich wurde das Polka-Dot-Muster bereits im Mittelalter getragen, hauptsächlich von denen, die sich nichts anderes leisten konnten. Weil Stoffe per Hand gefärbt und verarbeitet wurden, entstanden unregelmässige Flecken – oder eben Punkte – auf Kleidungsstücken eher aus Versehen. Assoziiert waren die Muster damals mit Unreinheit, mit tödlichen Krankheiten, die die Haut verfärbten, etwa die Pest.

Mit der Industrialisierung verschwand nach und nach die negative Bedeutung des Punktmusters. Im 18. Jahrhundert wurden die Polka Dots schliesslich zum Markenzeichen von Clowns. Seit dem 19. Jahrhundert schmücken die Tupfen auch die Kleider spanischer Flamenco-Tänzerinnen.

Inbegriff von femininer Mode

Besonders im 20. Jahrhundert erlebten Polka Dots grosse Popularität: 1926 wurde das Muster durch ein berühmtes Foto von Chili Williams im gepunkteten Badeanzug bekannt, und 1928 machte Walt Disney Minnie Mouse zur ikonischen Polka-Dot-Trägerin.

Chili Williams im Polka Dots Bikini. Courtesy Album

In den 1940er- und 1950er-Jahren avancierten Polka Dots zum Inbegriff femininer Mode, getragen von Stars wie Marilyn Monroe und in Hollywood-Filmen gefeiert. Auch in den Kollektionen grosser Designer wie Christian Dior (1954) und Rei Kawakubo (Comme des Garçons, ab den 1970ern) tauchten die Punkte immer wieder auf.

Prinzessin Diana prägte die Mode der 80er- und 90er-Jahre mit auffälligen Polka Dots. So auch Julia Roberts in «Pretty Woman». Ein zeitloser Look, der das Callgirl durch weissen Hut und Handschuhe in eine Dame der High Society in Beverly Hills verwandelte.

Marilyn Monroe in einem Kleid mit Polka-Dot-Muster. imago images/Everett Collection

In den 2000er-Jahren verlor der Trend an Bedeutung, wurde nur noch subtiler und in dezenten Farben gestaltet.

Auch Männer tragen Polka Dots

Nun scheinen die Punkte aber wieder voll im Trend zu sein. Der Grund für die Wiederkehr: vermutlich Alessandro Michele. Der ehemalige Gucci-Designer ist seit April 2024 an der kreativen Spitze von Valentino. Seine im Herbst 2024 in Paris präsentierte Debütkollektion legte den Grundstein für das Punkte-Revival.

Seither sieht man die Polka Dots immer wieder in den Schaufenstern von H&M oder Zara – oder auch bei Luxusmarken wie Fendi oder Moschino.

Auch die sozialen Medien haben die Punkte längst erreicht. Mehrere Influencer*innen tragen die Polka Dots, vor allem als Oberteil, Rock oder Kleid. Oder auch Stars wie Sabrina Carpenter und Margot Robbie tragen Outfits mit Punkten.

Historisch gesehen waren Polka Dots eher bei Frauen beliebt. Doch nicht nur: Die Punkte wurden auch von Männern getragen, allerdings eher in Form von modischen Akzenten, beispielsweise als Einstecktuch oder Fliege.

Harry Styles in einem Pullunder mir einem Polka-Dots-Muster. Screenshot Twitter

Doch die Punkte werden derzeit in der Männermode umgedeutet. Beispielsweise trägt der Sänger Harry Styles, der Männermode genderfluid lebt, das Muster rauf und runter. Bereits auf seiner Tournee «Love on Tour» bis Mitte 2023 zeigte der Star sich oft im kompletten Punkte-Look, kombiniert mit diversen Farben.