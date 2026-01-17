  1. Privatkunden
«Ich fühle mich so leer ohne mein Mami» Eiskunstlauf-Ikone Denise Biellmann trauert um ihre Mutter

Noemi Hüsser

17.1.2026

Die ehemalige Eiskunstläuferin Denise Biellmann.
Die ehemalige Eiskunstläuferin Denise Biellmann.
Keystone

Die Zürcher Eiskunstlauf-Ikone Denise Biellmann hat ihre Mutter verloren. Heidi Biellmann starb im Alter von 94 Jahren.

,

Keystone-SDA, Noemi Hüsser

17.01.2026, 08:18

17.01.2026, 09:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Heidi Biellmann, die Mutter der Eiskunstläuferin Denise Biellmann, ist am 10. Januar im Alter von 94 Jahren verstorben.
  • Die beiden verband ein sehr enges Verhältnis, das Biellmann als tief emotional und liebevoll beschreibt.
  • Heidi Biellmann litt an Herzinsuffizienz und verbrachte ihre letzten Tage im Beisein ihrer Tochter.
Mehr anzeigen

Die Eiskunstlauf-Ikone Denise Biellmann trauert um ihre Mutter. Heidi Biellmann ist am 10. Januar im Alter von 94 Jahren gestorben, wie «Blick» am Samstag schrieb.

«Ich fühle mich sehr leer ohne mein Mami», sagt Biellmann zu «Blick». Die Eiskunstläuferin und ihre Mutter hatten ein inniges Verhältnis. «Das lässt sich kaum beschreiben», sagt die 63-Jährige. Ihre Mutter sei ehrlich und direkt gewesen, mit Charme und Eleganz. «Sie war bis zuletzt eine wunderschöne, stilvolle Frau.»

Die zwei Wochen vor dem Tod verbrachte Biellmann an der Seite ihrer Mutter. «Es waren Momente voller Liebe und Innigkeit», beschreibt die Zürcherin diese Zeit. Ihre Mutter habe an einer Herzinsuffizienz gelitten und die letzten Tage im Bett verbracht. Doch habe sie immer wieder die Kraft gefunden, ihre Tochter zu umarmen.

Auch mit einem Instagram-Post verabschiedete sich Biellmann bei ihrer Mutter. «Ich vermisse dich so sehr und danke dir für alles», schrieb Biellmann da unter Bilder ihrer Mutter.

Mehr Videos aus dem Ressort

Denise Biellmann: «Die Liebe zum Eis war immer stärker als die Kälte»

Denise Biellmann: «Die Liebe zum Eis war immer stärker als die Kälte»

1981 erfüllt sich ihr Lebenstraum: Denise Biellmann wird Eiskunstlauf-Weltmeisterin. Bruno Bötschi sass damals vor dem TV und starb fast vor Nervosität. Nun durfte der blue News Redaktor mit seinem Jugendidol aufs Eis.

15.11.2022

