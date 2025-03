Eklat bei «GNTM» – auch ein prominenter Fan schaltet sich ein

Heidi Klum wird in «GNTM» kritisiert. Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Es war ein Moment, der den Fans zufolge «in die Geschichte von GNTM» eingehen wird: Wegen eines Kommentars zu seinem Körper rastete ein Kandidat völlig aus. Vor allem Heidi Klums Verhalten stösst nun auf Kritik – auch von einer prominenten Zuschauerin.

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei «GNTM» sorgte Kandidat Faruk für einen Eklat, als er nach einem Körperkommentar wütend reagierte und das Casting verliess.

Zuschauer und Prominente kritisieren sowohl Faruks Verhalten als auch Heidi Klums zurückhaltende Reaktion auf den Vorfall.

Ex-Dschungelstar Gitta Saxx äusserte sich empört über Faruk und zeigte Unverständnis für Klums fehlendes Eingreifen. Mehr anzeigen

Es sollte ihre grosse Chance sein – doch dann lief ein Casting in der Mittwochsausgabe von «Germany's Next Topmodel» vollends aus dem Ruder: Weil ein Kunde dem 21-jährigen Faruk riet, mehr Sport zu machen, flippte der aus. Einige seiner Kontrahenten lehnten den ihnen angebotenen Job sogar ab – sehr zum Unverständnis vieler Fans.

GNTM-Kandidat Faru regt sich über die Show auf. ProSieben/Max Montgomery

«Ich bin schockiert, wie respektlos gegenüber dem Kunden aufgetreten wird», heisst es in einem Kommentar auf dem offiziellen GNTM-Instagramkanal. «Also ja, der Spruch war nicht so cool, aber Faruk übertreibt masslos», findet ein anderer Zuschauer. «Der Kunde war grundsätzlich super nett und hat ihm so viele gute Worte gesagt und der eine Satz war daneben, aber meines Erachtens nicht so gemeint.» Ein Fan glaubt sogar: «Faruk geht mit diesem peinlichen Verhalten in die Geschichte von GNTM ein. Glaube, ich hatte noch nie so einen krassen Fremdscham-Moment.»

«Absolut nicht in Ordnung und grenzüberschreitend»

Oliver Rauh, der stellvertretende Chefredakteur der Zeitschrift «Approved Magazin», hatte Faruk in der Folge erstens zu mehr Selbstbewusstsein und zweitens zu «ein bisschen mehr Workout» geraten, wobei er sich demonstrativ auf den eigenen, nicht unbedingt modelmässig trainierten Bauch klopfte. Anschliessend hatte er noch Faruks Strahlen gelobt – doch der tobte bereits: «Der spinnt doch!», schnaubte er, fühlte sich «diskriminiert» und verliess wütend den Raum.

«Dass Kunden einen gewissen Körpertyp suchen – ok, aber einem Model zu sagen, es solle mehr abnehmen, ist absolut nicht in Ordnung und grenzüberschreitend!», springt ein Kommentator für das Nachwuchsmodel in die Bresche. Eine Zuschauerin nutzt die Gelegenheit gar für eine «Erinnerung an alle: Egal, ob es sich um einen Kunden, den Chef oder jemanden in einer höheren Position handelt – man hat immer das Recht, den Mund aufzumachen und sich zu wehren. Auch wenn eine bestimmte Sprache in der Modewelt (oder anderswo) üblich sein mag, heisst das nicht, dass man sie hinnehmen muss.»

Gitta Saxx kritisiert Heidi Klum: «Sehr schade!»

Von späteren Versuchen des Kunden, sich bei ihm zu entschuldigen, hatte Faruk nichts wissen wollen. Rauh habe ihm «gar nichts zu sagen!», sei «fake» und «respektlos», wütete er und pfefferte dem Journalisten entgegen: «Mit so ‹nem Bierbauch zu sagen: Nimm ab? Da hab› ich doch gar keinen Respekt!»

Die GNTM-Chefin selbst hielt sich zu dem Vorfall bedeckt. «Finde es schade, dass Heidi heute offensichtlich nichts zu dem Verhalten beim Kunden sagt», wunderte sich eine Nutzerin über Klums knappe Worte gegenüber Faruk und dem Publikum: Als Zuschauer solle man selbst entscheiden, wer hier im Recht sei, so die Empfehlung der 51-Jährigen. Dem Model selbst gab sie lediglich mit auf den Weg, sich ein dickeres Fell zuzulegen. Ein User fragt sich deshalb: «Was ist mit Heidi passiert? Früher hätte sich sowas keiner bei ihr leisten dürfen, nen Job abzulehnen und es gibt nur den Kommentar, sich selbst die Meinung zu bilden?!»

Auch Ex-Dschungelstar Gitta Saxx scheint die aktuelle Staffel der ProSieben-Show zu verfolgen. In der Kommentarspalte zeigte sich die 60-Jährige empört und machte ihrem Ärger über Faruk, aber auch über Heidi Klum Luft: «Ich bin fassungslos!!!», schrieb sie. «Junge wach auf: Als Model wird dein Aussehen bewertet!! Was denn sonst? Der Kunde ist mega nett, ich kenne ihn selbst seit Jahren! So ein Verhalten von dem Möchtegern-Model ist unakzeptabel!! Dass sich Heidi Klum da jetzt heraushält, ist sehr schade!»

Mehr Videos aus dem Ressort