Eliane Leiser: «Ich trage sieben Narben, ich war ein wildes Kind»

Die Neue bei «10vor10» Eliane Leiser: «Ich war ein wildes Kind» Eliane Leiser ist die Nachfolgerin von Bigna Silberschmidt bei «10vor10». blue News hat die neue «10vor10»-Moderatorin für ein Gespräch über grosse Fussstapfen, Rampenlicht und das Pendeln getroffen. 25.03.2025

SRF bekommt ein neues Gesicht zur besten Sendezeit: Eliane Leiser übernimmt «10vor10» von Publikumsliebling Bigna Silberschmidt. Im Interview mit blue News verrät die Zürcherin: «Ich war ein wildes Kind.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eliane Leiser übernimmt ab dem 27. März die Moderation von «10vor10». Sie ist die Nachfolgerin von Bigna Silberschmidt.

Die erfahrene Polit-Journalistin will mit authentischer Präsenz und ihrer Expertise im Bundeshaus punkten.

Privat verbringt die Zürcherin ihre Zeit gerne mit ihrer Tochter im Garten, beim Backen oder Wandern. Mehr anzeigen

Zwei Generalproben und dann heisst es: Studiolicht an – und Eliane Leiser tritt in die Fussstapfen von «10vor10»-Anchor Bigna Silberschmidt.

Am Donnerstag, 27. März, feiert Polit-Journalistin Eliane Leiser ihre Premiere bei «10vor10». Keine einfache, war Vorgängerin Bigna Silberschmidt ein Publikumsliebling.

Das weiss Leiser: «Bigna hat es geschafft, einen authentischen Auftritt hinzulegen. Das nehme ich mir auch vor: dass man mich als Person im Studio wahrnimmt und spürt.»

Leisers Pluspunkt ist ihre langjährige Erfahrung als Polit-Expertin mit Bundeshaus-Erfahrung. Ihr Steckenpferd sind Berichte ums Geschehen in Bundesbern: «Man sagt nicht umsonst, das Bundeshaus hat dicke Wände. Vieles, was dort passiert, ist kompliziert; die Prozesse sind nicht klar wahrnehmbar. Diese Geschäfte zu erklären, die wichtig sind für unseren Alltag, unser Leben in der Schweiz – das liegt mir am Herzen.»

Wenn die Zürcherin nicht mit News befasst, verbringt sie ihre Zeit mit ihrer bald siebenjährigen Tochter.

Zur Person SRF/Gian Vaitl Eliane Leiser arbeitet seit mehr als zehn Jahren bei SRF. Nach diversen Stationen bei Radio SRF 4 News – etwa als Moderatorin des Formats «Politikum» oder als Host des Podcasts «Einfach Politik» – war sie zuletzt als Inlandredaktorin bei Radio SRF sowie als Moderatorin der «Samstagsrundschau» im Einsatz. Beide Rollen wird sie auch weiterhin, in einem reduzierteren Pensum, behalten. Die gebürtige Zürcherin studierte an den Universitäten Zürich und Hamburg und hat einen Masterabschluss in Germanistik und Filmwissenschaft. Sie lebt mit ihrer Familie in Bern.

Auf dem Freizeitprogramm der SRF-Journalistin steht dabei Gärtner im eigenen Garten, backen und wandern.

Eines ihrer Highlights war ihre Tour aufs Bishorn im Wallis (4151 Meter über Meer) vor zwei Jahren. Ihr erster 4000er!

Leiser: «Ich habe sieben Narben im Gesicht»

Nach einem Funfact gefragt, meint die TV-Journalistin: «Ein Funfact? Ein Fakt sind meine sieben Narben im Gesicht und am Kopf. Ich war ein wildes Kind.»

Die Narben seien alle im Alter zwischen fünf und 10 Jahren passiert.

Für ihre Eltern eher nicht so lustig. Leiser dazu: «Aber sie gehören halt zu mir.»

