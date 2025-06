Eliane Müller: «Ich fühle mich sehr, sehr wohl als Mami»

Eliane Müller schwebt nach der Geburt von Tochter Elisa im Baby-Glück. Ihre Karriere als Sängerin will sie fortsetzen. Patrick Hördt

Die Geburt von Elisa hat das Leben der Musikerin Eliane Müller auf den Kopf gestellt – und sie liebt es. Der Schweizer Illustrierten erzählt sie von schlaflosen Nächten und der Gelassenheit ihres Partners Sascha Ruefer

Mit entspanntem Blick und einem glücklichen Lächeln schiebt Eliane Müller (34) den Kinderwagen durch die idyllische Landschaft rund um den Sempachersee. Ein leises Glucksen, ein Blick nach unten – und da ist sie: Baby Elisa, das neue Herzstück im Leben der Luzerner Musikerin. Seit Ende März ist sie gemeinsam mit Partner Sascha Ruefer (53) erstmals Mama

Im Interview mit der «Schweizer Illustrierten» wird schnell klar: Eliane geht in ihrer neuen Rolle völlig auf. «Ich fühle mich wirklich sehr, sehr wohl als Mami», schwärmt sie. Die Geburt? Anstrengend, wie sie ehrlich zugibt. Doch was danach kam, beschreibt sie als «riesengrossen Zauber».

Trotz der Umstellung auf Baby-Alltag zeigt sich Eliane überrascht von der Gelassenheit, die sie empfinden kann. Elisa schläft gut – vier bis fünf Stunden am Stück! – und verlangt nach der Nähe ihrer Mama. «Ich übernehme die Nächte, weil ich stille. Und ehrlich gesagt: Ich geniesse es, dass sie mich so sehr braucht.»

Sascha Ruefer der Ruhepol

Ob Elisa ein «Anfängerbaby» sei? Eliane winkt ab. «Jedes Baby hat seine Phasen. Im Moment macht sie es uns einfach – was morgen ist, sehen wir dann.»

Sascha Ruefer, erfahren als Vater eines Sohnes aus einer früheren Beziehung, strahlt eine Ruhe aus, die Eliane enorm schätzt. «Wenn Elisa weint und ich nicht weiterweiss, nimmt er sie auf den Arm – und plötzlich ist alles gut.» Diese Gelassenheit, gepaart mit seinem Humor, mache ihn zu einem wunderbaren Vater.

Und auch optisch, sagt Eliane lachend, sei Elisa ein «Ruefer-Baby» – Saschas Gene hätten sich klar durchgesetzt. Ihre eigenen Züge erkenne sie (noch) nicht.

Auch das Leben als Patchworkfamilie mit Saschas Sohn Matti läuft rund. «Er ist oft bei uns – nicht nur jedes zweite Wochenende. Es ist wunderschön, ihn als stolzen grossen Bruder zu sehen.»

Die Musikkarriere geht weiter

Ihre aktuelle Single trägt den Titel «Wonder» – und entstand exakt in jener Woche, in der sie von der Schwangerschaft erfuhr. «Ich hatte sofort eine Vision für den Song. Heute denke ich: Wie passend, dass ich da bereits mein ganz persönliches Wunder in mir trug.»

Wann sie musikalisch wieder voll durchstartet, lässt Eliane offen. Fix ist: Im Sommer stehen einige Konzerte an, im Winter eine Weihnachtstour. «Alles andere entscheiden wir spontan. Eine fixe Aufteilung für die Kinderbetreuung ist bei uns wegen der Jobs eh nicht möglich.»

Ein Gedanke aber schmerzt sie bereits: ihre kleine Elisa irgendwann fremdbetreuen zu lassen. «Im Moment fällt es mir schwer, sie abzugeben – sehr zum Leidwesen von Grosseltern, Tanten und Gotten, die nur darauf warten, mal hüten zu dürfen.»

Der Redaktor hat diesen Artikel imhilfe von KI geschrieben.