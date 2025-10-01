Ella Rumpf: «Ich kann es nicht glauben» Der Schweizer Schauspiel-Star Ella Rumpf präsentiert am ZFF ihr neustes Werk «Love Letters». 28.09.2025

Der Schweizer Schauspiel-Star Ella Rumpf hat am Zuerich Film Festival ihren neuen Film «Love Letters» vorgestellt. Momentan lebt sie aus dem Koffer – sie zieht es von Filmfestival zu Festival.

Redaktion blue News Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Schauspielerin Ella Rumpf präsentiert am Zuerich Film Festival ihr neues Werk «Love Letters».

blue News traf Ella Rumpf im Rahmen des Zuerich Film Festivals.

Das 21. Zurich Film Festival, kurz ZFF, findet vom 25. September bis 4. Oktober statt. Mehr anzeigen

«Ich kann es nicht glauben», schwärmt Schauspiel-Star Ella Rumpf über ihr derzeitiges Leben auf der Überholspur.

Die schweizerisch-französische Schauspielerin ist in letzter Zeit viel unterwegs. Ihr neuestes Filmwerk, das Drama «Love Letters» feierte Premiere am ZFF. Zuvor war sie beruflich an anderen Filmfestivals.

«Love Letters»: Ein tiefgründiges Drama mit Rumpf als Hauptdarstellerin

Im Kinodrama «Love Letters» erwartet Céline (gespielt von Ella Rumpf) ihr erstes Kind – doch schwanger ist nicht sie, sondern ihre Frau Nadia (Monia Chokri).

Als nicht-biologisches Elternteil muss Céline aber zunächst um die Anerkennung ihrer Rolle kämpfen. Dabei fragt sie sich nicht nur, was Mutterschaft für sie bedeutet, sondern sucht auch den Weg zurück zu ihrer eigenen Mutter.

Der Film wirft einen humorvollen, aber dennoch tiefgehenden Blick auf ein System, das die Legitimität von gleichgeschlechtlichen Elternpaaren immer wieder infrage stellt. Eine urbane Liebesgeschichte, die mitten im Herzen von Paris spielt.

«‹Love Letters› regt zur Empörung über die fehlende Gleichstellung queerer Paare vor dem Gesetz an – und feiert zugleich die Liebe als Ziel und Antrieb, Hürden zu überwinden und sich dagegen aufzulehnen», schreibt das ZFF.

