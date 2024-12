Elton John musste eine Musicalaufführung in London wegen Sehprobleme vorzeitig verlassen. Der 77-Jährige wurde von seinem Ehemann David Furnish während der Vorstellung aus dem Saal geführt. Bild: IMAGO/Cover-Images

Sir Elton John hat mit einer schweren Augeninfektion zu kämpfen. Der 77-jährige Musiker musste am vergangenen Samstag eine Musicalaufführung in London wegen Sehprobleme vorzeitig verlassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Elton John hat die Musik für das Musical «Der Teufel trägt Prada» geschrieben, das aktuell in London aufgeführt wird.

Selber konnte der 77-Jährige wegen einer Augeninfektion die Premiere des Stückes am vergangenen Samstag allerdings nicht zu Ende sehen.

Laut der britischen Zeitung «Mirror» wurde der Musiker von seinem Ehemann David Furnish noch während der Vorstellung aus dem Saal geführt. Mehr anzeigen

Sir Elton John musste am vergangenen Samstagabend eine Musicalpremiere in London vorzeitig verlassen.

Laut der britischen Zeitung «Mirror» wurde der 77-jährige Sänger von seinem Ehemann David Furnish (62) noch während der Vorstellung aus dem Saal geführt.

«Ich habe mein Augenlicht verloren und kann die Bühne nicht sehen», soll John laut Augenzeugen gesagt haben.

Vorfall ereignete sich während der Aufführung

Der Vorfall ereignete sich während einer Aufführung des Musicals «The Devil Wears Prada», für welches der Elton John die Musik geschrieben und komponiert hat.

Der Musiker hatte im Herbst öffentlich gemacht, dass er seit einer Augeninfektion im vergangenen Juli keine Sehkraft mehr auf dem rechten Auge habe.

Kürzlich sagte er in einem Interview, das linke Auge sei «auch nicht das beste». Britische Medien deuteten diese Aussagen so, dass sich sein Zustand verschlechtert habe.

Elton John: «Ich bin immer noch hier»

Dennoch gab sich der Sänger trotzig. «Ich habe keine Mandeln, keine Polypen und keinen Blinddarm», zitierte ihn der Sender Radio Times.

Und weiter: «Ich habe keine Prostata. Ich habe keine rechte Hüfte und kein linkes Knie und kein rechtes Knie. Tatsächlich ist das Einzige, was von mir übrig ist, meine linke Hüfte. Aber ich bin immer noch hier.»

Der Sänger lobte seinen Ehemann als seinen «Felsen in der Brandung». David Furnish hat auch Regie geführt für die Dokumentation «Elton John: Never Too Late» über das Leben des Musikers («Rocket Man»).

Darin sagt der Sänger über die beiden gemeinsamen Söhne Zachary (13) und Elijah (11): «Ich würde gerne sehen, wie unsere Kinder heiraten. Aber ich glaube nicht, dass ich das noch erleben werde.»

dpa