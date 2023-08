Elton John am Glastonbury Festival im Juni 2023. Einen Monat später verabschiedete er sich von der Bühne. Bild: Imago/Avalon.red

Sorge um Elton John: Der 76-jährige Weltstar wurde nach einem Unfall in seinem Haus in Nizza in ein Spital in Monaco eingeliefert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Elton John hat seinen Fans einen Schreck eingejagt.

Nice-Matin » erfuhr, dass der Weltstar von Sonntag auf Montag ins Spital eingeliefert werden musste.

Er sei in seiner Wohnung in Nizza gestürzt.

Mittlerweile soll er wieder zu Hause und bei «guter Gesundheit» sein. Mehr anzeigen

Erst kürzlich verabschiedete sich Elton John mit einer Abschiedstournee mit vielen Emotionen von der Bühne.

Nun hören die Fans wieder von ihm, doch diesmal, weil er in ein Spital eingeliefert wurde. Den Informationen von «Nice-Matin» zufolge wurde der 76-jährige Sir Elton John in der Nacht von Sonntag auf Montag nach einem Haushaltsunfall in seinem Haus am Mont Boron in Nizza in ein Krankenhaus in Monaco eingeliefert. Doch es soll sich um einen kleinen Unfall, einen Sturz handeln, bei dem er sich glücklicherweise nur leicht verletzt habe.

Bei Elton John wurden keine Brüche festgestellt

Gemäss der Zeitung unterzog er sich einem Gehirnscan und einem Lendenwirbelsäulenscan, bei denen keine Brüche festgestellt wurden.

Auch «MailOnline» hat beruhigende News für seine Fans: Ein Vertreter von Elton bestätigte, dass Elton John am Montagmorgen entlassen wurde und nun wieder zu Hause bei «guter Gesundheit» sei. Nach einer Untersuchung sei er heute Morgen sofort entlassen und nun wieder zu Hause und bei guter Gesundheit sein.

Elton John, der mehrere Anwesen auf der ganzen Welt hat, verbringt den Sommer aktuell in seinem Haus in Nizza, in dem schon viel bekannte Persönlichkeiten wie Harry und Meghan zu Besuch waren. In den letzten Tagen liess er sich mehrmals in der Öffentlichkeit blicken.