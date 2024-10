Elvis und Priscilla Presley sollen ein heimliches Enkelkind haben

Elvis und Priscilla Presley hatten nur eine Tochter: Lisa Marie soll neben ihren vier Kindern allerdings noch ein weiteres Enkelkind des Kings gezeugt haben. imago images/United Archives International

Priscilla und Elvis Presley sollen laut Gerichtsdokumenten ein heimliches Enkelkind haben, das heute in Florida lebt. Das behauptet eine alte Geschäftspartnerin der einstigen Ehefrau des King of Rock'n'Roll.

Eine Klage von Brigitte Kruse deutet an, dass Lisa Marie Presley ein weiteres, bisher unbekanntes Kind haben soll, welches angeblich in Florida lebt.

Lisa Marie Presley hinterliess offiziell vier Kinder, doch in ihren Memoiren und öffentlichen Aussagen erwähnte sie kein zusätzliches Kind.

Die Umzugsvorbereitungen von Presley nach Florida vor ihrem Tod sollen laut Gerichtsdokumenten damit zusammenhängen, dass dieses angebliche Kind dort wohnt. Mehr anzeigen

Inmitten eines rechtlichen Disputs zwischen Priscilla Presley und ihrer ehemaligen Geschäftspartnerin Brigitte Kruse gibt letztere an, die Presley hätten ein Enkelkind.

Es soll bei Lisa Marie Presley gelebt haben. Die verstorbene Tochter von Priscilla und Elvis habe ein Kind gehabt, von welchem die Öffentlichkeit nichts weiss – zusätzlich zu ihren vier anderen Kindern.

Riley und Benjamin hatte sie mit ihrem ersten Ehemann Danny Keough. Im Oktober 1988 gaben sie sich das Jawort, geschieden wurde die Ehe 1994. Drei Wochen später war Lisa Marie Presley mit Michael Jackson liiert – diese Ehe ging nach zwei Jahren in die Brüche, Kinder haben sie keine gehabt.

Kein Wort über weiteres Kind

Im Januar 2008 hat die Tochter von Elvis erneut geheiratet. Mit Michael Lockwood begrüsste sie die Zwillinge Finley und Harper. Diese Beziehung dauerte bis 2016, als sich Presley von ihrem Ehemann scheiden liess wegen «unüberbrückbaren Differenzen».

Die einzige Nachfahrin von Priscilla und Elvis Presley starb zudem am 12. Januar 2023 im Alter von 54 Jahren. Die Todesursache war eine Obstruktion in ihrem Darm.

Während Lebzeiten hat Lisa Marie Presley nie angegeben, noch ein weiteres Kind zu haben – auch nicht in ihrer Memoire «From Here to the Great Unknown». Das Buch war zum Zeitpunkt ihres Todes noch nicht fertiggestellt, ihre Tochter Riley (35) übernahm von ihrer Mutter.

Umzug nach Florida

Laut der Gerichtsdokumenten, die «Lawyer Monthly» vorliegen, habe Presley all ihr Hab und Gut nach Florida geschickt, da sie dort ein neues Heim suchte. Im Bericht würde der Name «Riley» mehrfach genannt, doch das Kind, das im Zusammenhang mit Florida erwähnt wird, könne sie nicht sein. Riley Keough lebt in Kalifornien, ihr Bruder Ben starb 2020.

Wie die Anwälte zu Protokoll gegeben haben, suggeriert die Klage, dass Presley ein weiteres Kind gehabt haben soll. Darum wollte sie unbedingt nach Florida ziehen, weil dieser angebliche Nachwuchs auch dort lebt.

Bisher haben die Anwälte diese Aussage als perfide Strategie im aktuellen Gerichtsfall abgetan. Es geht dabei um eine Million Dollar, die Presley in ihrem Unternehmen angeblich unterschlagen hat.

