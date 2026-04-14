Der Schnappschuss zeigt Michelle Hunziker und Giulio Berrutti zusammen in Marrakesch. Storia IG

Michelle Hunziker und Giulio Berruti haben die Osterferien in Marrakesch verbracht – und dabei wenig Wert auf Diskretion gelegt. Paparazzi-Fotos zeigen die frisch verliebte Schweizerin in innigen Momenten mit ihrem neuen Partner.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Hunziker und Giulio Berruti wurden in Marrakesch während eines sehr leidenschaftlichen Osterurlaubs fotografiert.

Das Paar ließ sich sogar zu öffentlichen Ergüssen hinreißen und versteckte sich sogar unter einem Handtuch.

Gerüchten zufolge gestand die Moderatorin, sich von der Leidenschaft überwältigt zu fühlen. Mehr anzeigen

«Er lässt mich die Kontrolle verlieren» – diesen Satz soll Michelle Hunziker vertrauten Freundinnen gegenüber geflüstert haben. Was in Marrakesch passierte, unterstreicht das eindrücklich.

Die Schweizer Moderatorin und der italienische Schauspieler Giulio Berruti verbrachten die Osterfeiertage gemeinsam in Marokko – und liessen sich dabei von Paparazzi erwischen. Bilder des italienischen Wochenblatts «DiPiù» zeigen die beiden bei einem Ausflug durch die Souks, bei Wüstenexkursionen und glamourösen Abendveranstaltungen.

Handtuch als Sichtschutz

Der auffälligste Moment: Aufnahmen am Pool ihres Luxushotels, wo das Paar offenbar vergass, dass andere Gäste zugegen waren. Aus anfänglichen Zärtlichkeiten wurde laut Bericht eine Kaskade von Küssen und Umarmungen – bis Hunziker schliesslich zu einem Handtuch griff, um wenigstens einen Hauch von Privatsphäre zu schaffen.

Begonnen hat die Romanze erst im vergangenen Dezember, bei einer Veranstaltung in der Schweiz, die Hunziker moderierte. Für Berruti kam das Treffen kurz nach dem Ende seiner fünfjährigen Beziehung mit der italienischen Politikerin Maria Elena Boschi. Was als zufällige Begegnung begann, scheint sich seither rasant entwickelt zu haben.

In Marrakesch wirkten die beiden jedenfalls wie ein eingespieltes Paar – und wenig geneigt, das zu verbergen.