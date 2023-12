TV-Star Rolf Schimpf muss mit 99 Jahren aus Heim ausziehen

Das Schauspielerpaar Rolf Schimpf und Ehefrau Ilse Zielstorff 2013. Der TV-Star musste aus seiner Seniorenresidenz in eine günstigere Anlage umziehen. picture alliance / dpa/Ursula Düren

TV-Star Rolf Schimpf aus der Kult-Krimiserie «Der Alte» hat seine Zwei-Zimmer-Wohnung in einer noblen Seniorenresidenz in München aufgeben müssen – aus Geldsorgen.

Warum der bekannte deutsche Schauspieler sich die Alterswohnung in der Residenz nicht mehr leisten kann, ist nicht bekannt.

Vor rund zwei Wochen sei Rolf Schimpf (99) aus finanziellen Gründen in eine günstigere Unterkunft umgezogen, bestätigte sein Betreuer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in München.

Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Herr Schimpf habe den Umzug gewollt, wird der Betreuer in dem Bericht zitiert. In seinem neuen Zuhause werde er gut gepflegt.

Nach Angaben der Residenz Augustinum war der Schauspieler dort 2010 mit seiner Ehefrau eingezogen, die 2015 starb. Rolf Schimpf war von 1968 bis zu ihrem Tod im Mai 2015 mit der Schauspielerin Ilse Zielstorff verheiratet.

Einzelheiten zu den Umständen von Schimpfs Auszug nannte der Sprecher nicht. Aber wenn generell jemand mit dem Geld nicht auskomme, bemühe man sich um Lösungen innerhalb des Hauses wie den Umzug in eine kleinere Wohnung. Ein Angebot, auf das Schimpf oder seine Familie anscheinend nicht eingegangen sind.

Auf der Internetseite gibt das Haus Einblicke in seine Preise. So ist eine 56 Quadratmeter grosse Wohnung mit zwei Zimmern, Balkon und Duschbad ab rund 3'400 Euro (ca. 3'200 Franken) zu haben, inklusive einem umfangreichen Paket an Leistungen, wie es dort heisst.

Schimpf wurde am 14. November 1924 in Berlin geboren. Nach Anfängen am Theater stand er auch vor der Kamera, etwa für die ARD-Krimireihe «Tatort» oder die ZDF-Serie «SOKO 5113». Zum Star wurde er durch seine Rolle als TV-Ermittler in «Der Alte», in der er ab 1986 als Hauptkommissar Leo Kresse 20 Jahre lang auf Verbrecherjagd ging.

