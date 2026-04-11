Cohen erklärte, sie habe ihr Pseudonym gewählt, um ihre berufliche Tätigkeit nicht zu gefährden. «Ich bin an einem Punkt in meiner Karriere, an dem ich es leid bin, dass das ein Geheimnis ist», sagte sie. «Ich bin eine echte Person mit einer echten Identität und habe nichts zu verbergen.» Zudem trug sie immer eine Perücke und Brille bei öffentlichen Auftritten.
Nach der Veröffentlichung von The Housemaid im Jahr 2022 nahm Cohen eine berufliche Auszeit. Ihre Kolleginnen und Kollegen erfuhren schliesslich von ihrem zweiten Leben als Autorin, hielten ihr Geheimnis aber bewahrt. Inzwischen arbeitet sie nur noch gelegentlich als Ärztin.
Autorin will Namen behalten
Trotz der Enthüllung will sie weiterhin unter dem Namen Freida McFadden schreiben. «Auch wenn mein echter Name jetzt bekannt ist, war ich immer ehrlich mit meinen Leserinnen und Lesern», betonte Cohen.
Die Buchverfilmung The Housemaid, inszeniert von Paul Feig für Lionsgate, mit Sydney Sweeney und Amanda Seyfried in den Hauptrollen, war zudem ein weltweiter Kinoerfolg: Bei einem Budget von rund 35 Millionen US-Dollar spielte der Thriller fast 400 Millionen ein.
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