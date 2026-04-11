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Bekannt durch «The Housemaid» Erfolgreiche Autorin gibt nach 20 Jahren wahre Identität bekannt

Lea Oetiker

11.4.2026

Die Autorin Freida McFadden.
Die Autorin Freida McFadden.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Die US-Autorin Freida McFadden hat ihre wahre Identität enthüllt: Hinter dem Namen der Housemaid-Schöpferin steckt eigentlich die Neurologin Sara Cohen.

Lea Oetiker

11.04.2026, 22:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Autorin Freida McFadden hat ihre wahre Identität als Ärztin Sara Cohen offengelegt.
  • Sie wählte das Pseudonym, um ihre medizinische Karriere zu schützen, arbeitet heute aber nur noch selten als Ärztin.
  • Trotz der Enthüllung schreibt sie weiter als Freida McFadden.
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Die US-Schriftstellerin Freida McFadden, Autorin des Bestseller-Thrillers The Housemaid, hat in einem Interview mit «USA Today» ihre wahre Identität offenbart. Ihr richtiger Name ist Sara Cohen, sie ist Ärztin und behandelt neurologische Erkrankungen.

Cohen erklärte, sie habe ihr Pseudonym gewählt, um ihre berufliche Tätigkeit nicht zu gefährden. «Ich bin an einem Punkt in meiner Karriere, an dem ich es leid bin, dass das ein Geheimnis ist», sagte sie. «Ich bin eine echte Person mit einer echten Identität und habe nichts zu verbergen.» Zudem trug sie immer eine Perücke und Brille bei öffentlichen Auftritten.

Nach der Veröffentlichung von The Housemaid im Jahr 2022 nahm Cohen eine berufliche Auszeit. Ihre Kolleginnen und Kollegen erfuhren schliesslich von ihrem zweiten Leben als Autorin, hielten ihr Geheimnis aber bewahrt. Inzwischen arbeitet sie nur noch gelegentlich als Ärztin.

Autorin will Namen behalten

Trotz der Enthüllung will sie weiterhin unter dem Namen Freida McFadden schreiben. «Auch wenn mein echter Name jetzt bekannt ist, war ich immer ehrlich mit meinen Leserinnen und Lesern», betonte Cohen.

Die Buchverfilmung The Housemaid, inszeniert von Paul Feig für Lionsgate, mit Sydney Sweeney und Amanda Seyfried in den Hauptrollen, war zudem ein weltweiter Kinoerfolg: Bei einem Budget von rund 35 Millionen US-Dollar spielte der Thriller fast 400 Millionen ein.

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