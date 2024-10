Corinna Kopf (28) geht mit 58 Millionen auf dem Konto in Rente

Corinna Kopf hat mit 28 Jahren ausgesorgt. Das deutsch-amerikanische OnlyFans-Model verdiente mit ihren freizügigen Bildern rund 58 Millionen Franken. imago images/MediaPunch

Onlyfans-Star Corinna Kopf hat mit gerade einmal 28 Jahren ausgesorgt. Jetzt zieht sich das Model überraschend von der Erotik-Plattform zurück.

Fabian Tschamper Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Corinna Kopf zieht sich nach rund 58 Millionen Franken Gewinn aus dem Abonnementdienst OnlyFans schrittweise zurück und wird dort keine Werbung mehr für ihren Account machen.

Laut Kopf und einem Freund konnte sie während ihrer aktivsten Phase bis zu eine Million Dollar pro Monat einnehmen, wobei ihr niedrigster Monatsgewinn bei 600'000 Dollar lag.

Neben OnlyFans hat sie mittlerweile eine grosse Fangemeinde auf Instagram aufgebaut, die ihr weitere Einnahmemöglichkeiten über Werbedeals bietet. Mehr anzeigen

Corinna Kopf hat während des Abklingens der Pandemie ihre Chance gewittert: 2021 eröffnet sie im Alter von 25 einen Account bei der Online-Plattform OnlyFans. Dort wird es User*innen ermöglicht, ihre freizügigen bis pornografischen Inhalte im Abo-Format – und mit Zusatzleistungen – unter die Leute zu bringen.

Nun drei Jahre später hat die US-Amerikanerin mit deutschen Wurzeln ausgesorgt und zieht sich von der Plattform zurück wie sie auf X bekanntgegeben hat. Da schreibt sie schlicht: «Kein Link mehr auf meinem Profil...».

no more link in bio ……. — corinna kopf (@CorinnaKopf) October 24, 2024

Ihr Account bei OnlyFans bleibt zwar noch bestehen, jedoch will sie dafür scheinbar keine Werbung mehr machen. Die 28-Jährige hat in den drei Jahren seit der Eröffnung rund 58 Millionen Franken Profit geschlagen. Dies hat sie selbst in einem Livestream auf der Plattform Twitch enthüllt.

Eine Million pro Monat verdient

Wie ein Freund von ihr – mit Erlaubnis des OnlyFans-Models – in einem Youtube-Video gar gezeigt hat, hat sie vom Juni 2021 bis im Februar 2022 fünf Mal in einem Monat knapp eine Million Dollar eingenommen. Der tiefste Wert lag in dieser Zeitspanne bei 600'000 pro Monat.

Zu ihrem Rückzug meinte sie: «Ich habe mich noch nicht ganz von OnlyFans zurückgezogen, aber ich möchte versuchen, mich im Laufe der nächsten paar Monate langsam davon zu trennen.» Es sei an der Zeit, Abstand zu gewinnen.

Inzwischen konnte sich Corinna Kopf auch auf Instagram eine grosse Fangemeinde anlachen, mehr als sieben Millionen Menschen folgen ihr auf der Social-Media-Plattform. Auch da lässt sich mit Werbedeals Geld verdienen – jedoch dürfte OnlyFans die weitaus lukrativste Einnahmequelle für sie gewesen sein.

