ESC-Entscheid: Bern und Biel sind enttäuscht Der nächste Eurovision Song Contest (ESC) wird entweder in Basel oder Genf stattfinden. Dies hat die SRG am Freitag mitgeteilt. Aus dem Rennen sind damit die Bewerbungen aus Zürich und Bern/Biel. Enttäuscht haben am Freitag die Stadtpräsidenten von Bern und Biel auf den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) reagiert. Sie gehen davon aus, dass ihre Kandidatur an zwei Faktoren scheiterte. 19.07.2024

Basel oder Genf: Am heutigen Freitag wird bekannt, welche der beiden Schweizer Städte den Eurovision Song Contest 2025 austragen wird. Um 10 Uhr wird laut SRG die Vergabe über die offiziellen Kanäle kommuniziert.

Erhält Basel den Zuschlag, wird laut Regierungspräsident Conradin Cramer (LPD), die St. Jakobshalle zum Haupt-Austragungsort des Eurovision Song Contest (ESC). Die Kosten schätzt die Regierung auf 30 bis 35 Millionen Franken.

Wird Genf dagegen zum Schauplatz des grössten Gesangswettbewerbs der Welt, würde das Palexpo-Messegelände direkt beim Flughafen zur Austragungsstätte. Die Kosten hier werden gemäss Stadtpräsidentin Christina Kitsos (SP) auf rund 30 Millionen Franken geschätzt.

Der künftige Austragungsort darf mit einem riesigen Werbeeffekt rechnen. Schliesslich schauten im vergangenen Mai während den drei TV-Liveshows aus dem schwedischen Malmö 163 Millionen Menschen zu – laut dem Schweizer Fernsehen waren es knapp 800'000 alleine in der Schweiz.

Politischer Widerstand gegen den ESC

Jean-Marc Richard, der den Song Contest seit über 30 Jahren für das Westschweizer Fernsehen RTS kommentiert, räumte Basel grössere Chancen für die Austragung ein. Gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte er, das Interesse für den ESC sei in der Deutschschweiz grösser.

Zwar sei die Resonanz in der Westschweiz seit dem dritten Platz des Freiburgers Gjon's Tears 2021 gestiegen. Die Deutschschweiz weise aber eine grössere Nähe zum Englischen und zu den Unterhaltungsformaten der Eurovision auf.

Die Aussicht auf den ESC sorgte in beiden Städten gemäss deren Regierungen mehrheitlich für Jubel, doch es formierte sich auch Widerstand. So drohte die Junge SVP Genf etwa mit einem Referendum, sollte die Stadt den Zuschlag erhalten. «Während viele wichtige Bereiche finanzielle Unterstützung benötigen, ist es nicht zu rechtfertigen, Millionen für eine so kontroverse Veranstaltung auszugeben», teilte die Junge SVP mit.

Risiko von Referenden fliesst in Bewertung ein

Auch die Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) hatte im Juli ein Referendum gegen die verschiedenen ESC-Kredite der Bewerberstädte angekündigt. Diese sollen dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden, forderte die EDU.

Das Risiko von Referenden fliesse in die Bewertung der Städte, welche sich für die Austragung des ESC beworben haben mit ein. «Das Zustandekommen eines Referendums würde noch nicht zwingend bedeuten, dass die Stadt die vereinbarten Leistungen nicht erbringen kann. Es bedeutet vorerst nur, dass es zu einer Volksabstimmung kommt», sagte der Leiter der SRG Medienstelle, Edi Estermann, auf Anfrage von Keystone-SDA.

Nemo wird nach dem ESC-Sieg von der Stadt Biel offiziell empfangen. (17. Juni 2024) Bild: Keystone/Peter Schneider

Falls in der Volksabstimmung der Kredit abgelehnt würde, so sehe der Vertrag mit der Stadt vor, was dann geschieht. Der ESC werde auf jeden Fall stattfinden, hiess es weiter.

Erster ESC seit 36 Jahren in der Schweiz

Wo der Grossanlass auch ausgetragen wird: Er wird historisch. Denn mit Nemos Sieg («The Code») beim diesjährigen ESC in Malmö, Schweden, kommt der Gesangswettbewerb erstmals seit 36 Jahren zurück in die Schweiz. Traditionsgemäss findet der Wettbewerb jeweils im Land der Siegernation des Vorjahres statt.

1988 gewann Céline Dion mit dem Song «Ne partez pas sans moi» den Contest für die Schweiz in Dublin, worauf er im darauffolgenden Jahr im Palais de Beaulieu in Lausanne durchgeführt wurde.

Am 24. Mai 1956 fand der erste «Grand Prix Eurovision de la Chanson» – wie der Wettbewerb damals noch hiess – im Teatro Kursaal in Lugano statt. Für die Schweiz ging Lys Assia an den Start, die mit ihrem Lied «Refrain» gleich am meisten Punkte holte.

