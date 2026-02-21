«Grey’s Anatomy»-Star Eric Dane verabschiedet sich von seinen Töchtern

«Grey’s Anatomy»-Star Eric Dane ist im Februar verstorben. Youtube

Kurz vor seinem Tod nahm Eric Dane ein letztes Interview auf – mit einer klaren Bedingung: Es sollte erst veröffentlicht werden, wenn er nicht mehr lebt. In der Netflix-Dokumentation «Famous Last Words» richtet der an ALS erkrankte Schauspieler bewegende Abschiedsworte an seine beiden Töchter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der an ALS erkrankte Schauspieler Eric Dane gab kurz vor seinem Tod ein bewegendes Abschiedsinterview für eine Netflix-Dokumentation, das erst nach seinem Ableben ausgestrahlt wurde.

Darin richtet er vier Lebenslektionen an seine Töchter: im Moment leben, einer Leidenschaft folgen, echte Freundschaften pflegen und trotz aller Rückschläge niemals aufgeben.

Dane, der am 19. Februar 2026 starb, betont, dass ihm die Krankheit zwar den Körper nehme, nicht jedoch seinen Geist und seine Liebe zu seinen Kindern. Mehr anzeigen

Es sind Bilder, die kaum auszuhalten sind. Geschwächt von der unheilbaren Nervenkrankheit ALS sitzt «Grey’s Anatomy»-Star Eric Dane im Rollstuhl in einem abgedunkelten Raum. Sein Körper ist gezeichnet, seine Stimme brüchig – doch sein Geist ist hellwach.

Im November gab der Schauspieler sein letztes Interview für die Netflix-Dokumentation «Famous Last Words». Sein ausdrücklicher Wunsch: Die Aufnahmen sollen erst ausgestrahlt werden, wenn er nicht mehr lebt. Was er hinterlässt, ist mehr als ein Interview. Er richtet seine letzten Worte an seine beiden Töchter Billie (15) und Georgia (14). Eric Dane starb am 19. Februar 2026.

«Ihr seid mein Herz, mein Ein und Alles»

Mit hörbarer Wehmut wendet sich Dane direkt an seine Mädchen: «Billie und Georgia, diese Worte sind für euch. (...) Insgesamt hatten wir eine grossartige Zeit, nicht wahr?»

Es ist das Herz eines Vaters, das hier ein letztes Mal spricht. Vier Lektionen will er ihnen mitgeben – Lehren, die er durch Krankheit, Sucht und Schmerz gelernt hat.

Lektion 1: «Lebt im Jetzt»

Jahrelang habe er sich in Sorgen, Scham, Zweifeln und Selbstmitleid verloren. Doch die Krankheit habe ihn gezwungen, in der Gegenwart zu bleiben. «Die Vergangenheit birgt Reue. Die Zukunft bleibt unbekannt. Also müsst ihr jetzt leben. Die Gegenwart ist alles, was ihr habt.»

Seine Botschaft ist klar: Schätzt jeden Augenblick.

Lektion 2: Verliebt euch – in eure Leidenschaft

«Verliebt euch. Nicht unbedingt nur in eine Person – obwohl ich das natürlich auch empfehle. Aber verliebt euch in eine Sache.»

Dane erzählt, wie er sich als Teenager in die Schauspielerei verliebte. Diese Leidenschaft habe ihn durch seine dunkelsten Zeiten getragen – auch durch den Kampf gegen seine Drogensucht.

«Findet euren Pfad. Euren Zweck. Euren Traum. Und dann setzt alles auf eine Karte. Wirklich alles.»

Lektion 3: Wählt eure Freunde weise

«Findet eure Leute und erlaubt ihnen, euch zu finden.» Heute könne er viele Dinge nicht mehr selbst tun. Doch seine Freunde kämen zu ihm. Sie essen zusammen, schauen Sport, hören Musik. «Sie tun nichts Besonderes, sie tauchen einfach auf. Das ist eine grosse Sache.»

Seine eindringliche Bitte: «Liebt eure Freunde mit allem, was ihr habt. Haltet an ihnen fest. Einige werden euch retten.»

Lektion 4: Kämpft – bis zum letzten Atemzug

«Wenn ihr vor Herausforderungen steht – gesundheitlich oder anderweitig – kämpft. Gebt niemals auf.»

ALS nehme ihm langsam seinen Körper, sagt Dane. «Aber sie wird niemals meinen Geist nehmen.»

Seinen Töchtern bescheinigt er Stärke und Widerstandskraft. «Ihr habt die Resilienz von mir geerbt. Das ist meine Superkraft.»

Ein Abschied, der unter die Haut geht

Sein letzter Appell ist voller Würde: «Wenn euch etwas Unerwartetes trifft – und das wird es – kämpft und begegnet ihm mit Ehrlichkeit, Integrität und Anmut. (...) Kämpft, Mädchen, und haltet eure Köpfe hoch. Billie und Georgia, ihr seid mein Herz, mein Ein und Alles.» Dann folgt Stille.

«Gute Nacht. Ich liebe euch. Das sind meine letzten Worte.»