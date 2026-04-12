FILE - Kpop group BTS perform during 'BTS The Comeback Live Arirang' concert in central Seoul, South Korea, March 21, 2026. (Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP, File) AP

BTS feiern ihr grosses Comeback: Mit ihrer ersten Welttour seit vier Jahren bringt die K-Pop-Sensation ihre Show aus Tokio am 18. April auf die Kinoleinwand. Mach mit beim Wettbewerb und gewinne Tickets.

Redaktion blue News Visnoth Raskunasingam

Nach einer längeren Pause meldet sich die weltweit erfolgreiche Gruppe mit neuer Musik und einer spektakulären Tour zurück. Unter dem Titel «ARIRANG» präsentieren BTS ihr fünftes Studioalbum.

Die neue Tour führt BTS durch 34 Städte weltweit und umfasst insgesamt 82 Shows. Der Auftakt in Goyang (Südkorea) wurde von Fans weltweit gefeiert, nun steht Tokio im Fokus: Du kannst beim Live-Viewing am 18. April in deinem Kino dabei sein.

Konzert-Erlebnis auf der grossen Leinwand

Die Show setzt auf eine aufwendige 360-Grad-Bühne und macht das Publikum zum Teil des Geschehens.

Wenn du BTS auf der grossen Leinwand erleben willst, dann sichere dir jetzt deine Tickets und erlebe das «BTS WORLD TOUR ‹ARIRANG› IN TOKIO: LIVE VIEWING» Konzert am 18. April im Kino. Blue Cinema zeigt die Übertragung an allen Standorten in der Schweiz.

Fülle das Teilnahmeformular unten aus – und mit etwas Glück gehörst du bald zu den Gewinner*innen.

Teilnahmeschluss ist der 16. April, 23:59 Uhr.

Anrede* – Keine – Herr Frau Keine Angabe Vorname* Nachname* PLZ* Ort* E-Mail-Adresse* Mobiltelefon* Geb.-Datum* Bevorzugtes Kino* – Bitte wählen – Cinedome Bern Cinedome Biel Blue Cinema Chur Blue Cinema Genève Maxx Luzern Cinedome St. Gallen Maxx Winterthur Abaton Zürich Mit dem Absenden des Formulars stimmst du den Teilnahmebedingungen zu.

