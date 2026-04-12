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Wettbewerb Erlebe das BTS-Konzert aus Tokio im Kino 

Visnoth Raskunasingam

12.4.2026

FILE - Kpop group BTS perform during 'BTS The Comeback Live Arirang' concert in central Seoul, South Korea, March 21, 2026. (Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP, File)
FILE - Kpop group BTS perform during 'BTS The Comeback Live Arirang' concert in central Seoul, South Korea, March 21, 2026. (Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP, File)
AP

BTS feiern ihr grosses Comeback: Mit ihrer ersten Welttour seit vier Jahren bringt die K-Pop-Sensation ihre Show aus Tokio am 18. April auf die Kinoleinwand. Mach mit beim Wettbewerb und gewinne Tickets.

Redaktion blue News

12.04.2026, 08:40

Nach einer längeren Pause meldet sich die weltweit erfolgreiche Gruppe mit neuer Musik und einer spektakulären Tour zurück. Unter dem Titel «ARIRANG» präsentieren BTS ihr fünftes Studioalbum. 

Die neue Tour führt BTS durch 34 Städte weltweit und umfasst insgesamt 82 Shows. Der Auftakt in Goyang (Südkorea) wurde von Fans weltweit gefeiert, nun steht Tokio im Fokus: Du kannst beim Live-Viewing am 18. April in deinem Kino dabei sein.

Konzert-Erlebnis auf der grossen Leinwand

Die Show setzt auf eine aufwendige 360-Grad-Bühne und macht das Publikum zum Teil des Geschehens.

Wenn du BTS auf der grossen Leinwand erleben willst, dann sichere dir jetzt deine Tickets und erlebe das «BTS WORLD TOUR ‹ARIRANG› IN TOKIO: LIVE VIEWING» Konzert am 18. April im Kino. Blue Cinema zeigt die Übertragung an allen Standorten in der Schweiz.

Fülle das Teilnahmeformular unten aus – und mit etwas Glück gehörst du bald zu den Gewinner*innen.

Teilnahmeschluss ist der 16. April, 23:59 Uhr.

Mit dem Absenden des Formulars stimmst du den Teilnahmebedingungen zu.


Teilnahmeschluss ist der Mittwoch, 16. April um 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden persönlich benachrichtigt.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.

Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner*innen werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen.

Die blue Entertainment AG verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.

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