Bildergalerie Wuthering hights «Wuthering Heights» zeigt Margot Robbie und Jacob Elordi im Sturm der Liebe. Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Robbie spielt Cathy, die statt ihrer grossen Liebe Heathcliff einen Reichen heiratet. Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Die Wiederbegegnung mit dem rachelustigen Heathcliff treibt sie in den Wahnsinn. Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Der Film wurde in Yorkshire gedreht, wo sich die Geschichte des Romans abspielt. Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Regisseurin Emerald Fennell, Jacob Elordi und Margot Robbie bei der Premiere von «Wuthering Heights» in London. Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Bildergalerie Wuthering hights «Wuthering Heights» zeigt Margot Robbie und Jacob Elordi im Sturm der Liebe. Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Robbie spielt Cathy, die statt ihrer grossen Liebe Heathcliff einen Reichen heiratet. Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Die Wiederbegegnung mit dem rachelustigen Heathcliff treibt sie in den Wahnsinn. Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Der Film wurde in Yorkshire gedreht, wo sich die Geschichte des Romans abspielt. Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Regisseurin Emerald Fennell, Jacob Elordi und Margot Robbie bei der Premiere von «Wuthering Heights» in London. Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

Die neue Verfilmung des Literaturklassikers «Wuthering Heights» mit Margot Robbie und Jacob Elordi sprüht vor erotischen Funken. Aber kommt die eigentliche Hass-Liebes-Story zur Geltung?

Gianluca Izzo Gianluca Izzo

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Wuthering Heights» (auf Deutsch «Sturmhöhe») von Emily Brontë ist einer der bedeutendsten Liebesromane und erzählt von einer destruktiven, hassgeprägten Liebesbeziehung.

Die Neuverfilmung von «Promising Young Woman» -Regisseurin Emerald Fennell polarisiert und sorgt bereits im Vorfeld für viel Aufsehen.

In den zentralen Rollen lässt es das australische Schauspielduo Margot Robbie und Jacob ordentlich knistern.

Wuthering Heights » läuft ab sofort im Kino. Mehr anzeigen

Von obsessiver, zerstörerischer Liebe handelt Emily Brontës düster-romantischer Literaturklassiker «Wuthering Heights» aus dem Jahr 1847. Bereits vier Mal wurde der einflussreiche Liebesroman verfilmt – 1970 beispielsweise mit «Bond»-Darsteller Timothy Dalton in der Hauptrolle. Und in der Version aus dem Jahr 1992 spielten Ralph Fiennes und Juliette Binoche die Rollen der zentralen Figuren Heathcliff und Catherine Earnshaw.

Nun wagt sich mit Emerald Fennell eine der vielversprechendsten Regisseurinnen der Neuzeit an den begehrten Stoff. Mit ihren ersten beiden Spielfilmen «Promising Young Woman» und «Saltburn» bewies die britische Filmemacherin ihr Talent, Geschichten auf provokante, einfallsreiche und clevere Weise zu erzählen. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an eine mutige Interpretation des Buches.

Und noch höher wurden die Erwartungen wegen der hochkarätigen Besetzung: Margot Robbie («Barbie», «The Wolf of Wall Street») und Jacob Elordi («Frankenstein», «Priscilla») spielen die zentralen Rollen in der Neuverfilmung von «Wuthering Heights».

Vergeltung für eine falsche Heirat

Robbie verkörpert Cathy Earnshaw, welche als Kind (Charlotte Mellington) mit ihrem alleinerziehenden Vater in Yorkshire aufwächst. Auf einer Geschäftsreise gabelt der Vater den Waisenjungen Heathcliff («Adolescence»-Star Owen Cooper) auf und adoptiert ihn. Cathy ist erfreut über den neuen Stiefbruder, geht oft mit ihm spielen und behandelt ihn zuweilen eher wie ein Haustier als einen Bruder. Schlimm ist jedoch der Umgang des Vaters mit dem Jungen. Regelmässig steckt Heathcliff Prügel ein und stellt sich stets auch schützend vor seine Schwester, wenn der gewalttätige Vater es auf sie abgesehen hat.

Als junge Erwachsene entdecken Cathy und Heathcliff neue Gefühle füreinander. Der erotischen Anziehung können sie kaum noch entfliehen. Aber eine Liebesbeziehung und eine eheliche Bindung sind ausgeschlossen wegen ihres unterschiedlichen sozialen Status – Heathcliff ist in den Augen des Vaters ein Diener. Cathy heckt deshalb einen gewagten Plan aus.

Die prinzessinnenhafte Schönheit verführt und heiratet den Adligen Edgar Linton, um sich finanziell abzusichern – und mit der Absicht, Heathcliff eines Tages bei sich aufzunehmen. Dieser ist endlos enttäuscht und flüchtet. Erst Jahre später kehrt er zurück und besucht Cathy in ihrem Märchenschloss. Die beiden beginnen eine Affäre, doch Heathcliff hat Cathy längst nicht verziehen und will sich für ihre Untreue rächen.

Fantasievolle Formen der erotischen Spannung

Eines ist Emerald Fennells Interpretation von «Wuthering Heights» nicht abzustreiten. Dem Film gelingt es auf sehr unkonventionelle und teils überraschend lustige Weise, erotische Spannung zu erzeugen. Ob rohe Eier, Grashalme oder Pferdehalfter – dem Einfallsreichtum in den Erotikspielchen sind keine Grenzen gesetzt.

Zu verdanken ist dies natürlich insbesondere dem leidenschaftlichen Zusammenspiel zwischen dem umwerfend schönen Paar Margot Robbie und Jacob Elordi.

Cathys prinzessinnenhafter Look mit den hübsch verzierten rot- oder rosafarbenen Kleidern, den blonden langen Haaren und den strahlend blauen Augen steht im starken Kontrast zur gräulich-düsteren und stürmischen ländlichen Umgebung. So wirkt es fast wie ein «Homecoming», als sie schliesslich im prunkvollen Anwesen der Familie Linton unterkommt. Das ganze Anwesen sieht aus wie ein Märchenschloss, farbenfroh, mächtig und edel dekoriert.

Viel Kitsch und Prunk – wenig Ausdrucksstärke

Die ganze visuelle Umsetzung mit den extremen Kontrasten zwischen stürmischer, grauer Umgebung und farbig-heiterer Märchenwelt kommt extrem kitschig daher und ist typisch für Emerald Fennells Filmschaffen.

Dieser übertrieben dargestellte Kitsch prägt aber auch den Gesamteindruck des Filmes erheblich. Denn die eigentliche hassgeprägte Liebesgeschichte kommt nie so richtig zum Ausdruck. Die Fassade dieses Werks ist opulent, aber inhaltlich erreicht es nicht genügend Tiefe.

Dies äussert sich auch sehr schön in der Darstellungsweise der ganzen erotischen Spielereien. Es handelt sich stets um «Teasing», es wird mit Reizen gespielt, mit fantasievollen Anspielungen. Aber explizit wird es kaum – weder in zärtlicher, noch in aggressiver oder gewalttätiger Form.

«Wuthering Heights» ist purer Kitsch, hübsch anzusehen, stellenweise auch witzig – aber die komplizierte, hassgeprägte Liebesgeschichte kommt nur ansatzweise zum Vorschein. Somit hinterlässt der Film insgesamt einen blassen, harmlosen Eindruck – ähnlich wie es sich beispielsweise mit einem «50 Shades of Grey» verhält.

«Wuthering Heights» läuft ab sofort im Kino.

Mehr Videos aus dem Ressort