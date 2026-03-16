Erste Frau mit Kamera-Oscar: Autumn Durald Arkapaw Autumn Durald Arkapaw gewinnt als erste Frau den Preis für Kameraführung. Bild: dpa Autumn Durald Arkapaw auf der Bühne der Oscarverleihung im Dolby Theatre. Bild: dpa Erste Frau mit Kamera-Oscar: Autumn Durald Arkapaw Autumn Durald Arkapaw gewinnt als erste Frau den Preis für Kameraführung. Bild: dpa Autumn Durald Arkapaw auf der Bühne der Oscarverleihung im Dolby Theatre. Bild: dpa

Erstmals holt eine Frau den Oscar für die beste Kameraführung: Autumn Durald Arkapaw überzeugt mit düsteren Bildern in einem Vampirfilm, der mehr als nur Horror bietet.

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Autumn Durald Arkapaw hat als erste Frau den Oscar für die beste Kameraführung gewonnen.

Die 46-Jährige wurde in Hollywood für ihre Arbeit am Vampir-Südstaatendrama «Blood & Sinners» von Regisseur Ryan Coogler ausgezeichnet.

In ihrer Dankesrede bat Durald Arkapaw alle Frauen im Raum aufzustehen. «Es ist mir eine grosse Ehre, hier zu sein. Ich möchte, dass alle Frauen im Saal aufstehen, denn ich habe das Gefühl, dass ich ohne euch nicht hier wäre», sagte sie.

Durald Arkapaw hat bereits Geschichte geschrieben, als sie letzten Monat als erste Frau of Colour für die Auszeichnung nominiert wurde. «Ich wollte schon immer grosse Filme machen», sagte Durald Arkapaw in einem Interview mit der «New York Times». «Wir sehen keine Filme, die so gedreht werden, von Menschen, die so aussehen wie wir, in diesem Format. Für uns alle stand viel auf dem Spiel.»

16 Nominierungen für «Sinners»

Der Film mit dem Originaltitel «Sinners» war als Oscar-Favorit und mit einer Rekordzahl von 16 Nominierungen ins Rennen gegangen. Er gewann schliesslich fünf Auszeichnungen, etwa für das beste Originaldrehbuch und die beste Filmmusik. «Sinners» ist ein aussergewöhnlicher Vampir-Genremix, der sich um Rassismus, Freiheit und Identität dreht, von Blues und Folkmusik unterlegt.

Durald Arkapaw hat bereits für den Sci-Fi-Actionfilm «Black Panther: Wakanda Forever» mit Regisseur Coogler zusammengearbeitet.

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