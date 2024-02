König Frederik X. und Königin Mary auf dem Balkon des Schlosses Christiansborg bei der Krönung. Am 5. Februar 2024 feiert Mary ihren ersten Geburtstag als dänische Königin. Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Rund drei Wochen nach dem Thronwechsel in Kopenhagen hat Dänemarks Königin Mary erstmals in ihrer neuen Rolle Geburtstag – sie wird 52 Jahre alt. Zur Feier des Tages teilt sie einen Schnappschuss aus ihrer alten Heimat mit ihrem Papa.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Königin Mary aus Dänemark feiert heute Montag, 5. Februar 2024, ihren 52. Geburtstag.

Es ist ein aussergewöhnlicher Geburtstag. Es ist ihr erster als Königin Dänemarks.

Zum Jubeltag postete Mary ein fröhliches Foto mit ihrem Papa John Donaldson. Auf dem Bild zeigt sich die neue Regentin Dänemarks nur wenig geschminkt und glücklich. Mehr anzeigen

Die dänische Königin Mary ist erstmals in ihrer neuen Rolle ein Jahr älter geworden und hat aus diesem Anlass einen privaten Einblick in eine Reise in ihre gebürtige Heimat gewährt.

Anlässlich ihres 52. Geburtstags veröffentlichte die Frau von König Frederik X. (55) am Montag einen Schnappschuss, der während einer Reise nach Australien im Dezember entstanden ist: Das Foto zeigt Mary zusammen mit ihrem Vater John Donaldson (82), wie sie gemeinsam in die Kamera lächeln.

Aufgenommen hat das Bild Prinz Vincent, eines der vier Kinder von Frederik und Mary.

Bei den Olympischen Spielen kennengelernt

Mary Donaldson ist am 5. Februar 1972 im australischen Tasmanien zur Welt gekommen. Im Rahmen der Olympischen Spiele 2000 lernte sie in Sydney den damaligen dänischen Kronprinzen Frederik kennen.

Die beiden heirateten 2004 und bekamen vier Kinder: den heutigen Kronprinzen Christian (18), Prinzessin Isabella (16) sowie die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (beide 13).

Am 14. Januar hatte Frederik den Thron von seiner Mutter Königin Margrethe II. (83) übernommen, nachdem die langjährige Monarchin nach 52-jähriger Regentschaft abgedankt hatte.

Im Zuge des Thronwechsels ist Mary von der Kronprinzessin zur Königin geworden.

