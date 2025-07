In seinem dritten «Avatar»-Film «Fire and Ash» zeigt James Cameron eine Seite von Pandora, die völlig neu ist. Concept art by Dylan Cole. ©2024 20th Century Studios

Die ersten beiden Teile der «Avatar»-Filmreihe von Star-Regisseur James Cameron waren Mega-Erfolge. Der dritte Teil soll im Dezember in die Kinos kommen – jetzt gibt es für Fans eine faszinierende Kostprobe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der dritte Teil der «Avatar»-Reihe von James Cameron startet am 17. Dezember bei blue Cinema.

Jetzt gibt es den ersten Trailer des Mega-Blockbusters – und ein Wiedersehen mit Stars wie Sam Worthington, Zoe Saldaña und Sigourney Weaver.

So spektakulär wie in «Avatar: Fire and Ash» sah Pandora noch nie aus. Mehr anzeigen

Es ist ein spektakulärer Vorgeschmack auf den dritten Teil der erfolgreichen «Avatar»-Filmreihe: Der erste Trailer für «Avatar: Fire and Ash» ist veröffentlicht – und gibt in etwas mehr als zwei Minuten zahlreiche Einblicke in den sehnlichst erwarteten Blockbuster.

In der Tat: Die Bilder sind atemberaubend. Zu sehen sind neue Clans und beeindruckende neue Kreaturen. Nach den Elementen Erde (in Teil eins) und Wasser (Teil zwei) ist in «Avatar: Fire and Ash», wie der Titel verrät, das nächste Element an der Reihe: Feuer.

Auch im dritten Teil sind Stars wie Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver und Kate Winslet wieder dabei. Sie bekommen es auf dem erdähnlichen Mond Pandora diesmal mit einem weiteren Stamm der Na'vi zu tun: den sogenannten «Ash People».

Nach zahlreichen Verschiebungen soll der immersive Action-Kracher am 17. Dezember bei blue Cinema starten.

Regisseur James Cameron (Mitte) kann sich wieder auf seine Hauptdarseller Zoe Saldaña und Sam Worthington verlassen. © 2024 Brian Bowen Smith. All Rights Reserved.

Der erste «Avatar»-Film («Aufbruch nach Pandora») kam 2009 in die Kinos, der zweite («Avatar: The Way of Water») 2022: Beide Filme spielten jeweils mehr als zwei Milliarden US-Dollar an den Kinokassen ein und sind bei blue Video verfügbar. Für 2029 ist eine weitere Fortsetzung geplant.

