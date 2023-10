Erstes lesbisches Liebespaar auf «Playboy»-Cover Hanna Sökeland und Jessica Huber haben sich in der deutschen TV-Show «Princess Charming» kennen und lieben gelernt. Nun hat sich das Paar für das aktuelle «Playboy»-Cover fotografieren lassen. 11.10.2023

Hanna Sökeland und Jessica Huber haben sich in der deutschen Dating-Show «Princess Charming» kennen und lieben gelernt. Nun hat sich das Paar für das aktuelle «Playboy»-Cover fotografieren lassen.

Die beiden Frauen hatten sich 2022 in der zweiten Staffel der RTL+-Dating-Show «Princess Charming» kennengelernt und ineinander verliebt.

«Es ist meine Freiheit, meine Entscheidung, wo ich mich ausziehe und wo nicht», sagt Sökeland im «Playboy»-Interview Mehr anzeigen

Hanna Sökeland und Jessica Huber sind als erstes lesbisches Liebespaar auf dem «Playboy»-Cover zu sehen.

Aus Reality-TV wird Realität: In der RTL+-Datingshow «Princess Charming» lernten sich Sökeland und Huber 2022 kennen – im «Playboy» zeigt das Paar nun seine Liebe. Und noch einiges mehr.

«Es ist meine Freiheit, meine Entscheidung, wo ich mich ausziehe und wo nicht», stellt Hanna Sökeland im «Playboy»-Interview klar. Derweil Jessica Huber ergänzt, dass das Shooting gerne polarisieren dürfe.

Hanna Sökeland: «Meine Freiheit, meine Entscheidung»

Sökeland und Huber hoffen zudem, dass sie mit dem teils leicht bekleideten Auftritt auch anderen Frauen Mut machen können.

«Wenn sie uns als lesbisches Paar in einem Männermagazin sehen, werden sich viele andere denken, dass dann auch sie alles schaffen können. Dass sie frei sind und tun können, was sie wollen.»

Das Paar ist sich aber durchaus bewusst, dass das Shooting auch «krasse Reaktionen» auslösen wird. «Wir sind anscheinend immer noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem es normal ist, dass eine lesbische Frau machen kann, was sie will», so Huber im «Playboy».

Und weiter: «Wir – auch meine eigene Community – sprechen von Toleranz und Freiheit und Akzeptanz. Aber sobald ich als Mensch eine Entscheidung treffe, kommt sogar aus der queeren Gesellschaft die Rückmeldung, dass sie das nicht gut findet. Dabei ist das doch meine Freiheit, meine Entscheidung, wo ich mich ausziehe und wo nicht.»

Jessica Sökeland: «Die Männer meinen, dass sie Retter sind»

Jessica Sökeland sagt, sie habe schon mehrfache negative Erfahrungen im Umgang mit ihrer Sexualität gemacht. «Ich habe es als feminine Frau schwer, in meiner Homosexualität ernst genommen zu werden.»

Wenn sie dann jeweils sage, dass sie auf Frauen stehe, komme oft die Frage, «ob ich es nicht mal mit einem Mann probiert hätte». Viele Männer würden denken, dass lesbische Frauen immer kurze Haare haben und sehr maskulin sein müssen.

Und weiter: «Sie meinen dann, dass sie Retter sind, die einen umstimmen und irgendwie heilen können.»

Sökeland und Huber kämpften für ihre Beziehung

Hanna Sökeland und Jessica Huber hatten sich in der zweiten Staffel der Reality-TV-Show «Princess Charming» kennen und lieben gelernt. Das Paar führte danach zuerst eine Fernbeziehung, mittlerweile leben die beiden Frauen zusammen in München.

«In der TV-Show ist man in einer Bubble, da fühlt sich alles extremer an», so Jessica Huber.

«Im Alltag ist bei vielen das Feeling dann wieder weg, und man merkt, dass es doch nicht funktioniert. Bei uns hat es aber funktioniert. Dafür haben wir auch gekämpft, trotz der Distanz und der Fahrerei zwischen Hannover und München.»

