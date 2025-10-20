  1. Privatkunden
Thomas Bucheli verlässt Meteo «Es ergibt Sinn, dass die SRF-Zukunft von Jüngeren geplant wird»

Bruno Bötschi

20.10.2025

«Darum ist der Gedanke, dass damit in einigen Monaten Schluss ist, schon etwas erschreckend»: Meteo-Chef Thomas Bucheli wird im Mai 2026 pensioniert.
«Darum ist der Gedanke, dass damit in einigen Monaten Schluss ist, schon etwas erschreckend»: Meteo-Chef Thomas Bucheli wird im Mai 2026 pensioniert.
Bild: SRF/Oscar Alessio

Seit 1995 ist er der Leiter von SRF Meteo. Im Mai 2026 beginnt für Thomas Bucheli ein neuer Lebensabschnitt: Er wird pensioniert. Es ergebe Sinn, so der 64-Jährige, dass die Zukunft der SRF von Jüngeren geplant werde.

Bruno Bötschi

20.10.2025, 08:04

20.10.2025, 08:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • SRF-Meteo-Chef Thomas Bucheli geht im Mai 2026 in Rente.
  • Die Prognose nach 30 Jahren als Wetterfrosch: Ruhig wird es im Leben des Luzerners auch dann nicht werden.
  • Konkrete Pläne für die Zeit als AHV-Rentner hat der 64-Jährige zwar noch nicht. Bucheli freut sich vor allem auf mehr Zweisamkeit mit seiner Frau Kathrin Grüneis.
Mehr anzeigen

«Auf unserem Globus gibt es unzählige verschiedene Klima- und Wetterregionen. Das Alpengebiet ist für Meteorologen indes wohl eine der grössten Herausforderungen. Daher passt es mir sehr, hier arbeiten zu dürfen», sagte Thomas Bucheli vor Jahren in einem Interview.

Der Luzerner ist seit 1995 Leiter von SRF Meteo. Seine Arbeit erfüllt den 64-Jährigen auch nach 30 Jahren mit Stolz und Freude.

«Darum ist der Gedanke, dass damit in einigen Monaten Schluss ist, schon etwas erschreckend», sagt Bucheli in der «Glückspost». Bucheli wird im Mai 2026 pensioniert.

Zukunft der SRG soll von jüngeren Menschen geplant werden

Objektiv betrachtet sei es der richtige Zeitpunkt, sagt Thomas Bucheli. «Die SRG und SRF sind im Wandel. Da ergibt es Sinn, dass die Zukunft von jüngeren Leuten geplant wird, die länger in diesem Betrieb sein werden.»

Bötschi fragt Nik Hartmann. «Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»

Bötschi fragt Nik Hartmann«Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»

Was im 64-Jährigen vorgeht, wenn er an sein Leben als Pensionär denkt?Er sehe sich nicht als jemand Speziellen, so Bucheli, nur weil er durch seine Arbeit beim Schweizer Fernsehen SRF in der Öffentlichkeit bekannt geworden sei.

«Die Pensionierung betrifft irgendwann jeden und jede von uns – da bin ich keine Ausnahme.» Und er merke immer mehr, wie wichtig es sei, «mich bewusst mit diesem Schritt auseinanderzusetzen».

Bucheli: «In unserer Beziehung fliegen auch mal die Fetzen»

Konkrete Pläne für die Zeit als AHV-Rentner hat Thomas Bucheli noch nicht. Er freue sich vor allem auf mehr Zweisamkeit mit seiner Frau Kathrin Grüneis.

«Ich fühle mich sehr glücklich mit ihr», sagt der SRF-Metrologe in der «Glückspost». Und weiter: «Es können auch mal die Fetzen fliegen. Wir sind beide engagiert und auch impulsiv. Was ich begrüsse, sonst verfällt man in Lethargie, was ich nicht mag.»

Rainer Maria Salzgeber. «Da habe ich mich Knall auf Fall in Chantal verliebt»

Rainer Maria Salzgeber«Da habe ich mich Knall auf Fall in Chantal verliebt»

Die Partnervermittlerin und der Meteo-Chef sind seit acht Jahren verheiratet. Bucheli will seine Frau nach der Pensionierung vermehrt in ihrem Beruf unterstützen. «Sie macht eine sehr sinnvolle Arbeit.»

Früher habe er gelacht, wenn andere Menschen zu ihm sagten, dass man an der Liebe arbeiten müsse. Heute sieht Thomas Bucheli das anders: «Ich bin davon überzeugt, dass man primär an sich selbst arbeiten muss und sein Verhalten regelmässig reflektieren sollte.»

Das höre sich lehrbuchmässig an, aber sei seiner Meinung nach enorm wichtig, «um glücklich zu sein in einer Partnerschaft».

