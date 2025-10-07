Herzogin Meghan hat mit einem Instagram-Video, das während ihres Besuchs der Paris Fashion Week aufgenommen wurde, für Aufregung gesorgt.
Die Aufnahme zeigt sie in einem Auto in der Nähe des Ortes, an dem Prinzessin Diana 1997 bei einem Autounfall ums Leben kam. Diese Nähe sorgte für kritische Reaktionen in den sozialen Medien.
Ein unerwarteter Auftritt in Paris
Am 4. Oktober überraschte die Herzogin von Sussex mit ihrer Anwesenheit bei der Balenciaga-Show in Paris. Sie hatte bereits zuvor Entwürfe des neuen Kreativdirektors Pierpaolo Piccioli getragen, was ihren Besuch als Unterstützung für dessen Arbeit interpretieren liess.
Es war ihr erster Besuch bei einem grossen Modeevent seit Jahren und ihr erster Aufenthalt in Europa seit den Invictus Games 2023 in Düsseldorf.
Kontroverses Video sorgt für Diskussionen
In dem umstrittenen Video filmt Meghan durch das Autofenster zwei Brücken in der Nähe der Unfallstelle von Prinzessin Diana.
Anschliessend zeigt sie, wie sie es sich im Auto bequem macht. Royal-Experte Richard Fitzwilliams kritisierte das Video in der «Daily Mail »als «völlig verwirrend» und «unglaublich unsensibel».
Ein Blick hinter die Kulissen
Neben dem umstrittenen Video gewährte Meghan ihren Instagram-Fans auch Einblicke hinter die Kulissen ihres Paris-Aufenthalts. In einem weiteren Clip zeigte sie, wie sie im Hotel mit Snacks und weissen Blumen empfangen wurde. Ihr Team sorgte dafür, dass sie nach dem langen Flug aus Los Angeles frisch aussah.
Ob Meghan direkt nach ihrem Paris-Besuch in die USA zurückkehrte, ist unklar. Die Herzogin lebt mit Prinz Harry und ihren Kindern Archie und Lilibet in Montecito.
Mehr Videos aus dem Ressort
blue News in Paris: Vom Kostümchen zum Coolness-Faktor: So trägst du Tweed jetzt
Das Material, auf das die Gen Z schwört, heisst Tweed. blue News ist zur Quelle gereist – direkt zum Ausgang der Chanel-Show in Paris – und hat die besten Streetstyles im Video festgehalten.