Herzogin Meghan zeigte sich an der Balenciaga-Show während der Paris Fashion Week am 4. Oktober 2025. IMAGO/Bestimage

Ein Video von Herzogin Meghan, aufgenommen während der Paris Fashion Week, hat im Internet für Aufsehen gesorgt. Die Nähe zum Unfallort von Prinzessin Diana löste Empörung aus.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Herzogin Meghan sorgte mit einem Instagram-Clip nahe der Unfallstelle von Prinzessin Diana während der Paris Fashion Week für Kritik in den sozialen Medien.

Royal-Experten bezeichneten das Video, in dem Meghan entspannt durch das Autofenster filmt, als unsensibel und verwirrend.

Der Paris-Auftritt war ihr erster Besuch eines grossen Fashionevents seit Jahren und diente wohl der Unterstützung des neuen Balenciaga-Designers. Mehr anzeigen

Herzogin Meghan hat mit einem Instagram-Video, das während ihres Besuchs der Paris Fashion Week aufgenommen wurde, für Aufregung gesorgt.

Die Aufnahme zeigt sie in einem Auto in der Nähe des Ortes, an dem Prinzessin Diana 1997 bei einem Autounfall ums Leben kam. Diese Nähe sorgte für kritische Reaktionen in den sozialen Medien.

Ein unerwarteter Auftritt in Paris

Am 4. Oktober überraschte die Herzogin von Sussex mit ihrer Anwesenheit bei der Balenciaga-Show in Paris. Sie hatte bereits zuvor Entwürfe des neuen Kreativdirektors Pierpaolo Piccioli getragen, was ihren Besuch als Unterstützung für dessen Arbeit interpretieren liess.

Es war ihr erster Besuch bei einem grossen Modeevent seit Jahren und ihr erster Aufenthalt in Europa seit den Invictus Games 2023 in Düsseldorf.

Kontroverses Video sorgt für Diskussionen

In dem umstrittenen Video filmt Meghan durch das Autofenster zwei Brücken in der Nähe der Unfallstelle von Prinzessin Diana.

Anschliessend zeigt sie, wie sie es sich im Auto bequem macht. Royal-Experte Richard Fitzwilliams kritisierte das Video in der «Daily Mail »als «völlig verwirrend» und «unglaublich unsensibel».

Ein Blick hinter die Kulissen

Neben dem umstrittenen Video gewährte Meghan ihren Instagram-Fans auch Einblicke hinter die Kulissen ihres Paris-Aufenthalts. In einem weiteren Clip zeigte sie, wie sie im Hotel mit Snacks und weissen Blumen empfangen wurde. Ihr Team sorgte dafür, dass sie nach dem langen Flug aus Los Angeles frisch aussah.

Ob Meghan direkt nach ihrem Paris-Besuch in die USA zurückkehrte, ist unklar. Die Herzogin lebt mit Prinz Harry und ihren Kindern Archie und Lilibet in Montecito.

