Der Schweizer Hollywood-Export Marc Forster ist zu Besuch in seiner Heimat. blue News hat mit dem Regisseur über sein neustes Werk «White Bird», Träume und politische Debatten gesprochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der Tragikomödie «A Man Called Otto» bringt Regisseur Marc Forster mit «White Bird» ein berührendes Geschichstdrama in die Kinos.

Im Film entfliehen zwei Teenager der harten Realität des Zweiten Weltkrieges mit Tagträumen. Auch Marc Forster, der in Davos aufwuchs, träumte sich als Kind gerne in ferne Welten.

Das Casting fand aufgrund der Covid-Pandemie über Zoom statt. Die jungen Darsteller*innen Orlando Schwert und Ariella Glaser trafen sich bei Proben in Tschechien zum ersten Mal. Mehr anzeigen

Von Davos nach Hollywood. Seit über 20 Jahren ist Marc Forster erfolgreich als Regisseur in Los Angeles tätig. In seinem neusten Film «White Bird» nimmt er sich der Thematik des Antisemitismus an.

Der Film spielt zur Zeit des Zweiten Weltkrieges im besetzten Frankreich. Eine Familie versteckt ein jüdisches Mädchen bei sich in der Scheune und riskiert somit ihr Leben.

blue News-Redaktorin Fabienne Berner traf Marc Forster zum Gespräch in Zürich. Matti Flückiger

Marc Forster las die Graphic Novel, auf der der Film basiert, erstmals im Lockdown 2020. blue News erzählt er: «Die Geschichte hat mich an eine Menschlichkeit erinnert, die sehr wichtig ist.» Mit seinem Geschichtsdrama will er zum Denken anregen.

Ob er bald mal einen Film in der Schweiz dreht und was ihn sonst filmisch noch reizen würde, erfährt du im Video.

«White Bird» läuft ab dem 8. Mai in allen blue Cinema Kinos.

