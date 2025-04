Eva Wannenmacher über ihre innere Teams: «Jeder hat einen Perfektionisten in sich» Wannenmacher bietet seit fünf Jahren Coachings an. Sie heute nicht nur Frauen, sondern auch Männern, ihre Auftrittskompetenz gezielt zu stärken und selbstbewusst aufzutreten. Im Video gibt sie Tipps. 28.03.2025

Der Abschied vom SRF sei kein Rückzug, sondern ein Aufbruch: SRF-Moderatorin Eva Wannenmacher hat ihre Leidenschaft im Coaching gefunden – dabei gibt sie gleich Tipps, worauf man achten sollte.

Nach 30 Jahren in den Medien verabschiedet sich Eva Wannenmacher vom TV-Bildschirm.

Die «Kulturplatz»-Moderatorin startet mit 54 Jahren als Jungunternehmerin und setzt künftig ganz auf Business Coaching.

«Ich will nochmals alles auf eine Karte setzen», sagt Wannenmacher in der Talksendung «Lässer».

«Ich freue mich auf die neue Ära als Unternehmerin», sagt Eva Wannenmacher in der Talksendung «Lässer».

Nach 24 Jahren bei SRF verabschiedet sich die Moderatorin der Sendung «Kulturplatz» im Sommer vom Bildschirm und widmet sich künftig ganz ihren Projekten als Leadership Coach.

Noch bis Mitte Juni ist Wannenmacher aber für die Sendung «Kulturplatz» auf SRF1 zu sehen.

Eva Wannenmacher über ihren Abschied von TV

Mit Moderatorin Claudia Lässer spricht sie über ihr Vierteljahrhundert als TV-Aushängeschild – und den Neustart, den sie nun lanciert. «Ich habe mir in all den Jahren eine hohe Glaubwürdigkeit erarbeitet, davon kann ich nun profitieren», so die 54-Jährige.

Die Sendung «Kulturplatz» hat sie vom ersten Tag an moderiert, davor war Wannenmacher drei Jahre Moderatorin bei «10vor10» sowie bei TV3 und 3sat.

Zu ihrem Abgang nach so vielen Jahren sagt sie: «Es war eine wunderbare Ära, viele aufregende Jahre. Nun möchte ich mich ganz auf meine Coaching-Tätigkeit fokussieren und einige neue Projekte lancieren.»

In der Sendung «Lässer» gibt die Zürcherin einige Einblicke in ihre Tätigkeit als Leadership Coach: «Das innere Team» nach Friedemann Schulz von Thun etwa wendet sie oft in ihren Workshops für Auftrittskompetenz und Kommunikation an.

«Fast alle haben einen Perfektionisten in sich», erklärt Wannenmacher.

«Dabei gilt es als erstes, die eigenen Ressourcen zu reflektieren, erst danach geht es um Tools wie Rhetorik oder Storytelling.»

Weshalb die Emotionalisierung so entscheidend ist, um erfolgreich zu kommunizieren und wie das funktioniert, erzählt Wannenmacher im Talk.

Die ganze Sendung mit Eva Wannenmacher siehst du im Video oder auf blue Zoom:

«Lässer» mit Eva Wannenmacher Nach 24 Jahren verabschiedet sich Eva Wannenmacher vom TV. Bei «Lässer» spricht sie über ihren Abschied, ihre neuen Pläne als Business Coach und verrät, warum sie sich jetzt auf die Freiheit freut, neue Projekte in Angriff zu nehmen. 28.03.2025

… und hier als Podcast: