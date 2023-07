Thomas Anders und Dieter Bohlen teilen gegenseitig aus Damals schrieben Thomas Anders und Dieter Bohlen Musikgeschichte: Modern Talking verkauften in den 80er Jahren so viele Platten wie keine andere deutsche Band. Bild: imago stock&people «Warum tut er sich das an? Das ist doch nicht gut»: Thomas Anders macht sich in der neuesten Folge seines Podcasts ... Bild: Rolf Vennenbernd ... über die Gesangskünste von seinem ehemaligen Bühnenpartner Dieter Bohlen lustig. Bild: Christoph Soeder/dpa Der Poptitan lässt die Anfeindungen von Thomas Anders nicht auf sich sitzen. Nun schiesst Dieter Bohlen auf Insta zurück. Bild: Instagram Thomas Anders und Dieter Bohlen teilen gegenseitig aus Damals schrieben Thomas Anders und Dieter Bohlen Musikgeschichte: Modern Talking verkauften in den 80er Jahren so viele Platten wie keine andere deutsche Band. Bild: imago stock&people «Warum tut er sich das an? Das ist doch nicht gut»: Thomas Anders macht sich in der neuesten Folge seines Podcasts ... Bild: Rolf Vennenbernd ... über die Gesangskünste von seinem ehemaligen Bühnenpartner Dieter Bohlen lustig. Bild: Christoph Soeder/dpa Der Poptitan lässt die Anfeindungen von Thomas Anders nicht auf sich sitzen. Nun schiesst Dieter Bohlen auf Insta zurück. Bild: Instagram

Nachdem Thomas Anders in seinem Podcast gegen Dieter Bohlen schoss, holt nun der Poptitan aus. Auf Instagram schiesst Dieter Bohlen scharf gegen sein ehemaliges Modern-Talking-Gspänli.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Einst standen Thomas Anders und Dieter Bohlen mit Hits wie «You're My Heart, You're My Soul» gemeinsam auf der Bühne.

Modern Talking gilt bis heute als eines der erfolgreichsten deutschen Popexporte. 2003 lösten sie die Band auf.

Erst kürzlich teilte Thomas Anders in seinem Podcast gegen Dieter Bohlen aus. Nun schlägt der Poptitan zurück. Mehr anzeigen

Der Streit zwischen Thomas Anders (60) und Dieter Bohlen spitzt sich zu. «Warum tut er sich das an? Das ist doch nicht gut.» Thomas Anders äusserte sich kürzlich in seinem Podcast «Modern Talking – Einfach Anders» über die Gesangskünste seines ehemaligen Modern-Talking-Kollegen Dieter Bohlen. «Zum Glück hat er bei Modern Talking nie gesungen», disste Anders seinen ehemaligen Gesangskollegen.

Nun schlägt der Poptitan über Social Media zurück. Auf Instagram lässt sich der 69-Jährige aus.

Dieter Bohlen will in seinem Post enthüllen, «wie Thomas Anders die ‹Modern Talking›-Fans überall auf der Welt narrt»: «Er verpackt die Sachen natürlich raffiniert. Er sagt, ich hätte nie in seinem Studio einen ‹Modern Talking›-Song gesungen – das stimmt, er hatte nämlich gar kein Studio.»

Dieter Bohlen habe gesungen, im Gegensatz zu Anders

Ihre grossen Hits wie «Cheri Cheri Lady» oder «Brother Louie» hätten sie damals in anderen Tonstudios aufgenommen. Aber er, Bohlen, habe gesungen – «im Gegensatz zu ihm».

Dicke Post. Anders habe zudem nie «einen einzigen Ton dieser hohen Chöre» gesungen. Sie hätten es mal ausprobiert. Bohlens Fazit zu Anders: «Er konnte es nicht.»

