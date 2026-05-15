Veronica Fusaro: «eine riesengrosee Enttäuschung» Veronica Fusaro verpasst trotz starken Auftritts den Einzug ins ESC-Finale: «Es tut ein bisschen weh, aber hey: Das darf es auch», sagt die Sängerin in Wien, doch die Schweizerin will nach vorne schauen: «Ich mache das, weil ich Musik liebe.» 15.05.2026

Sie hat sich wacker geschlagen, doch am Ende hat es doch nicht für den Einzug ins ESC-Finale gereicht: Das sagen Veronica Fusaro und das Team Schweiz über die verpasste Chance.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen So reagieren Veronica Fusaro und Yves Schifferle, der Kopf der Schweizer Delegation, auf das Abschneiden beim ESC. Mehr anzeigen

Es sei «eine riesengrosse Enttäuschung», räumt Veronica Fusaro ein, nachdem feststeht, dass die Schweiz im ESC-Finale am Samstag nicht dabei ist.

«Es tut ein bisschen weh, aber hey: Das darf es auch», sagt die Sängerin in Wien, doch die Thunerin will nach vorne schauen: «Ich mache das, weil ich Musik liebe.»

Sie habe gewusst, dass sie mit einem «taffen Song für einen ESC» ins Rennen gegangen sei. «Es hat einfach nicht sollen sein», sagt sie und verspricht: «Ich komme stärker zurück.» Mehr im Video ganz oben.

Fusaro sei «dankbar dafür, wie viele Menschen mich und meine Musik neu entdeckt haben«, zitiert sie SRF. «Und wenn ich eines bin, dann ehrgeizig. Mein Traum lebt weiter – und ich freue mich auf die vielen Shows, die ich im Herbst in Europa spielen darf!»

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Faire Verlierer

«Natürlich hätten wir uns den Finaleinzug gewünscht. Gleichzeitig sind wir sehr stolz auf Veronica und ihre starke Performance heute Abend», ordnet Yves Schifferle, der Kopf der Schweizer Delegation, das Abschneiden ein. «Sie hat die Schweiz mit viel Klasse und Persönlichkeit vertreten.»

Die Hürden seien hoch gewesen, lässt Schifferle durchblicken: «Der Eurovision Song Contest ist ein Wettbewerb mit unglaublich hohem Niveau und vielen Faktoren, die sich nicht immer beeinflussen lassen. Umso mehr gratulieren wir allen qualifizierten Acts und freuen uns über die beeindruckende musikalische Vielfalt und die starken Performances dieses Abends.»