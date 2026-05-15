  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fusaro und Co. zum ESC-Aus «Es tut ein bisschen weh, aber hey: Das darf es auch»

Philipp Dahm

15.5.2026

Veronica Fusaro: «eine riesengrosee Enttäuschung»

Veronica Fusaro: «eine riesengrosee Enttäuschung»

Veronica Fusaro verpasst trotz starken Auftritts den Einzug ins ESC-Finale: «Es tut ein bisschen weh, aber hey: Das darf es auch», sagt die Sängerin in Wien, doch die Schweizerin will nach vorne schauen: «Ich mache das, weil ich Musik liebe.»

15.05.2026

Sie hat sich wacker geschlagen, doch am Ende hat es doch nicht für den Einzug ins ESC-Finale gereicht: Das sagen Veronica Fusaro und das Team Schweiz über die verpasste Chance.

Philipp Dahm

15.05.2026, 07:45

15.05.2026, 10:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • So reagieren Veronica Fusaro und Yves Schifferle, der Kopf der Schweizer Delegation, auf das Abschneiden beim ESC.
Mehr anzeigen

Es sei «eine riesengrosse Enttäuschung», räumt Veronica Fusaro ein, nachdem feststeht, dass die Schweiz im ESC-Finale am Samstag nicht dabei ist.

«Es tut ein bisschen weh, aber hey: Das darf es auch», sagt die Sängerin in Wien, doch die Thunerin will nach vorne schauen: «Ich mache das, weil ich Musik liebe.»

ESC-Ticker zweites Halbfinale. Leider nein: Veronica Fusaro verpasst Finaleinzug – trotz starker Leistung

ESC-Ticker zweites HalbfinaleLeider nein: Veronica Fusaro verpasst Finaleinzug – trotz starker Leistung

Sie habe gewusst, dass sie mit einem «taffen Song für einen ESC» ins Rennen gegangen sei. «Es hat einfach nicht sollen sein», sagt sie und verspricht: «Ich komme stärker zurück.» Mehr im Video ganz oben.

ESC geht ohne Schweiz weiter. Umstrittener Würge-Song und kühle Popnummer ziehen ins Finale ein

ESC geht ohne Schweiz weiterUmstrittener Würge-Song und kühle Popnummer ziehen ins Finale ein

Fusaro sei «dankbar dafür, wie viele Menschen mich und meine Musik neu entdeckt haben«, zitiert sie SRF. «Und wenn ich eines bin, dann ehrgeizig. Mein Traum lebt weiter – und ich freue mich auf die vielen Shows, die ich im Herbst in Europa spielen darf!»

25% aufs Montreux Jazz Festival

mit Swisscom Benefits

einloggen & zugreifen
© Emiien Itim

Faire Verlierer

«Natürlich hätten wir uns den Finaleinzug gewünscht. Gleichzeitig sind wir sehr stolz auf Veronica und ihre starke Performance heute Abend», ordnet Yves Schifferle, der Kopf der Schweizer Delegation, das Abschneiden ein. «Sie hat die Schweiz mit viel Klasse und Persönlichkeit vertreten.»

Seit 2019 immer im Final. Das ist das Geheimnis hinter den Schweizer ESC-Erfolgen

Seit 2019 immer im FinalDas ist das Geheimnis hinter den Schweizer ESC-Erfolgen

Die Hürden seien hoch gewesen, lässt Schifferle durchblicken: «Der Eurovision Song Contest ist ein Wettbewerb mit unglaublich hohem Niveau und vielen Faktoren, die sich nicht immer beeinflussen lassen. Umso mehr gratulieren wir allen qualifizierten Acts und freuen uns über die beeindruckende musikalische Vielfalt und die starken Performances dieses Abends.»

Eurovision Song Contest 2026: Mit diesen Songs wirst du zum Karaoke-Star

Eurovision Song Contest 2026: Mit diesen Songs wirst du zum Karaoke-Star

07.05.2026

Meistgelesen

Gipfel beendet: Xi will Trump Rosensamen schicken +++ Tiger-Tasche von Musks Sohn geht viral
Hier schlugen die Eisheiligen mit voller Wucht zu
Ölpreise ziehen wieder an +++ Saudi-Arabien und Emirate hatten Iran direkt angegriffen
Warum ein Experte plötzlich vom «Aussterben der weissen Europäer» warnt
Weltall-Forschende verschwinden oder sterben – Trump leitet Untersuchung ein