«Ich sage immer: Alles im Leben besteht aus Zufällen – glücklichen wie unglücklichen»: Heiner Lauterbach. Bild: IMAGO/APress

In der Kinokomödie «Ein fast perfekter Antrag» spielt Heiner Lauterbach einen Renter, der auf den zweiten Frühling in der Liebe hofft. Ein Gespräch über verpasste Chancen, die positiven Seiten des Spiessertums und wilde Zeiten in der Schweiz.

Grüezi Herr Bötschi.

Grüezi Herr Lauterbach – wie ich höre, sprechen Sie akzentfreies Schweizerdeutsch.

Nein, nein, ich wollte mit der Begrüssung nur ein bisschen bluffen (lacht).

Dann tue ich das jetzt auch: Wissen Sie, Herr Lauterbach, heute feiern wir unser 40-Jahr-Jubiläum.

Was Sie nicht sagen.

Vor 40 Jahren sah ich Sie zum ersten Mal auf der Kinoleinwand – in der Komödie «Männer» von Regisseurin Doris Dörrie. Über fünf Millionen Menschen sahen den Film damals in den Kinos – ein Rekord für einen deutschen Film zu der Zeit. «Männer» war Ihre erste Kinorolle und machte Sie quasi über Nacht bekannt. Wie war das damals für Sie?

Es war eine aufregende Zeit. Plötzlich lachten mich auf der Strasse wildfremde Menschen an. Der Film «Männer» beeinflusste mein ganzes späteres Leben. Seither kann ich kaum mehr unerkannt durch die Strassen gehen. Und dabei sass ich früher gerne in Cafés und beobachtete die Menschen – aber das geht natürlich nur schlecht, wenn du selbst beobachtet wirst (lacht).

Dachten Sie damals, dass Sie auch vier Jahrzehnte später noch als Schauspieler erfolgreich sein werden?

Darüber habe ich ehrlich gesagt nie nachgedacht. Ich hatte keine Ahnung, was aus mir werden würde.

«Iris und ich funktionieren vor der Kamera wahrscheinlich auch deshalb so gut, weil wir ähnliche Vorstellung haben, wie wir unseren Beruf ausüben sollten»: Heiner Lauterbach und Iris Berben im Kinofilm «Ein fast perfekter Antrag». Bild: DCM

Wie oft bekamen Sie eine zweite Chance als Schauspieler?

(Überlegt) Eine zweite Chance? Daran kann ich mich nicht erinnern. Und sowieso: Es ist bis heute wahnsinnig schwer, als Schauspieler Fuss zu fassen. Ich sehe das aktuell bei meiner Tochter Maya, die während drei Jahren in London die Schauspielschule besucht hat. Seit einem Jahr arbeitet sie freiberuflich als Schauspielerin und stösst dabei immer wieder auf Widerstand – sie erlebt aktuell, was ich in jungen Jahren erlebt habe. Vor dem Kinofilm «Männer» spielte ich in zwei, drei Fernsehfilmen mit. «Männer» war meine erste richtige Chance, als Schauspieler wirklich zu reüssieren – und ich hatte das Glück, dass mich diese Rolle schlagartig bekannt machte. Ich sage immer: Alles im Leben besteht aus Zufällen – glücklichen wie unglücklichen. «Männer» war einer meiner glücklichen Zufälle.

In Ihrem neuen Kinofilm «Ein fast perfekter Antrag» wollen Sie der Liebe eine zweite Chance geben. Sie spielen den pensionierten Witwer Walter, der nach vielen Jahren seine Jugendliebe Alice, verkörpert von Iris Berben, wiedertrifft. Wann haben Sie in Realität einem Menschen das letzte Mal eine zweite Chance gegeben?

Ob ich jemals jemandem eine zweite Chance gegeben habe? Darüber müsste ich erst einmal länger nachdenken – im Moment fällt mir dazu nichts ein.

Glauben Sie, dass sich Verzeihen lohnt?

Es kommt darauf an, wie schwerwiegend das Vergehen war. Ein geflügeltes Wort besagt: Jeder Mensch verdient eine zweite Chance. Grundsätzlich sehe ich das auch so.

«Ein fast perfekter Antrag» ist eine Komödie für Menschen, die daran glauben, dass die Liebe keine Altersgrenze kennt. Habe ich das korrekt zusammengefasst?

Ja, das haben Sie. Die Liebe sollte keine Grenzen kennen – und schon gar keine Altersgrenzen. Wir Menschen sollten bis zu unserem letzten Atemzug lieben können. Die Liebe hält uns am Leben. Sie ist der Kitt unserer Gesellschaft. Und dabei geht es nicht nur um die Liebe zur Partnerin oder zum Partner, sondern auch um Liebe, die wir für Freunde, Verwandte und sogar für unseren Hund verspüren. Die Liebe zur Arbeit, zur Musik, zu allem, was wir tun, macht unser Leben erst so richtig lebenswert.

Im Interview mit Radio Antenne Bayern sagten Sie vor zwei Jahren, dass Sie «ziemlich pedantisch» sein können. Fiel es Ihnen demnach leicht, den altmodischen und eigenwilligen Walter zu spielen?

Naja, beim ersten Lesen des Drehbuches war diese Figur noch weit von mir entfernt. Mit jedem Tag, an dem ich tiefer in die Rolle eingetaucht bin, kam mir Walter immer näher. Wenn ich mir den fertigen Film heute anschaue, merke ich: Walter trägt einiges von mir in sich. Ich habe ihm das bewusst mitgegeben, weil ich es für sinnvoll halte – so entsteht eine möglichst hohe Authentizität und eine natürliche Ausstrahlung.

Mögen Sie Spiesser?

Ich habe, auch wenn ich zeitweise chaotisch und exzessiv gelebt habe, noch nie etwas gegen Spiesser gehabt. Für mich zählt nicht, wie viele Gartenzwerge jemand im Garten stehen hat, sondern die Grösse seines Herzens. Ganz abgesehen davon: Wir alle profitieren von Spiessern.

Warum?

Weil diese Menschen ihre Steuern regelmässig zahlen.

Was halten Sie von Klugscheissern?

Es kommt immer auf die Dosis an. Die macht bekanntlich das Gift. Hin und wieder bin auch ich ein Klugscheisser (lacht).

Wann zum Beispiel?

Ich korrigiere meine Kinder, wenn sie in Schulfächern wie Geografie oder Physik sachlich falsch liegen. Ich tue das, um ihnen etwas Gutes zu tun. Und ich finde, genauso sollte man es auch mit seinen Freunden halten – die guten Dinge von ihnen übernehmen und die schlechten austreiben.

Mein Lieblingssatz von Walter im Film lautet: «Ich bin ein schwieriger Mensch – und ich liebe dich.»

(Lacht schallend) Ich finde diesen Satz auch wunderschön, gerade weil er so paradox ist – auch in seiner Reihenfolge.

Iris Berben und Sie geben im Film ein perfektes Ex-Paar ab.

Dieses Lob freut mich. Iris und ich funktionieren vor der Kamera wahrscheinlich auch deshalb so gut, weil wir ähnliche Vorstellung haben, wie wir unseren Beruf ausüben sollten. Iris ist immer perfekt vorbereitet, kennt den Text in- und auswendig, arbeitet zehn, zwölf Stunden am Set hochkonzentriert und gibt immer alles für die Sache.

Die Schweizer Philosophin Barbara Bleisch sagte mir in einem Interview: «Nur wer wagt und bereit ist, auch einmal zu verlieren, kann zum Beispiel auch wirklich lieben.» Wahr oder nicht?

Ein anderer kluger Mensch – ich weiss ehrlich gesagt nicht mehr, wer es war – sagte einmal: «Lieber die Niederlage in der Liebe erleben als gar keine Liebe.» Ich finde, in beiden Aussagen steckt viel Wahres. Man muss im Leben bereit sein, etwas in die Waagschale zu werfen, um etwas zu erreichen – und das gilt eben auch für die Liebe. Ich habe nie verstanden, warum Menschen 25 Jahre zusammen sind und dann plötzlich zusammenziehen, nachdem sie sich davor jahrelang nicht entscheiden konnten. Wenn eine Entscheidung nicht richtig war, korrigiert man sie halt später wieder. Aber sein Leben lang auf die Erleuchtung zu warten, kann es meines Erachtens einfach nicht sein.

Finden wir die Liebe oder findet sie uns?

Ich glaube, beides trifft zu. Wir müssen die Liebe suchen – paradoxerweise findet sie uns oft gerade dann, wenn wir nicht aktiv am Suchen sind.

«Wenn ich mir den fertigen Film heute anschaue, merke ich: Walter trägt einiges von mir in sich»: Heiner Lauterbach über seine Rolle im Film «Ein fast perfekter Antrag». Bild: DCM

Sie und Ihre Frau Viktoria sind seit über 25 Jahren verheiratet. Wie facht man die Liebe denn immer wieder neu an?

Aufmerksamkeit ist im Alltag einer Beziehung besonders wichtig. Es sind oft die kleinen Dinge, die zählen. Also etwas tun, womit der andere gerade nicht gerechnet hat – zum Beispiel eine Flasche Wasser aus der Küche holen.

Sollte man einem geliebten Menschen alle Geheimnisse anvertrauen?

Ist für das grosse Glück völlige Offenheit nötig? Ich denke, es geht um die grundlegenderen Dinge.

Geht es noch etwas konkreter bitte.

Seitdem ich zum zweiten Mal verheiratet bin, kann ich mein Handy daheim im Wohnzimmer einfach herumliegen lassen. Es gibt nichts darauf zu finden, was meine Frau Viktoria nicht sehen dürfte. Früher war das nicht immer so.

«Ein fast perfekter Antrag» läuft ab Donnerstag, 26. Februar, in den Schweizer Kinos. Was haben Sie für ein Verhältnis zu unserem Land?

Ich bin mit der Schweiz immer gut zurechtgekommen. Ich war 14, als ich zusammen mit meinen Eltern das erste Mal nach Zermatt in die Skiferien gefahren bin. Danach bin ich sicher noch zehn- oder zwölfmal dort gewesen. Ich mag die Schweizer – und übrigens auch die Schweizer Frauen (lacht).

Das klingt fast so, als hätten Sie es als junger Mann in der Schweiz krachen lassen.

Ja, in Zermatt erlebte ich ganz tolle Zeiten.

