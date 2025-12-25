Europas Königshäuser brechen mit Traditionen

Und lächeln: So präsentieren sich Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern auf der Weihnachtskarte. Instagram

Weniger Hofzeremoniell, mehr Herz: Europas Königshäuser verabschieden sich dieses Jahr von traditionellen Weihnachtskarten – und zeigen stattdessen ungewohnt persönliche Einblicke in ihren Familienalltag.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Europas Königshäuser setzen 2025 zunehmend auf persönliche Weihnachtsgrüsse statt traditioneller Karten und zeigen familiäre, emotionale Motive.

Während einige Royals wie die Familien in Monaco und Luxemburg klassische oder schlichte Traditionen beibehalten, zeigen andere – etwa William und Kate – bewusst modernere, herzliche Bilder.

Besonders emotional sind Aufnahmen aus Norwegen, wo sich die Royals trotz der schweren Erkrankung von Mette-Marit betont entspannt präsentieren. Mehr anzeigen

Die europäischen Königshäuser brechen dieses Jahr mit der Weihnachtstradition: Viele verzichten auf klassische Motive und setzen stattdessen auf persönliche Bilder aus dem Jahresverlauf. Ganz ohne Tradition geht es aber nicht – einige Royals bleiben den Weihnachtskarten im gewohnten Stil treu.

Eine Ausnahme bildet die monegassische Familie Grimaldi: Prinz Albert und Fürstin Charlène zeigen sich mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella klassisch unter dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum.

Die Aufnahme ist elegant und feierlich gehalten: Jacques zeigt eine zunehmende Ähnlichkeit mit seinem Vater, während Gabriella in einem glitzernden Kleid erscheint.

Auch Guillaume und Stéphanie von Luxemburg setzen auf Tradition, jedoch in einem schlichteren Stil. Ihr erstes Weihnachten als Grossherzöge feiern sie mit einem Foto im Garten vor einem rot geschmückten Baum, zusammen mit ihren Kindern Charles und François. Das Bild vermittelt familiäre Wärme.

Ein romantischerer Ansatz kommt von Charles und Camilla. Ihre Karte zeigt sie in den Gärten der britischen Botschaft in Rom, aufgenommen während ihres offiziellen Besuchs in Italien im April, der mit ihrem 20. Hochzeitstag zusammenfiel.

William und Kate bleiben klassisch

Der April scheint ein beliebter Monat für solche Aufnahmen zu sein. Auch die Prinzen von Wales, William und Kate, wählten ein Bild aus einer Fotosession im April, die auch für die Geburtstage von George und Louis genutzt wurde. Auf der Karte umarmen sich William, Kate und ihre Kinder liebevoll, mit Kate im Zentrum.

Die spanischen Royals zeigen sich in ländlicher Umgebung in casual – ganz schön bodenständig.

Norwegische Royals zeigen sich entspannt

Das norwegische Königshaus grüsst mit einem Foto aus dem Königshaus – die ganze Familie in eleganten Roben. Mette-Marit zeigt sich lächelnd, trotz schwerem Schicksalsschlag. Erst kürzlich wurde bekannt, dass sie wegen ihrer Krankheit eine neue Lunge braucht.

