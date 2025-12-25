Europas Königshäuser brechen mit Traditionen

Von England bis NorwegenEuropas Königshäuser brechen mit Traditionen
25.12.2025 - 21:34
Weniger Hofzeremoniell, mehr Herz: Europas Königshäuser verabschieden sich dieses Jahr von traditionellen Weihnachtskarten – und zeigen stattdessen ungewohnt persönliche Einblicke in ihren Familienalltag.
Die europäischen Königshäuser brechen dieses Jahr mit der Weihnachtstradition: Viele verzichten auf klassische Motive und setzen stattdessen auf persönliche Bilder aus dem Jahresverlauf. Ganz ohne Tradition geht es aber nicht – einige Royals bleiben den Weihnachtskarten im gewohnten Stil treu.
Eine Ausnahme bildet die monegassische Familie Grimaldi: Prinz Albert und Fürstin Charlène zeigen sich mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella klassisch unter dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum.
Die Aufnahme ist elegant und feierlich gehalten: Jacques zeigt eine zunehmende Ähnlichkeit mit seinem Vater, während Gabriella in einem glitzernden Kleid erscheint.
Auch Guillaume und Stéphanie von Luxemburg setzen auf Tradition, jedoch in einem schlichteren Stil. Ihr erstes Weihnachten als Grossherzöge feiern sie mit einem Foto im Garten vor einem rot geschmückten Baum, zusammen mit ihren Kindern Charles und François. Das Bild vermittelt familiäre Wärme.
Ein romantischerer Ansatz kommt von Charles und Camilla. Ihre Karte zeigt sie in den Gärten der britischen Botschaft in Rom, aufgenommen während ihres offiziellen Besuchs in Italien im April, der mit ihrem 20. Hochzeitstag zusammenfiel.
Der April scheint ein beliebter Monat für solche Aufnahmen zu sein. Auch die Prinzen von Wales, William und Kate, wählten ein Bild aus einer Fotosession im April, die auch für die Geburtstage von George und Louis genutzt wurde. Auf der Karte umarmen sich William, Kate und ihre Kinder liebevoll, mit Kate im Zentrum.
Das norwegische Königshaus grüsst mit einem Foto aus dem Königshaus – die ganze Familie in eleganten Roben. Mette-Marit zeigt sich lächelnd, trotz schwerem Schicksalsschlag. Erst kürzlich wurde bekannt, dass sie wegen ihrer Krankheit eine neue Lunge braucht.
