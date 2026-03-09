  1. Privatkunden
«Wir sind gescheitert» Ex-Bachelor Janosch Nietlispach gibt Beziehungsaus bekannt

Carlotta Henggeler

9.3.2026

Erst im Sommer 2025 heiratete Ex-Bachelor Janosch Nietlispach seine Freundin Alina und sprach von der grossen Liebe. Jetzt gibt der Zuger über Instagram das Liebesaus bekannt. Er schreibt: «Wir haben es versucht, wir sind gescheitert.»

Carlotta Henggeler

09.03.2026, 08:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ex-Bachelor Janosch Nietlispach (37) und seine Frau Alina (31), die im Sommer 2025 standesamtlich geheiratet haben, sind getrennt.
  • Nietlispach teilte auf Instagram mit: «Wir haben es versucht, wir sind gescheitert», und erklärte, dass sich Belastungen und veränderte Dynamiken in der Beziehung entwickelt hätten.
  • 2016 suchte der Zuger als Bachelor im TV nach der grossen Liebe.
Mehr anzeigen

Erst letzten Sommer läuteten für den Ex-Bachelor und Fitness-Unternehmer Janosch Nietlispach (37) und seine Alina (31) die Hochzeitsglocken. Diesen Sommer wollten sie auf der spanischen Party-Insel Ibiza ein zweites Mal Ja sagen und ihre Liebe feiern.

Doch nun ist das Liebesfeuer erloschen. Wie der Zuger selbst auf Instagram bekannt gibt, ist die Beziehung vorbei. Am Sonntag postete er ein herziges Pärchenfoto und schrieb dazu: «We tried … we failed …» – auf Deutsch etwa: «Wir haben es versucht, wir sind gescheitert.» Anfang Februar hätten sie sich entschieden, getrennte Wege zu gehen. 

Es sei ihm – gerade wegen der beiden gemeinsamen Kinder – sehr schwer gefallen, das Aus zu akzeptieren, Nietlispach schreibt: «Manchmal geht es auch um Belastungen, die sich über die Zeit entwickeln. Um Dynamiken, die sich verändern. Um Situationen, in denen man merkt, dass etwas auf Dauer nicht mehr tragfähig ist …»

Er sei dankbar für die Liebe und wolle sich nun darauf konzentrieren, für Amy und Sunny ein guter Vater zu sein. 

Er suchte 2016 im TV nach Liebe

2016 verteilte Janosch Nietlispach als «Bachelor» Rosen im TV und war danach rund dreieinhalb Jahre mit Siegerin Kristina Radovic liiert.

Mehr Videos aus dem Ressort

Die geheime Playlist der SBB: Warum an den Bahnhöfen Klassik läuft – und nie Helene Fischer

Die geheime Playlist der SBB: Warum an den Bahnhöfen Klassik läuft – und nie Helene Fischer

In Bern und Zürich läuft auf dem Hauptbahnhof Musik. Dahinter steckt mehr als blosse Unterhaltung. Welche psychologischen Überlegungen der SBB hinter der Beschallung stecken, zeigt unsere Video-Reportage.

27.02.2026

