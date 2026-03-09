Erst im Sommer 2025 heiratete Ex-Bachelor Janosch Nietlispach seine Freundin Alina und sprach von der grossen Liebe. Jetzt gibt der Zuger über Instagram das Liebesaus bekannt. Er schreibt: «Wir haben es versucht, wir sind gescheitert.»

Nietlispach teilte auf Instagram mit: «Wir haben es versucht, wir sind gescheitert», und erklärte, dass sich Belastungen und veränderte Dynamiken in der Beziehung entwickelt hätten.

Erst letzten Sommer läuteten für den Ex-Bachelor und Fitness-Unternehmer Janosch Nietlispach (37) und seine Alina (31) die Hochzeitsglocken. Diesen Sommer wollten sie auf der spanischen Party-Insel Ibiza ein zweites Mal Ja sagen und ihre Liebe feiern.

Doch nun ist das Liebesfeuer erloschen. Wie der Zuger selbst auf Instagram bekannt gibt, ist die Beziehung vorbei. Am Sonntag postete er ein herziges Pärchenfoto und schrieb dazu: «We tried … we failed …» – auf Deutsch etwa: «Wir haben es versucht, wir sind gescheitert.» Anfang Februar hätten sie sich entschieden, getrennte Wege zu gehen.

Es sei ihm – gerade wegen der beiden gemeinsamen Kinder – sehr schwer gefallen, das Aus zu akzeptieren, Nietlispach schreibt: «Manchmal geht es auch um Belastungen, die sich über die Zeit entwickeln. Um Dynamiken, die sich verändern. Um Situationen, in denen man merkt, dass etwas auf Dauer nicht mehr tragfähig ist …»

Er sei dankbar für die Liebe und wolle sich nun darauf konzentrieren, für Amy und Sunny ein guter Vater zu sein.

Er suchte 2016 im TV nach Liebe

2016 verteilte Janosch Nietlispach als «Bachelor» Rosen im TV und war danach rund dreieinhalb Jahre mit Siegerin Kristina Radovic liiert.

