Er kam nicht an die Rose – aber ins Rampenlicht: Luca Monaco war Kandidat bei «Die Bachelorette» und montiert heute Storen bei Pietro Lombardi, Massiv & Co.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Luca Monaco, Ex-Teilnehmer von «Die Bachelorette», führt heute erfolgreich ein eigenes Rollladenunternehmen, das durch Empfehlungen von Prominenten grosse Aufmerksamkeit erhält.

Seit 2023 vermittelt ihm Sänger Pietro Lombardi Aufträge, unter anderem kürzlich vom Berliner Rapper Massiv.

Monacos Firma erlebt dank prominenter Kunden einen starken Auftragsboom, wobei er betont, dass Qualität und Kundenzufriedenheit für ihn stets oberste Priorität haben. Mehr anzeigen

Die Fernsehserie «Die Bachelorette» bringt nicht nur Liebespaare zusammen, sondern kann für manch einen ein Sprungbrett für Erfolge sein. So auch bei Luca Monaco. Der 29-Jährige machte 2018 bei der Staffel mit Ex-Bachelorette Adela Smajic mit. Die Liebe von Adela konnte er damals nicht gewinnen. Doch die Herzen der Promis hat er längst in der Tasche.

Monaco ist nämlich mit dem Rollladenunternehmen Dudler und Co. GmbH selbstständig. Er montiert Storen und das nicht nur in der Schweiz. Bereits 2023 erhielt er über Instagram die Anfrage von Pietro Lombardi. Der Sänger machte auf seinen sozialen Kanälen Werbung für den Schweizer Unternehmer. Seither trudeln nicht nur Anfragen von Schweizer Prominenten rein, sondern auch von Deutschen.

«Er ist ein sehr herzlicher Mensch»

Im Mai 2025 meldet sich Pietro Lombardi bei Monaco erneut. «Ich war gerade auf dem Rückweg von Jenny Frankhauser, die Schwester von Daniela Katzenberger, als er mich angerufen hat», erklärt Monaco gegenüber blue News. Er vermittelt ihm den Berliner Rapper Massiv (ehemals Pittbull). Er ist ein deutscher Rapper, Schauspieler und Unternehmer mit palästinensischer Familiengeschichte.

Die beiden tauschen sich aus und vereinbaren einen Termin Ende Mai. «Er ist ein sehr herzlicher Mensch. Sein Haus ist der Hammer und es war eine Ehre da zu arbeiten», sagt Monaco. «Zuerst mussten wir alles ausmessen und die eigentliche Montage wird dann in etwa 5 bis 6 Wochen erfolgen.»

Monaco kann sich vor Anfragen fast nicht mehr halten

Für Monaco könnte es nicht besser sein. Er schwärmt: «Ich bin sehr dankbar, dass Pietro mein Unternehmen so pusht. Er vermittelt mich immer an Freunde weiter und so ist es entstanden, dass ich seit 2023 immer mehr Anfragen von Promis habe.»

Bis jetzt habe Monaco immer sehr gute Erfahrungen gemacht. «Der Kunde muss schlussendlich mit unserer Arbeit zufrieden sein, deswegen geben wir immer unser Bestes. Egal, ob wir bei in Deutschland bei Prominenz oder einfach bei nicht berühmten Leuten montieren», erklärt der Unternehmer.

Für sein Geschäft sei es aber positiv, dass Menschen mit einer grossen Reichweite ihn weiterempfehlen. «Manchmal können wir uns vor Anfragen nicht halten. Es ist zwar schade, wenn wir Kunden auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten müssen. Dennoch freue ich mich, dass wir Arbeit haben.»