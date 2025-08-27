Alien-Schöpfer // Ex-Frau über HR Giger: «Andere Leute gehen zum Psychiater, er malte» HR Giger erschuf 1979 das Monster für «Alien» (1979) und prägte mit seiner Ästhetik ganze Genres. Warum sein surrealer Stil bis heute fasziniert und wie er privat war, erfährst du im Video-Portrait. 25.08.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Schweizer Künstler HR Giger wurde 1980 für seine Mitarbeit am Horrorfilm «Alien» mit einem Oscar gewürdigt.

blue News sprach mit HR Gigers Ex-Frau und einem engen Begleiter über das Leben und Wirken des Ausnahmetalents.

Die neue Disney+-Serie «Alien:Earth» knüpft stilistisch an Gigers Ästhetik an und verzichtet beim Alien Xenomorph komplett auf CGI. Mehr anzeigen

Düster, verstörend – und zugleich faszinierend. Der Schweizer Künstler HR Giger (1940–2014) schuf ein einzigartiges Werk, das bis heute nachhallt. In seinem surrealistischen Stil vereinte er Organisches mit Mechanischem und Erotik und formte daraus eine fesselnde Bildsprache.

Mit seiner Arbeit an Ridley Scotts «Alien» (1979) gelang ihm der internationale Durchbruch. Giger entwarf das ikonische Design des Xenomorph, des wohl bekanntesten Monsters der Science-Fiction-Geschichte. Für seine Mitarbeit am Film erhielt er einen Oscar.

Viele der fantastischen Werke des Künstlers erinnern heute im HR Giger-Museum in Gruyères an das visionäre Schaffen des Ausnahmetalents.

Im Gespräch mit blue News geben HR Gigers Ex-Frau Mia Bonzanigo und Kurator Marco Witzig persönliche Einblicke in das Leben des Künstlers. Für Bonzanigo war seine Kunst sein Ventil: «Andere Leute gehen zum Psychiater, er malte». Welche Ängste ihn zeitlebens begleiteten, wie der Oscar für «Alien» sein Leben veränderte und was er sich für sein Nachleben wünschte, erfährst du im Video-Portrait oben im Artikel.

«Alien: Earth» – eine Hommage an Gigers Ästhetik

Die neue Disney+-Serie «Alien: Earth» knüpft an Gigers düstere Ästhetik an, verzichtet beim Xenomorph auf CGI und setzt auf praktische Effekte. Zeitlich zwischen «Alien: Covenant» und dem ersten Film angesiedelt, verbindet sie klassische Horror-Atmosphäre mit Themen wie künstliche Intelligenz und Machtstrukturen.

«Alien: Earth» (2025) ist auf Disney+ verfügbar.

