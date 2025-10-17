  1. Privatkunden
Legendäre Rockband Kiss-Gründungsmitglied Ace Frehley ist tot

dpa

17.10.2025 - 06:04

Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley mit 74 Jahren gestorben - Gallery
Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley mit 74 Jahren gestorben - Gallery. Kiss machte mit wildem Make-up, spektakulären Kostümen und theatralischen, wilden Live-Auftritten Furore. (Archivbild)

Kiss machte mit wildem Make-up, spektakulären Kostümen und theatralischen, wilden Live-Auftritten Furore. (Archivbild)

Bild: dpa

Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley mit 74 Jahren gestorben - Gallery. Der Gitarrist Ace Frehley (l.) – hier bei einem Auftritt am 31. Oktober 1998 in Los Angeles – ist mit 74 Jahren gestorben.

Der Gitarrist Ace Frehley (l.) – hier bei einem Auftritt am 31. Oktober 1998 in Los Angeles – ist mit 74 Jahren gestorben.

Bild: Keystone/AP Photo/Chris Pizzello

Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley mit 74 Jahren gestorben - Gallery. Ace Frehley bei einem Solokonzert in Australien (1. Februar 2010)

Ace Frehley bei einem Solokonzert in Australien (1. Februar 2010)

Bild: Keystone/EPA/Tony McDonough

Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley mit 74 Jahren gestorben - Gallery. Kiss-Gitarristen Ace Frehley (M.) und Paul Stanley (r.) und Bassspieler Gene Simmons (l.) beim Abschiedskonzert der Band in der Nähe von Detroit. (25. Mai 2000)

Kiss-Gitarristen Ace Frehley (M.) und Paul Stanley (r.) und Bassspieler Gene Simmons (l.) beim Abschiedskonzert der Band in der Nähe von Detroit. (25. Mai 2000)

Bild: Keystone/AP Photo/Paul Warner

Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley mit 74 Jahren gestorben - Gallery. Die Rock-Band Kiss wurde 1973 in New York gegründet. (Archivbild)

Die Rock-Band Kiss wurde 1973 in New York gegründet. (Archivbild)

Bild: Keystone/AP Photo/Ron Heflin

Als Mitbegründer der Rockband Kiss wurde Ace Frehley berühmt. Der Gitarrist verfolgte auch eine Solo-Karriere. Angehörige und Kollegen drücken Schock und Trauer aus.

DPA

17.10.2025, 06:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der frühere Lead-Gitarrist und eines der Gründungsmitglieder der Glam-Rock-Band Kiss, Ace Frehley, ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
  • Frehley starb friedlich im Kreis seiner Familie in Morristown, nachdem er kürzlich gestürzt war, wie sein Management am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte.
  • Kiss, zu deren Hits «Rock and Roll All Nite» und «Detroit Rock City» gehören, waren für ihre spektakulären Bühnenshows bekannt. 
Mehr anzeigen

Ace Frehley, der frühere Lead-Gitarrist der Rockband Kiss, ist tot. «Wir sind tief erschüttert und untröstlich», heisst es in einer Mitteilung seiner Familie, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In seinen letzten Momenten hätten die Angehörigen ihm mit liebenden, friedlichen Worten zur Seite gestanden. Er starb demnach in der Stadt Morristown im US-Staat New Jersey. Der Musiker wurde 74 Jahre alt. 

Seine Sprecherin Lori Lousararian teilte mit, dass Frehley jüngst in seinem Haus gestürzt sei. Die genaue Todesursache wurde zunächst aber nicht bekannt. 

Die Bandkollegen von Kiss drückten ihre Trauer aus und würdigten den Verstorbenen als «wesentlichen und unersetzlichen Rock-Soldaten» in den prägendsten Kapiteln der Band und ihrer Geschichte. «Er ist und wird immer ein Teil des Kiss-Erbes sein», hiess es weiter. 

Erfolg mit Kiss und einer Solo-Karriere

Die Rock-Band Kiss wurde 1973 in New York gegründet und machte mit wildem Make-up, spektakulären Kostümen und theatralischen Live-Shows Furore. Damals gehörten neben Lead-Gitarrist Frehley der Bassist und Sänger Gene Simmons, Sänger und Gitarrist Paul Stanley und Schlagzeuger Peter Criss dazu. Zu den grössten Kiss-Hits zählen unter anderen «I Was Made for Lovin' You», «Rock and Roll All Nite» und «Black Diamond». Frehley, mit dem Beinamen «Spaceman», stand oft im silberfarbenen Kostüm und mit einem silbernen Stern-Make-up im Gesicht auf der Bühne. 2014 wurde Kiss in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Der gebürtige New Yorker Frehley verliess die Band 1982, um eine Solo-Karriere zu starten. 1996 war er bei der höchst erfolgreichen Reunion-Tour von Kiss aber wieder dabei. Zuletzt brachte Frehley 2024 das Rockalbum «10'000 Volts» heraus. 

Bereits 1999 waren die Kiss-Musiker mit einer Sternenplakette auf Hollywoods «Walk of Fame» verewigt worden. Dort wurden am Donnerstag nach Angaben der Plaketten-Verleiher Blumen abgelegt. «Wir sind über den Verlust von Ace tief betrübt», hiess es in einer Mitteilung, die ihn als «legendäres Talent» würdigte.

