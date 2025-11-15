  1. Privatkunden
«Hat mir den Rücken gekehrt» Ex-König Juan Carlos rechnet mit Sohn Felipe ab

Bruno Bötschi

15.11.2025

Spaniens König Felipe hält seit Jahren Abstand zu seinem umstrittenen Vater, Altkönig Juan Carlos.
Spaniens König Felipe hält seit Jahren Abstand zu seinem umstrittenen Vater, Altkönig Juan Carlos.
Bild: Paco Campos/EFE/EPA/dpa

Der spanische Ex-König Juan Carlos blickt in seiner neuen Autobiografie «Reconciliación» auf Leben und Wirken zurück – und übt Kritik an seinem Sohn Felipe – dem heutigen König.

Bruno Bötschi

15.11.2025, 16:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der ehemalige spanische König Juan Carlos lebt seit fünf Jahren im Exil in Abu Dhabi.
  • Nun gewährt der Ex-Monarch in seiner Biografie «Reconciliación» («Versöhnung») Einblicke in die Beziehung zu seiner Familie.
  • Laut ersten Medienberichten soll er für seinen Sohn, König Felipe, im Buch nur wenige freundliche Worte übrig haben.
Mehr anzeigen

Seit August 2020 lebt der ehemalige spanische König Juan Carlos im Exil in Abu Dhabi.

Elf Jahre nach seinem Abschied vom Thron meldet sich der 87-Jährige mit seiner Autobiografie «Reconciliación» («Versöhnung») wieder einmal zu Wort.

Sehnsucht nach der Ehefrau. Der verbannte spanische Ex-König bricht sein Schweigen

Sehnsucht nach der EhefrauDer verbannte spanische Ex-König bricht sein Schweigen

In Frankreich ist das Buch, welches der Ex-Monarch zusammen mit der französischen Schriftstellerin Laurence Debray geschrieben hat, bereits seit einigen Tagen im Buchhandel, derweil es in Spanien erst im Dezember erscheinen soll.

«Juan Carlos schreibt sich um Kopf und Kragen»

Nach einer Reihe von Skandalen war Juan Carlos vor zwölf Jahren zugunsten seines Sohnes Felipe zurückgetreten. Seither gilt das Verhältnis der beiden Männer als kompliziert und angespannt.

Royale Fans wundert es denn auch nicht, dass Juan Carlos in seinen Memoiren nicht nur freundliche Worte für seinen 57-jährigen Sohn übrig hat. Der «Stern» titelte diese Woche gar: «Juan Carlos schreibt sich um Kopf und Kragen.»

«Wir hatten keine Ahnung». Juan Carlos spricht erstmals über das Leben seines Bruders, das er ihm nahm

«Wir hatten keine Ahnung»Juan Carlos spricht erstmals über das Leben seines Bruders, das er ihm nahm

Laut dem deutschen Magazin behauptet der Ex-Monarch im Buch, Felipe habe ihm «den Rücken gekehrt». Das fehlende Mitgefühl seines Sohnes scheint Juan Carlos besonders arg gekränkt zu haben.

Nun denn, es ist scheinbar nicht das erste Zerwürfnis in der spanischen Königsfamilie: Bereits Felipes Heirat im Jahr 2004 mit der Journalistin Letizia Ortiz Rocasolano habe einst den Zusammenhalt nicht gestärkt – also zumindest nach Ansicht von Juan Carlos.

Mehr Videos aus dem Ressort

Bötschi fragt Björn Graf Bernadotte: «Ich fiel fast von jedem Baum der Insel Mainau runter»

Bötschi fragt Björn Graf Bernadotte: «Ich fiel fast von jedem Baum der Insel Mainau runter»

Die Bernadottes gelten als Europas nahbarste Adelige. Jedes Jahr besuchen eine Million Tourist*innen ihre Insel Mainau im Bodensee. blue News Redaktor Bruno Bötschi liess sich von Björn Graf Bernadotte über das 45 Hektar grosse Eiland führen.

29.08.2024

Mehr aus dem Ressort

Insider offenbart. Darum will Prinz William auf die Krone verzichten

Insider offenbartDarum will Prinz William auf die Krone verzichten

Thronfolger Haakon spricht Machtwort. TV-Doku über norwegische Prinzessin und Schamanen sorgt für Wirbel

Thronfolger Haakon spricht MachtwortTV-Doku über norwegische Prinzessin und Schamanen sorgt für Wirbel

Oh dear!. Trumps schlimmste Fauxpas im britischen Königspalast

Oh dear!Trumps schlimmste Fauxpas im britischen Königspalast

