Ex-Miss-Schweiz Melanie Winiger hat sich verlobt

Melanie Winiger und Timo Todzi sind seit rund drei Jahren ein Paar. Screenshot Instagram/ @melaniewiniger

Melanie Winiger und ihr Partner Timo Todzi haben sich verlobt. Das gab das Model an einer Halloween-Party am Samstagabend bekannt.

Redaktion blue News Lea Oetiker

Am Samstagabend fand im Kaufleuten in Zürich die Halloween-Party von Reto Hanselmann statt. Das Motto: «Season of the Witch». Dabei waren zahlreiche Promis, darunter auch Melanie Winiger.

Die ehemalige Miss Schweiz posierte an der Feier gemeinsam mit ihrem Partner Timo Todzi als Taylor Swift und Travis Kelce – das derzeit wohl berühmteste Paar der Welt. Passend zur Kostümwahl verriet Winiger gegenüber «Blick», dass auch sie und Todzi sich verlobt haben.

«Ja, wir haben uns schon vor einer Weile verlobt», sagt Winiger. «Das war etwas, das wir zuerst einfach für uns behalten wollten.» Wann die Hochzeit sein wird, kann sie noch nicht sagen. «Wir lassen uns Zeit», so das Model.

Winiger und Todzi hatten ihre Beziehung vor drei Jahren an der Halloween-Party von Reto Hanselmann offiziell gemacht.

Für die Miss Schweiz von 1996 wäre es die dritte Hochzeit. Von 2008 bis 2012 war sie mit dem Schweizer Musiker Stress verheiratet. Rund vier Jahre später kam sie mit dem DJ Reto Ardour zusammen. 2017 gaben sie sich das Ja-Wort. Ihre Liebe zerbrach vier Jahre später.