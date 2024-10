Die ehemalige Miss Schweiz Nadine Vinzens am Zurich Film Festival (ZFF) 2016. KEYSTONE

Die White Partys von P. Diddy waren legendär. Auch Nadine Vinzens, die ehemalige Miss Schweiz, war dabei. Sie erinnert sich an Hollywoodstars und Champagner – und wundert sich über Männer mit Kameras im Garten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sean «P. Diddy» Combs wird wegen Missbrauchs und Menschenhandel gesucht. Der US-Produzent habe seine vielen Partys dazu verwendet, um Menschenhandel zu betreiben.

Auf der Gästeliste seiner berühmten Partys sollen auch Namen von Promis wie Leonardo DiCaprio und Prinz Harry gestanden haben.

Auch die ehemalige Miss Schweiz, Nadine Vinzens, landete an einer von P. Diddy berüchtigten «White Party». Mehr anzeigen

Die White Partys von Rapmogul P. Diddy sind berühmt-berüchtigt. Wer auf der Gästeliste stand, fühlte sich wichtig. Dort liess es P. Diddy so richtig krachen.

Der 54-jährige Hip-Hop-Mogul sitzt seit seiner Festnahme am 16. September in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, Frauen, Männer und Minderjährige über Jahrzehnte systematisch zum Sex gezwungen, erpresst, bedroht und misshandelt zu haben.

Zudem soll der Rapper und Produzent in bundesstaatenübergreifenden Sexhandel, Zwangsarbeit, Drogendelikte, Entführung, Bestechung und andere Verbrechen verwickelt sein. Aktuell wird Sean «Diddy» Combs in zwei weiteren Klagen beschuldigt, Minderjährige missbraucht zu haben.

Einige Übergriffe, die ihm die Justiz nun vorwirft, sollen an seinen Freak-off-Events stattgefunden haben, die jeweils im Anschluss an die White Partys stiegen. Dort seien Frauen mit Drogen gefügig gemacht und missbraucht worden. An einer dieser White Partys nahm auch eine ehemalige Miss Schweiz teil: Nadine Vinzens (41), die 2002 zur Schönsten des Landes gekürt wurde.

Nadine Vinzens landete 2009 an der «White Party»

Nadine Vinzens erzählt dem «Blick»: «Es war im Sommer 2009. Ich lebte da schon seit fünf Jahren in Los Angeles. Meine Freundin Hilda Michelsen bekam eine Einladung zu P. Diddys White Party und nahm mich mit. Weiss gekleidet fuhren wir kurz nach Mittag auf einen Parkplatz in Beverly Hills. Dort wurden wir mit einem Shuttlebus zu seiner Villa gefahren und mussten unsere Handys abgeben.»

Die Partylocation? Ein gigantischer Garten. Dort habe die Churerin einige Hollywoodstars angetroffen. Darunter Ashton Kutcher mit Demi Moore, genauso wie die Comedians Kevin Hart und Schauspieler Jonah Hill.

Damals seien noch keine Gerüchte über den Rapper kursiert, die Vinzens mitbekommen habe. Sie und ihre Freundin Hilda seien vom Gastgeber überschwänglich begrüsst worden: «Er war laut, hat sich als Superstar inszeniert, dass ihn niemand übersehen oder überhören konnte. Negativ ist er mir an dem Nachmittag nicht aufgefallen», sagt Vinzens weiter.

Es sei ihr seltsam vorgekommen, dass im Garten überall Typen herumgelaufen seien, die gefilmt hätten. Verunsichert habe sie das nicht: «Es haben sich alle entspannt unterhalten, es war lustig, Jonah hat uns in Beschlag genommen mit Gesprächen, die spannend waren.»

Für die rund 100 Gäste habe P. Diddy keine Kosten gescheut, Champagner in Strömen «und höchstwahrscheinlich auch Drogen.»

In der Villa des Moguls landete Vinzens dann nicht: «Hilda musste kurz vor dem Abend gehen, weil sie eine Verabredung hatte und ich nicht allein in P. Diddys Villa bleiben wollte.»

